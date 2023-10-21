19 историй от водителей и пассажиров такси, которые из памяти теперь ничем вытравишь

Поездки на такси уже обыденное дело и, наверное, у каждого, кто ездил на этом виде транспорта, найдется парочка интересных историй. Да и наверняка не только у пассажиров, таксистам тоже порой попадаются кадры, которых они до конца жизни позабыть не смогут.