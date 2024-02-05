19 историй с детских площадок, на которых жизнь познают и маленькие, и большие люди

Детская площадка — это мир в миниатюре, ведь здесь малыши учатся дружить, делиться, расставлять границы и выяснять отношения. И их родителям волей-неволей приходится в этом участвовать, ведь многие ребята еще и говорить-то толком не умеют. Поэтому не удивительно, что порою на таких площадках происходят истории, которые хоть вместо анекдотов рассказывай.