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19 человек, которым анестезия так развязала язык, что многие из них до сих пор краснеют, вспоминая об этом

Народное творчество
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Люди, которым довелось побывать под наркозом, часто смешат других историями о том, какие перлы они выдавали в затуманенном сознании. Одни из них развивали небывалую активность и ругались с медиками, а другие, напротив, испытывали любовь вселенских масштабов ко всем окружающим. Кое-кто даже собирался в космос или считал, что превратился в кошку. Да и врачи не прочь подшутить над пациентами — об одном таком случае вы узнаете из бонуса к этой статье.

  • Я минут 20 просила соседок по палате рассказать мне сказку, все равно какую. В итоге одна не выдержала и начала вещать про спящую красавицу. А потом к нам привезли еще одну женщину после наркоза, и она потребовала, чтобы мы все срочно записали адрес магазина, где продается самое свежее и недорогое мясо в нашем городе. © Bernadeo / Pikabu
  • Я отходил от анестезии после осмотра пищевода. Когда я проснулся, медсестра прощупала мой живот и прокомментировала: «Хороший и мягкий». А я хрипло ответил: «Это потому, что я не тренируюсь». © badge13 / Reddit
  • Моя знакомая после наркоза решила, что она кошка, и на полном серьезе спросила, где ее хвост. Медики ответили, что его ампутировали. Знакомая вздохнула и согласилась жить без хвоста. © tikorotaro / Pikabu
19 человек, которым анестезия так развязала язык, что многие из них до сих пор краснеют, вспоминая об этом
  • У меня были веселые отходняки. Когда приходила в себя, думала что меня и трех соседок по палате готовили к полету в космос. Спрашивала: «Девчонки, а что еще не полетел никто?» Вдобавок моя рука лежала на тазовой кости, я водила рукой по бедру и возмущалась: «Не поняла, это же не моя попа!» © Злата / ADME
  • Очнувшись от наркоза, я закричала: «Вы дорого заплатите за то, что сделали со мной! Я подам в суд на эту больницу!» Медсестры выпали в осадок. Они явно не ожидали, что я могу так ругаться. Когда я полностью пришла в себя, мне рассказали, как я кричала. Так неудобно было. Интересно, что еще скрывается в моем подсознании? © Gail Patricia Norris / Quora
  • Прооперировали меня поздно ночью и повезли в палату, а я сопротивлялась и рвалась домой. В конце концов медсестры вызвали моего хирурга. Помню, что на нем был зеленый костюм. Кричу ему: «О, привет, зеленый крокодил!» — и моментально плюхаюсь на кровать. Эта кличка так и осталась у хирурга. Стыдоба. © Подслушано / Ideer
  • Я призналась анестезиологу, что мои пальцы ощущаются как картошка фри после того, как принесешь ее домой и положишь в микроволновку. Мол, они мокрые и не особо вкусные. © Hefty-Bus / Reddit
19 человек, которым анестезия так развязала язык, что многие из них до сих пор краснеют, вспоминая об этом
  • Я врач. Когда мне делали реконструкцию колена, я попросил сделать анестезию отца одного из моих лучших друзей. Он был заведующим отделением в больнице, где я работал в то время. На следующий день он рассказал, что я пытался учить его, как правильно вводить пациента в наркоз. Мы до сих пор смеемся над этим. © kmirak / Reddit
  • Под наркозом мне снилось, что меня со всех сторон обжимают огромные воздушные шары, и мое тело становится тоненькое, как из палочек. Очнулась со словами: «Я самочка богомола». Девчонки в палате до выписки так меня и звали. © Подслушано / Ideer
  • Я просила санитара продать мне больничную подушку. А после анестезии и послеоперационной отключки плакала от того, что в операционной такие чуткие люди, и пыталась обниматься с персоналом © Зоркий Астигматик / ADME
  • Пока жене делали операцию, я ждал в приемной. Медсестра вышла и сказала: «Декстер, не могли бы вы расписаться здесь». Она увидела, как я изменился в лице и растерялась: «Боже мой, так вас зовут не Декстер? Это имя, которое ваша жена постоянно называла. Может, это ее бывший?» Я рассмеялся, вытащил телефон и показал ей фотографию Декстера. Это был наш ротвейлер. © David Breaux / Quora
19 человек, которым анестезия так развязала язык, что многие из них до сих пор краснеют, вспоминая об этом
  • Мой муж никогда не держал меня за руку на публике. Он злился, когда я говорила ему по телефону милые вещи или ласково называла его там, где нас могли услышать другие. Так что я была в восторге, когда под действием наркоза он сонно посмотрел на меня и сказал: «Ты такая красивая. Я хочу тебя поцеловать». © Angeli Adeen / Quora
  • Во время наркоза я сказала врачу: «Сначала на рыбалку, а там — как получится». Рыбу ловить не умею. В хирурга не влюблялась. Было так стыдно. © Bisquit / ADME
  • Разбудили меня и спрашивают, как я себя чувствую. Я подумала и говорю: «А у вас есть зеленое яблоко?» Тут из глубин реанимации какой-то мужчина выдал: «Жрать меньше надо». Меня понесло, и я начала собачиться с мужиком. Врачи посмотрели на меня и говорят: «С ней точно все отлично, везите в палату, может, на ужин еще успеет». © Ardath9 / Pikabu
  • Прихожу в себя после операции и вижу мужа с огромнейшим букетом. Это ему из больницы позвонили со словами: «Андреюшка, ваша жена отходит от наркоза». Выяснилось, что, пока меня везли из операционной, я на все отделение орала: «Андреюшка, я люблю тебя!» Кроме меня его никто в жизни так не называл. © Тина Бригантиновна / ADME
19 человек, которым анестезия так развязала язык, что многие из них до сих пор краснеют, вспоминая об этом
  • Я после операции очень переживала, что на мне нет трусов. Вынесла мозг всей палате и паре медсестер. Болтала без умолку и только на эту тему. В общем, натянули на меня трусы с горем пополам, и я со спокойной душой уснула. © alastasta / Pikabu
  • У отца были камни в почках. Когда мы пришли его навестить после операции, то услышали, что медперсонал называет папу «ювелир». Оказалось, когда он отходил от наркоза, то орал на всю больницу: «Где мои золотые камни?!» и требовал их вернуть. © Подслушано / Ideer
  • Когда я лежала в палате и просыпалась после наркоза, ко мне в палату частенько заходила медсестра, чтобы проверить капельницу. Я ей каждый раз твердила: «Ой, вы такая хорошая, добрая, милая, так мне нравитесь». А еще постоянно тыкала в нее пальцем и пыталась нажать «лайк», но почему-то не получалось © Елизавета / ADME
  • По дороге домой после удаления зуба мудрости моя сестра срочно требовала выпустить ее из машины. А когда мы остановились, она выскочила и побежала, чтобы обогнать наш автомобиль. У меня даже где-то есть это видео. © ScreenShare / Reddit

Бонус: врачи тоже не прочь пошутить над пациентами

  • Лежу на операционном столе, надо мной склоняется анестезиолог и спрашивает:
    — Страшно?
    — Ага.
    — Мне тоже! — радостно отвечает анестезиолог.
    Я успеваю подумать «обалдеть» и тут же отключаюсь. © RfNn / Pikabu

Если вам не хватило историй о том, как анестезия заставила людей наговорить такого, чего они никогда не сказали бы в сознании, держите еще одну подборку. Многие перлы в ней просто невозможно читать без смеха.

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AdMe/Народное творчество/19 человек, которым анестезия так развязала язык, что многие из них до сих пор краснеют, вспоминая об этом
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