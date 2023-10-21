19 историй от водителей и пассажиров такси, которые из памяти теперь ничем вытравишь
Поездки на такси уже обыденное дело и, наверное, у каждого, кто ездил на этом виде транспорта, найдется парочка интересных историй. Да и наверняка не только у пассажиров, таксистам тоже порой попадаются кадры, которых они до конца жизни позабыть не смогут.
- Один раз трансфер от турагентства забыл нас забрать. Надо было успеть на самолет. Трансфер едет обратно за нами, а мы в такси ему навстречу. Мне было так смешно от реакции таксиста. Дядечка лет 45 радовался как ребенок, что попал в такие «приключения», и что надо скорее кого-то догонять. И попутно рассказывал нам, что на самом деле он не таксист, а возит людей, чтобы в отпуске не распустить себя на шашлыках, в гараже и на рыбалке. © Дождь из мужиков / ADME
- Я ехала разводиться, поэтому всю дорогу просто рыдала. Никак не могла успокоиться, хотя давно уже все решила. Таксист моих слез не выдержал, спросил что у меня стряслось. Ну я и рассказала как на духу. Он тяжело так вздохнул, а потом изрек: «От плохих женщин не идут, потому что боятся найти хуже. А вот как раз от лучших идут, потому что еще надеются на что-то. Поверьте мне, по своему опыту знаю это, а муж ваш — глупец!». И настроение у меня сразу поднялось, и жизнь сразу ужасной перестала казаться. © Карамель / VK
- Загрузила кошку в переноску и повезла на такси в ветеринарку. Кошка всю дорогу орет, мне очень неловко. На выходе прошу прощения у водителя: «Извините, пожалуйста, что кошка всю дорогу кричала, она очень боится». И тут он с удивлением говорит: «Кричала? Я даже не заметил, у меня дома 8-месячный ребенок». © fotrushka / Pikabu
- Лучший таксист у меня был на Сицилии. Отдыхали в маленьком городе. Общественного транспорта нет, туристов нет, ни по-английски, ни по-немецки, ни по-французски никто не говорит. Кое-как нашли в отеле нам такси. Приезжает Анджело. Везет в Марсалу. Хотела расплатиться, он говорит: «Вы обратно в отель поедете?» — «Да». — «Тогда я вас отвезу. Встретимся здесь через 3 часа». Потом в отеле тоже денег не взял. Говорит: «Завтра поедем куда-нибудь?» — «Ну да». — «Тогда я приеду в 9:00». Так мы неделю ездили. Он с нами даже гулял, показывал достопримечательности и места, где поесть. Рассказывал интересно о Сицилии. Сказал: «В аэропорт поедешь, тогда заплатишь сколько хочешь». Когда проводил уже, я дала денег. Он так меня с детьми обнимал, аж прослезился, говорил, что мы его друзья теперь. © Александра Шаталина
- Сегодня ехал на такси, поездка была стоимостью 110 рублей. Как назло, ни копейки мелочи не было, протянул таксисту в конце поездки 2 сотенные купюры. Он сказал:
— Сдачи нет.
Я уже нацелился на решение проблемы путем перевода онлайн или поиска обмена, а он с дружелюбной улыбкой просто протянул мне назад одну 100-рублевую купюру и говорит: «Спасибо, всего доброго».
Как я ни предлагал решить проблему, он искренне отвечал, что ничего страшного и он не обеднеет. Редкий случай, когда чаевые мне оставил таксист, а не наоборот. Казалось бы, вопрос всего в 10 рублях, а сэкономленных нервов и поднятого настроения не купишь и за тысячу! © DobroFix / Pikabu
- Садится пассажирка и с ходу просит зарядку:
— У вас есть зарядка на «Самсунг»?
— «Ю-эс-би-си»?
— Какое «Ю-эс-би-си»? На «Самсунг»?! — и протягивает мне телефон.
Я смотрю на разъем. И говорю: «Вам крупно повезло, у меня есть зарядка на ваш „Самсунг“». Пассажирка что-то недовольно начала бормотать и фыркать типа «глупый водитель», «понаехали» и так далее. А я и говорю: «В первый раз зарядку на „Самсунг“ просят, ко мне в машину обычно все с айфонами 12-ми садятся». Пассажирка задумчиво замолчала. © Jermontaz / Pikabu
- Живу в неблагополучном районе города. Вызвала себе вечером такси, ибо боюсь ходить по ночам, а там еще и дождь. Заехали во двор, а к подъезду не получается — везде машины припаркованы. Водитель, увидев мое беспокойство, предложил проводить меня до подъезда, чтобы было нестрашно. Более галантного кавалера, чем мой 50-ти летний водитель такси, я не встречала. Открыл мне дверь, подал руку и проводил под зонтом. © Карамель / VK
- Моя дочь училась в 9 классе, утром ушла в школу. Через несколько минут звонит, плачет и говорит: «Выходи меня встречать». Оказывается, переходя дорогу, поскользнулась, упала, подвернула ногу. Мимо как раз проезжал автомобиль такси. Водитель остановился, усадил в машину, доставил домой и уехал, пока я помогала дочери войти в дом. Хотя я предупредила, чтобы подождал, хотела оплатить поездку. © Nina Kalinkina
- Села однажды в такси, водитель — молодой мальчик. Оказалось, он 2-й день работает и недавно получил права! А я сама только полгода как за руль села и поэтому штурманом оказалась идеальным: где заранее перестроиться, где «вот-вот помеха справа». Доехали, а он и говорит: «Не могли бы вы со мной пару дней поездить, я бы вам заплатил? С вами нестрашно!» © Светлана Данилова
- На всю жизнь запомнила таксиста, который в одной очень непростой для меня жизненной ситуации довез поздно вечером до загородного поселка Ольгино, где жила моя подруга. Денег у меня было мало, и везти за город никто не хотел, просили двойной тариф. Безнадежно махнула рукой проезжающему мимо очередному такси. «Поехали, садитесь!» — сказал улыбающийся парень. Я ему говорю: «А вы хорошо поняли? Мне в Ольгино!» — «Да, понял». По дороге мы разговорились. Потрясающе позитивный, добрый и отзывчивый таксист попался на моем пути. Он не только довез, но и поддержал морально. Помню его до сих пор. © Наталия Островская
- Привезла дочь на чемпионат мира по карате, дело было в Манчестере. Таксист нас высадил возле гостиницы и уехал с чемоданом. А там кимоно для участия, ну и другие вещи. Вернулся через 10 минут. А дочка тогда выиграла серебро. © Alena Alena
- Незнание английского языка в путешествии. Прилетел с сыном в Бангкок ночью, аэропорт почти пустой, на улице никаких такси. А до этого мне рассказывали, что в любом аэропорту есть стойка такси. Я ее нашел, дал сотруднице копию брони отеля и знаками показал, что не понимаю по-английски. Девушка кивнула и показала на калькуляторе сумму. Сумма показалась мне завышенной, но было поздно, мы устали, и я согласился. Вскоре пришел парень в какой-то черной униформе, схватил мой багаж и почти побежал на выход. Я за ним. Выбегаю на улицу, смотрю, а мои вещи он складывает в белый лимузин. Тут до меня дошло, почему цена поездки завышена. Ну и нормально так добрались по платному автобану, с кондиционером, глядя на большом мониторе «МузТВ». © Павел Махутов
- Как-то поймала такси на работу. Водитель, не открывая окна руками, делает мне знаки «тихо» и показывает, чтобы садилась назад. Странно, думаю, но я торопилась, поэтому, конечно, села сзади. Смотрю, а у него на переднем сиденье, в розовом кресле, с розовым одеялком, вся такая розовенькая спит малышка, месяца 3–5 от роду. Водитель так тихо извинился, говорит, не с кем было оставить, вот теперь катает ее. © Anna Geller-Gorbashov
- Нам с подругами было лет по 17, мы взяли частника и поехали на дискотеку. Одна всю дорогу тарахтела, чтобы произвести впечатление на красивого водителя, о том, что мы все уже университет оканчиваем. Другая слушала-слушала и говорит громко, чтобы красавец слышал: «Все это очень интересно, но почему ты нашу школу университетом называешь?» © Татьяна Новицкий
- У меня через дорогу от дома лесопарк. Ехала на такси часа в 2 ночи. И вот уже почти рядом с домом, осталось только во двор повернуть, водитель вдруг останавливает машину и бежит из нее. Я в шоке. Не знаю, что мне делать. Возвращается с ежом в руках. Оказывается, еж дорогу перебегал. Теперь и водителю веселее стало. © Екатерина Шпак
- Переехали жить в другой район города. А детский сад менять не стали. Утром до сада приходится ехать на такси, потому как автобусы и маршрутки в это время забиты. И вот уже после Нового года едем в сад. Вызываем такси. Садимся с сыном на заднее сиденье и водитель со словами «А чья это машинка?» протягивает сыну игрушку! Я смотрю и понимаю, что это наша машинка, которую несколько месяцев назад мы с истерикой искали везде. Ну что сказать? Шок, застывшее дыхание и море позитива на весь день! © Ирина Карпус Кригануца
- Вчера я «разлетелась» по интернету. Какой-то таксист пару дней назад незаметно снял все, что я делаю на заднем сиденье. И выложил в сеть! В комментах меня уже прозвали женщиной, которая живет в такси. А все потому, что я прямо в машине навожу марафет, так как регулярно опаздываю на работу. Ехать 45 минут, поэтому я могу сесть к таксисту в бигуди, делать маску, укладку и краситься. Это норма, не вижу ничего такого в экономии времени. © Карамель / VK
- Приехала в больницу проведать дочь после операции, а ее домой отпускают. Ехать решили на такси. Сначала водитель подъехал не на тот выход, хотя четко указали адрес. Потом еще всю дорогу донимал разговорами. Рассказывал о любовницах, о жене, а под конец вовсе начал нас расспрашивать, мол, есть ли у нас мужья или любовники. Мы, не сговариваясь, ответили, что и тот и другой имеются. Он, наконец-то, замолчал. Но, когда стали выходить из машины, спросил: «А телефончик так никто и не оставит? ». Поэтому я люблю ездить в тишине. © Елена Водомерова
- Ехала с одним пожилым водителем. Он за все время, что езжу, первый, кто попросил пристегнуться, хотя по правилам это нужно делать всегда и на заднем сиденье тоже. В общем, впечатлил, молодец. А потом на первом же светофоре он, не пойми откуда, вытащил журнал со сканвордами и разгадывал их, пока горел красный.
Поездки в такси дело обыденное и в большинстве случаев мы относимся к ним так: доехали и забыли. Но иногда попадаешь в такую историю или к такому водителю, которую потом и спустя десятки лет забыть невозможно.
AdMe/Народное творчество/19 историй от водителей и пассажиров такси, которые из памяти теперь ничем вытравишь
Поделиться этой статьёй