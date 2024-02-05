19 историй с детских площадок, на которых жизнь познают и маленькие, и большие люди
Детская площадка — это мир в миниатюре, ведь здесь малыши учатся дружить, делиться, расставлять границы и выяснять отношения. И их родителям волей-неволей приходится в этом участвовать, ведь многие ребята еще и говорить-то толком не умеют. Поэтому не удивительно, что порою на таких площадках происходят истории, которые хоть вместо анекдотов рассказывай.
- Муж с нашим сыном гулял на площадке. Ребенок сдружился с мальчишкой-погодкой. Его мама посетовала моему мужу, что они только переехали и играть им особо не с кем. И попросила телефон, чтоб потом еще вместе погулять. Через пару дней она позвонила и сообщила, что будет на площадке. Муж с сыном вышли, вот только та мама пришла без ребенка, зато с боевым раскрасом. Муж у меня опоссум: если происходит что-то непонятое — притворись ветошью. Посидели они полчаса на площадке, посмотрели, как мой сын куличи делает, и дама ушла. © yatihohodka / Pikabu
- У меня рядом с домом аллея, в центре которой детская площадка. И вот один раз вижу, как какая-то мамочка с ребенком подхватывает самокат и пытается удалиться с ним в закат, но ее догоняют хозяева самоката с просьбой вернуть имущество на место. На вопрос: «Зачем вы его взяли, это же не ваш?» — ответ был гениальный: «А что такого? Он же лежит, значит, ничей». © SNatka / ADME
- Сын в прошлом году пошел первый раз в первый класс. Идем с ним после школы, у него на спине тяжелый портфель, а там книги, тетрадки и много-много домашних заданий. Проходим мимо детской площадки, где дошколята играют. Смотрю на него, вижу, что и он с ними хочет, поэтому предлагаю: «Иди поиграй, а потом уроки». Он так тяжело вздыхает и отвечает: «С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст уже не позволяют...» © Мамдаринка / VK
- Днем работаю менеджером, а по вечерам репетиром по английскому языку для детей. Вчера шла от ученика пешком: темно, тропинка между домов, кустов и гаражей практически без единого фонаря. На пути детская площадка. Смотрю, на ней 4 парня, высокие, широкие, что-то громко обсуждают, чуть ли не дерутся. Жуть, но мимо них пройти надо. Страшно: если захотят, в кусты затащат и — кричи, не кричи — никто не поможет. Прибавила шагу, прохожу мимо и слышу, как один говорит: «Ребят, так нечестно! Чего вы без очереди? Сейчас моя очередь на качелях кататься! Мы же посчитались!» Выдохнула. Парням лет по 25-30, а как дети! © Подслушано / VK
- Люблю качели. В теплое время года не пройду мимо детской площадки. Качаюсь, только если на площадке нет малышей — все же это их территория. Но несколько раз до меня докапывались какие-то тетки, мол, качели только для детей. Блин, я вешу 41 кг. У меня племянник в 11 лет столько весит! Я не делаю солнышко, я не раскачиваюсь сильно, просто после тяжелого дня сижу и спокойно качаюсь. Достали бабки эти. © Подслушано / VK
- Часто гуляю с кошкой. Без поводка, она не убегает. Как-то раз были возле дома, а недалеко детская площадка. Какой-то мужик, гуляющий с собакой на самой площадке, подошел ко мне и говорит: «Как вам не стыдно? Ваша кошка сейчас загадит площадку, а детям тут играть!» Недолго думая, отвечаю: «Моя кошка ходит только дома и в свой лоток, а ваш пес позади вас сейчас сидит и делает свои дела на песок». Мужик развернулся и ушел с собакой, так и не убрав за ней. © Подслушано / VK
- После переезда в новый район мы ходили с ребенком везде, изучали окрестности. Нашли неплохую площадку, пустую на тот момент. Выгружаю ребенка из коляски на качели и слышу из какого-то окна: «Эй, слышь, ты с какого двора? Тебе говорю, ты, с коляской!» Очень не сразу я поняла, что обращались ко мне. Оказалось, что эта площадка только «для своих» и нечего здесь ходить. При этом двор проходной. Я ушла. Все равно с таким звуковым сопровождением не отдохнешь, а женщина продолжала бдеть и кричать из окна на всех, хоть мимолетно посягнувших на эту площадку. © yatihohodka / Pikabu
- Гуляла на площадке, там были и другие мамочки с детьми. У нас был толокар с родительской ручкой, которая превращала толокар в самокат. Купили недавно, стоила эта конструкция недешево. Ну я эту ручку отстегнула и оставила на лавочке на площадке. Сама слежу за сыном, чтобы не упал с горки. Вижу, как на лавочку, где лежит пресловутая ручка, подсела мамаша трех сыновей-погодков. Покрутила она эту ручку, посмотрела, положила. Дальше я отвлеклась на малого. Собрались домой, а ручки нет! Опрос свидетелей ничего не дал. Логика подсказала, что мамаша эта многодетная взяла. Отловила я ее на следующий день, спрашиваю: «Вы мою ручку не брали?» — она на голубом глазу отвечает: «А я смотрю, что бесхозная лежит, решила взять». Я бы поняла, если бы никого на площадке не было. Но забрать, когда человек 10 тусуется — это нечто. Ручку она вернула с таким лицом, как будто лука наелась. © Ольга Коваленко / ADME
- Мы взяли сына из детского дома еще младенцем. Решили, что не будем скрывать от него правду, и года в 4 признались, что мы ему не родные, но любим как родного. У него не было травмы, мы для него такие же мама и папа, как и у других детей. Недавно я убедилась, как же правильно мы поступили. К сыну на площадке подошел сверстник и ляпнул: «В курсе, что ты детдомовский?» Видно, от мамы своей узнал, мы не скрываем этого факта. Так наш сынок сразу поставил его на место и сказал, что мы его любим гораздо больше, чем родные родители. © Мамдаринка / VK
- Шла мимо детской площадки. Стала свидетелем того, как бежит пухлый мальчик с хлебом, а за ним 5 мальчишек, в руках у которых полно всяких вкусняшек. А первый кричит им на весь двор: «Пацаны, отстаньте! Это ж обычный батон!» © Подслушано / VK
- Гуляем с дочкой на детской площадке. Рядом молодой человек лет 25 пытается увести домой девочку лет 4-5, никакие уговоры на нее не действуют. Моя дочка говорит ей, что папу слушать надо, и если он сказал, то надо домой идти. Девочка посмотрела на нее и говорит: «Саша не мой папа! Он мой племянник, а я его тетя. Это он меня слушаться должен!» Посмеялись, а парень со словами: «Зато, тетя, я сильнее» — подхватил ее на руки и утащил домой. А я дочке еще долго объясняла, как такое быть может. © Подслушано / VK
- Из рассказа знакомого. Его маленького сына на детской площадке женщина угостила конфеткой.
Папа:
— Сынок, что надо сказать тете?
Сын:
— У меня диатез... © Подслушано / VK
- У знакомой двое детей: старшая — дочка, а младший — сын. Естественно, сын все за сестрой повторяет, недавно стал коляску с куклой по площадке катать. Другому парнишке тоже захотелось, но ему бабушка запретила, ведь «ты же мальчик!» А потом удивляются, почему мужиков не заставишь выходить гулять с ребенком. © Инесса Федоровна / ADME
- Моего сына на днях укусили на площадке! Сын в рев, я стала искать мать того пацана. А она смотрит на меня блаженно и говорит: «Ну а что я сделаю? Ему всего 2,8! Я же не могу его все время контролировать, а сам он еще не понимает, что так нельзя». Пока я говорила ей жестко, но все еще вежливо, что вообще-то дети в таком возрасте вполне в состоянии понять, как себя вести, ее пацан взял и ущипнул моего! Вот тут у меня вежливость и закончилась. А она опять: «2,8 ему, ну что я сделаю!» Тут я ей уже объяснила доходчиво, что если у нее сын неуправляемый, то не надо на общественных площадках гулять, где дети находятся. В общем, ушла она, подхватив своего сыночка и коляску с младенцем. А я думаю: «Вот дети же считывают реакцию родителей на свои поступки и благодаря этому учатся вести себя в разных ситуациях. Если мамаша спокойно смотрит, как он нападает на детей, то он не поймет однажды, что так нельзя». © Neutrina / Pikabu
- Сыну 2 года, играем на площадке. Тут приходят бабушка с внучкой, бабка с порога: «Анечка, поиграй с девочкой». Я говорю, что это мальчик вообще-то. А бабуля такая: «Это девочка. Мальчики в красных штанах не ходят!» Я прям опешила, а потом как ляпну: «А я в синих джинсах — мужик, что ли?» Тут бабуля не нашла, что ответить.
- Рядом с офисом находится детская площадка, где гуляют дети лет 7-12. Так приятно и удивительно наблюдать за ними! Они очень красиво разговаривают, интересно и по-доброму играют. И дружба у них такая добрая и светлая, как в книжках Крапивина. Никакой испорченности, капризности, бешенства или заносчивости. Каждый раз, когда выхожу на скамейке сжевать свой бутерброд с кофе, вера в человечество просыпается. Пожалуйста, не испортьтесь и дальше. © Подслушано / VK
- Осень, грязь, площадка. Из коляски выгружают принцессу: белый пуховик, белые сапожки. «На качели нельзя — запачкаешь пальто», «В песок не ходи — сапоги замараешь», «На горку нельзя», «К луже не подходи». Посреди площадки стоит очень красивая, нарядная девочка и боится пошевелиться. Ее мама в перерывах между окриками рассказывает всем, как они ходят на танцы, рисование, английский и французский. Нам всем очень интересно, на каком языке и как скоро девочка пошлет свою мать куда подальше. © yatihohodka / Pikabu
- На детскую площадку вышла бабушка с двумя детьми. Тащит и насильно сажает мальчика на качели. Он орет, что не хочет, а она говорит ему: «Сиди и качайся. Не все будет так, как ты хочешь!» Не разрешает ребенку уходить в тень, чтобы он не замерз. На улице 27 °C! © Подслушано / VK
- Стоя вечером на балконе пятого этажа, гляжу на детскую площадку во дворе и задумался об этих горках и качелях. Карусель, которая крутит тебя по кругу каждый день: утро, день, вечер, ночь и заново, заново. Качели, которые раскачивают тебя вперед-назад, вверх-вниз, каждый день, туда-сюда. Горка, на которую ты с трудом поднимаешься и в любой момент можешь скатиться. Качели на двоих, где один всегда выше, а другой ниже, но в любой момент вы можете поменяться. Песочница, где можешь построить все, что твоей фантазии угодно, но что-то или кто-то обязательно это сломает. И лавочка, одна только лавочка во весь посыл мысли не подходит. Утром на ней сидят дети, днем — взрослые, вечером — старики, ночью — подростки и все, кому не лень. Идет время, дети вырастают, их родители стареют, старики уходят, и только она стоит на том же месте — эта детская площадка. © xelapsi / Pikabu
На детской площадке можно встретить и адекватных людей, которые станут друзьями, и ужасно бесячих персонажей, с которыми лучше не пересекаться. А для детей она и вовсе почти целый мир, который живет по своим законам.
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