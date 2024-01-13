19 историй про невыносимых начальников, от которых у работников волосы дыбом встают
Отношения с начальством бывают такими бурными, что хоть роман пиши: обиды, конфликты, интриги, месть, а порой и откровенное самодурство. Мы собрали яркие истории от пользователей интернета, где в центре внимания — их непростые взаимоотношения с руководством. А в конце вас ждет бонус — история про странное собеседование.
- Наш директор, въезжая на рабочую парковку, задел машину моей коллеги. Она вышла из машины, чтобы оценить ущерб, а он просто вылез из авто, проигнорировал ее и молча ушел. В итоге за ремонт ее авто платила компания, а ему все сошло с рук. © lets_start_a_cult / Reddit
- Задерживали зарплату. Подхожу к начальнику, говорю: «Сложно без денег работается, забыла уже, как они выглядят». А он достает из кармана пачку купюр, крутит у меня перед носом и говорит: «Ну на, смотри». И ржет. Вскоре я уволилась и прихватила парочку своих клиентов. © Viilka / Pikabu
- У подруги был юбилей, 50 лет. В субботу, законный выходной, приглашены гости, все заказано. Суббота законный выходной. Начальница попыталась заставить ее выйти на работу. Мотив — премия лично для начальницы. © user7233223 / Pikabu
- У меня на прошлой работе было правило: командировкой считается поездка на расстояние от 100 км. Мне нужно было съездить в соседний город, так начальница написала мне, что не может согласовать командировку, так как расстояние до него 90 км. И прикладывает скрин карты, где прямой линией начерчено это расстояние, прямо по горам-лесам. По факту же расстояние по дорогам 114 км. Ух, как меня бомбануло от этого! © DiabloCL / Pikabu
- Выпал первый снег, мы с коллегами по работе пошли в сквер лепить снежную бабу. Для носа специально купили морковку, глаза сделали из камушков. Сделали общее фото, выложили в соцсети и подписали: «Наша главная баба!» На следующий день прихожу на работу, все какие-то на нервах, сплетничают, что-то обсуждают. Оказалось, что наша начальница Наталья Петровна подумала, что главная баба — это она. В принципе визуальное сходство было, если присмотреться. Так как я предложил лепить снежную бабу, то я и оказался виновным. В этой нелепой ситуации мне пришлось извиняться перед начальницей. © Палата № 6 / VK
- Начальница позвонила и сказала, что у нее есть для нас сюрприз, вечером будем праздновать. Мы весь день как на крыльях, радуемся, гадаем наперебой. Может, заказ большой, или выход на новый рынок, а это много работы и много денег. Наконец она приезжает и объявляет: «Я купила дачу». © Подслушано / Ideer
- Шеф задержал нам зарплату на 3 недели. Врал, что в компании трудности и надо немного подождать. Мы затянули пояса, кто-то даже взял кредит, чтоб дотянуть до зарплаты. Пока покорно ждали, начальник прикатил к офису на новом джипе. Наш внутренний чат с коллегами взорвался от негодования. Сразу поняли, что навешал лапши, и решили проучить. Все дружненько на следующий день не явились на работу. Сказали, что выйдем, когда выплатит все до копейки. И, о чудо, день посидел в пустом офисе и резко нашел бабло. На следующий же день выдал конвертики с надбавкой за ожидание. Пусть знает, что не прогнемся. © Палата № 6 / VK
- По расписанию во вторник у меня был выходной, но позвонила начальница и попросила выйти, потому что что-то случилось. Я была свободна, согласилась. Но у ребенка вдруг поднялась очень высокая температура, я помчалась с ним в неотложку. По пути позвонила начальнице и объяснила ситуацию. Даже из чувства долга написала в общий рабочий чат, чтобы найти себе замену. Никто, конечно же, не откликнулся, но я уже не придала этому значения. И вот, пока я в скорой и вся на нервах, звонит начальница и заявляет, что я всех подвела и поэтому уволена. Это была даже не моя смена. © Major-Lemon3192 / Reddit
- Моя подруга замуж выходила. Начальник в день свадьбы спрашивает: «Что, даже до обеда выйти не сможешь в субботу?» © Svetlanka19 / Pikabu
- Будучи второкурсницей, работала оператором в такси. Как-то раз завалился директор и стал орать: «Эй вы, быстро заварили мне доширак!» Я собрала вещи и стала уходить. Так он побежал за мной, спрашивая, почему я обиделась, и убеждал, что больше так не будет. Не сработало. Вообще, это был самый фееричный работодатель в моей жизни. © YZufer / Pikabu
- Гендир как-то раз публично похвалил меня за выполнение задания, с которой не справился мой непосредственный начальник. Последний взбесновался и решил проучить меня — переложил на меня все свои задачи. Короче, загрузил работой по полной. Но я быстро разобралась со всем и стала так хорошо справляться, что гендир уволил начальника и поставил меня на его должность. © Unknown author / Reddit
- Как-то подрабатывал в одной бургерной. Начальство там было просто отвратное, придиралось к каждой мелочи. Нарезаю как-то помидоры, пока старший менеджер ушел на часовой обед. Приходит женщина, покупает газировку. Выходит на улицу, выпивает, заходит, снова покупает и так по кругу. Явно не в себе. Звоню менеджеру — трубку не берет. Посовещались с коллегой и вызвали скорую, женщину увезли. Прихожу на следующий день, а гендир заявляет, что я уволен. Как оказалось, старшему менеджеру не понравилось, что я тут занимался самодеятельностью. Типа надо было дождаться ее. Уволился. А еще через пару дней мне позвонили родственники той женщины и поблагодарили за то, что мы быстро среагировали, потому что у нее была диабетическая кома. © staysynful / Reddit
- Единственный плюс в моей работе — это большая зарплата. Давно бы ушла, но понимала, что найти работу с такой же зарплатой будет очень трудно. Выгорела, 2 месяца плакала, было ужасно тяжело. И в один прекрасный день вдруг поняла, почему никак не уволюсь. Все из-за начальника-абьюзера, который на каждом созвоне по 100 раз говорил, что это самая лучшая работа в мире, что нам нигде так хорошо платить не будут, а если мы уйдем, то ничего себе нормального не найдем и будем палец сосать. В тот же вечер написала, что увольняюсь, и на протяжении месяца нашла новую работу. Платят немного меньше, но люблю эту работу всем сердцем. © Палата № 6 / VK
- Начальнице спонтанно стукнуло в голову великодушие и желание помочь молодым устроиться без опыта. В отделе было 2 ставки, она нагнала 3 стажеров, а нам на собрании сказала: «Вводите в курс дела, потом возьмем и будут у нас расти». Только вот ни у кого не было ни сил, ни желания заниматься наставничеством, доплата за это копеечная была. Стажеры сидели без дела, ушли с пустыми головами. Начальница побесилась и взяла в итоге людей уже с опытом, обвинив нас в черствости. © Подслушано / Ideer
- Мне сократили рабочие часы до 3 полных дней в неделю. Пришлось найти вторую работу, чтобы оплачивать счета. Предварительно я обсудила это с начальством и все было окей. И вот как-то раз зашел разговор о графике и я спросила, можно ли поставить меня не на последнюю смену, потому что так совмещать не очень удобно. Это просто был вопрос. А на меня внезапно полились помои по типу «Незаменимых нет». В итоге уволили. Это все происходило в переписке перед сменой, к слову. А теперь внимание: утро, СМС от менеджера с вопросом, приду ли я. Я в замешательстве. Говорю, мол, уволена же я. Или нет? А она заявляет: «Да, уволена, но со следующей недели». Я аж заржала. Меня еще никогда не увольняли предварительно. Решила, что раз меня так легко заменить, то пусть сами и решают свои проблемы. © sesameelise / Reddit
- У меня начальник любит иногда пошуметь и попридираться к мелочам. Как начнет мозг выносить, сразу настроение ниже плинтуса. Раньше я очень переживала, но моя мама посоветовала один психологический прием: нужно очень четко и ярко представить, что у него на голове надето железное ведро. Все, что он говорит, мы почти не слышим, зато ему еще от стенок ведра его же голос отражается. Знаете, помогает. Вот только мама еще предупредила, что уходя с работы надо так же мысленно ведро снимать с его головы, иначе он будет еще более злой и с постоянно больной головой. Я уезжала в отпуск, а когда вернулась, наслушалась историй о том, что начальник как с цепи сорвался и постоянно на обезболивающих сидел. Вот сижу и думаю, снимала я с него ведро перед отъездом или забыла? © Палата № 6 / VK
- Начальница меня не любит. Постоянно принижает на людях, а потом как будто ничего и не было. То я криворукая, то глаза у меня зеленые, то ей не нравится, что я пишу левой рукой. В общем, любая мелочь во мне выводит ее из себя. Но все же есть справедливость! Недавно ее вышвырнули, а причина — она одевается «некорпоративно». © Подслушано / Ideer
- Год 2010. Наше крупное издательство переезжает в современный офис с электронными дозаторами мыла в туалетах и панорамными окнами. Однажды приходят к нам уборщицы, ставят ведра и тряпки на ковролин и уходят. Через 3 часа приходят и забирают.
— Это что было? — интересуюсь.
— А, не обращай внимания. Это руководство попросило их так делать, чтобы мы могли помыть свои компьютеры. © Gagarra / Pikabu
- На прошлой работе был театр абсурда. Зарплата очень высокая, на тот момент в 2 раза выше, чем на предыдущей. Но собственница — самодур. Отказ исполнять ее придурь означал увольнение. Но однажды она перешла все границы: с утра решила, что отдел продаж какой-то грустный, и сказала всем прыгать. И вот мы в офисной одежде и на каблуках прыгали под ее ор. Ушла оттуда при первой возможности. © Подслушано / Ideer
Бонус
- Жена проходила собеседование в серьезной компании. Один из вопросов начальника отдела кадров: «Как вы думаете, какие качества вашего знака зодиака у вас выражены сильнее остальных?» После этого последовала очень долгая пауза, потому что жена пыталась понять, что она тут делает и как эта дама оказалась на своей должности. © Unknown author / Pikabu
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