19 человек, которым анестезия так развязала язык, что многие из них до сих пор краснеют, вспоминая об этом

Люди, которым довелось побывать под наркозом, часто смешат других историями о том, какие перлы они выдавали в затуманенном сознании. Одни из них развивали небывалую активность и ругались с медиками, а другие, напротив, испытывали любовь вселенских масштабов ко всем окружающим. Кое-кто даже собирался в космос или считал, что превратился в кошку. Да и врачи не прочь подшутить над пациентами — об одном таком случае вы узнаете из бонуса к этой статье.