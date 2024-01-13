19 историй про невыносимых начальников, от которых у работников волосы дыбом встают

Отношения с начальством бывают такими бурными, что хоть роман пиши: обиды, конфликты, интриги, месть, а порой и откровенное самодурство. Мы собрали яркие истории от пользователей интернета, где в центре внимания — их непростые взаимоотношения с руководством. А в конце вас ждет бонус — история про странное собеседование.