19 историй, в которых столько драмы и экспрессии, что «Санта-Барбара» и «Кармелита» отдыхают
Практически любой сериал задуман таким образом, чтобы зрителю захотелось дождаться новой серии: все дело в создании интриги. Однако в реальной жизни зачастую бывают случаи даже похлеще, чем на экране. Например, любимая свекровь, которая так и норовит приложить руки к прическе ребенка, или соседи, устроившие семейные разборки вселенского масштаба. Пользователи сети решили вспомнить, в каких эпичных ситуациях им довелось побывать.
- Как-то на маникюре подруга вспомнила, как свекровь что-то тарахтела о бритье ее дочки. Вдруг от предчувствия жутко затошнило. Рванула домой, а там абсолютно лысая дочка и свекровь с ехидным лицом — явно надеялась на скандал. Но подруга просто предложила накрыть на стол, а сама подкралась к свекрови и схватила в кулак ее роскошный блондинистый хвост. Ну и чикнула его под корень ножницами для рыбы. Говорит: «Не особо помню, что произошло дальше, но это было эпично». © #щастьематеринства / VK
- Поехали с любимым на мой день рождения в Италию. Он нашел замечательный ресторанчик, после ужина сфотографировал меня. На фото я просто свечусь от счастья: глаза как блюдца, улыбка, любовь и умиротворение. Показала фотку близким друзьям и брату, и все сразу отметили, какая я там счастливая. А вот с мамой я не привыкла ничем делиться, но все-таки и ей отправила. И тут от нее: «Ой, как удачно ты села, в этой позе совсем незаметно, какая ты жирная!» © Подслушано / Ideer
- Меня уволили на глазах у всех остальных сотрудников за якобы пропущенную смену, хотя я работал в тот день. Менеджер плохо дружила с календарем, а признать это она наотрез отказывалась, пока мои коллеги не сказали: «Э-э, извините, но он же прав, сегодня 16-е». И только после этого услышал: «А, ну тогда приступай к работе». © DawgBro / Reddit
- Звонят недавно с незнакомого номера: «Алло, это кто?» Я конкретно офигеваю и спрашиваю, кому вообще звонят. В ответ: «Мне Наташа нужна. Это не вы? Извините». Потом еще раз: «Наташа? Как нет, вы же мне этот номер дали...» И тут звонок в третий раз: «Алло, девушка, вы же свиную голову заказывали? Ну как нет-то? Ну раз не хотите, то я продаю, сама виновата!» © Бутербродик / ADME
- Муж полностью содержит нас с ребенком, хотя мне досталось наследство от деда и от отца, поэтому в деньгах не нуждаюсь. Решила как-то сделать подарок супругу — коллекционные часы, которые он давно хотел. Вручаю презент, муж пару секунд посмотрел на него и отложил в сторону со словами: «Больше не трать на меня деньги». Я была в шоке, сказала, что просто хотела показать, как сильно его ценю. На что он ответил: «Мне нравится, когда я прихожу в чистый домой, а меня встречает красивая жена с ужином на столе, но вот эта штука совсем не то». Мне пришлось сдерживать слезы. © throwawaywatch_ / Reddit
- Свадьба сына прошла шикарно, они с женой просто красавчики. Да вот только брат невестки оказался тем еще фруктом: все время пытался подключить к колонкам свой телефон, чтобы поставить «нормальную» музыку. Пришлось даже спрятать от него телефон. Я вмешивалась неоднократно и говорила, что это не его свадьба. Он сказал мне: «Следи за своим тоном». И тут его мама (мать невестки) подошла к нему, погладила его по спинке и нежными словами успокоила. Ему 25 лет. После этого он подошел к молодоженам, вручил им подарок, посмотрел на моего сына, громко сказал: «Это не для него!» — и просто ушел. © rajenncajenn / Reddit
- После долгой жизни в далекой стране я вернулась в отчий дом. Соседи неплохие, но уже старенькие и очень любопытные: «Почему вернулась? Нет ли виллы в Монако? Не выгнал ли тебя муж?» И вот еду как-то в лифте с двумя главными сплетниками: «Веточка, а ты надолго домой? Теперь здесь жить будешь? Тебя так давно не было». Ну я и сказала: «Ага, 15 лет — от звонка до звонка! На свободу с чистой совестью!» Теперь почтительно ждут, пока я одна на лифте уеду. Моя душа интроверта радуется. © Иветта Шатилова
- У бабушки на работе была женщина вспыльчивая очень, бешеная, можно сказать. Как-то эта дама пришла на работу с перебинтованным указательным пальцем. Все начали спрашивать, мол, что случилось. Оказывается, что она ругала свою дочь и била пальцем по столу — отчитывала. Да так, что палец себе сломала. © Подслушано / Ideer
- Захожу утром в лифт на 10-м этаже, ну и еду вниз. На 9-м заходит маленькая девочка, жмет кнопку «Удержание двери» и говорит: «Сейчас мама выйдет». И мы 4 минуты ждем ее маму. Честно сказать, я и не знал, что делать: девочку выгонять стремно, спускаться пешком тоже не стал, но маме попытался сказать, что так делать некрасиво. И тут она ответила: «Ничего страшного, подождешь». © Hatholake / Pikabu
- Случайно услышала разговор мамы с моим братом. Обсуждали, как бы сделать так, чтобы я не беременела. Мне 38, живу одна, работа хорошая, 2 квартиры и авто. Но я мечтаю о ребенке. Оказалось, что все мое имущество должно причитаться племянникам, а мой потенциальный ребенок будет помехой. Сижу дома в шоке, желание только одно: все продать и уехать подальше от них, чтобы никогда больше не видеть. © Подслушано / Ideer
- Были в гостях у тестя. Собираемся домой, он мне говорит: «Ты же за рулем по телефону разговариваешь, давай гарнитуру подарю» — и достает коробку. Приезжаю домой, подключаю, но вообще никак настроить не могу. И так пробую, и сяк. Отложил и забыл про нее. Через пару месяцев приезжаем снова к тестю, он спрашивает: «Ну как гарнитура?» Говорю, что не заработала почему-то. И тут он выдает: «Во! У меня тоже. Ну выкинь ее тогда». © panzermarder / Pikabu
- Шел домой с работы и увидел бабку с сумками, решил помочь ей. Подошел, мило предложил помощь и увидел на себе такой злостный взгляд, будто мне сейчас не поздоровится. Она на полном серьезе сказала, что не доверяет мне и разрешит взять ее сумки, только если я дам ей свой паспорт или телефон, а то вдруг убегу. Я ошалел на пару секунд, но все же дал паспорт и донес сумки до ее дома. Всю неделю думал, что же такого важного было в тех сумках. © Палата № 6 / VK
- Брат позвал на свадьбу. Пока он танцевал со своей женой, парень ее сестры громко хвастался, что у них скоро будет свадьба покруче этой. Каждый раз это чудо встревало в разговоры гостей и било кулаком в грудь, что его будущая гулянка будет эпичнее. В итоге свадьба брата закончилась отлично. Все еще долго обсуждали мероприятие, а вот тот выскочка так до сих пор и не женился. © everythinglatte / Reddit
- Пока я ждала малыша, мамина подруга все время твердила, чтобы я даже не заморачивались с покупкой коляски, потому что ей от внука досталась коляска в очень хорошем состоянии. И она, мол, сразу после моих родов обязательно и с удовольствием ее мне отдаст. Родился сын, и мама пошла за этой коляской. Пришла очень озадаченная: подруга потребовала с нее такую сумму за коляску б/у, сколько даже новая-то не стоит. А мама ей заплатила зачем-то, но отношения после этого прервала. © Ирина Н. Муравьева
- Я из достаточно обеспеченной семьи, но работаю и знаю цену деньгам, поэтому не афиширую свой достаток. Влюбилась в парня: простой, хороший, то что надо. Сказала, что квартиру снимаю, а машину родители подарили. Мы скромно расписались, как я и хотела. Уром я все рассказала мужу, но никак не ожидала такого ответа. Оказывается, он тоже скрывал свои доходы, чтобы не за деньги любила. Прямо сериал какой-то. Поняли друг друга и пообещали, что больше тайн не будет. © Подслушано / Ideer
- Мне назначили собеседование. Я тщательно подготовился, но в итоге получил отказ. Спустя 6 месяцев мне снова позвонили и предложили более высокую должность. В этот раз все прошло удачно, меня взяли. И тут коллеги рассказали, что на прошлом собеседовании меня не взяли из-за того, что начальник обалдел от моей презентации и сказал: «Нет, мне не нужен сотрудник, который знает больше, чем я сам». Что же, я теперь на его месте. © unknown author / Reddit
- 2 недели назад муж повредил ногу, я уговорила его сделать снимок. Приехали в больницу, усадила его в кресло на колесах и повезла по коридору, а там народу тьма. Ехали мы практически по ногам, непрерывно извиняясь. На обратном пути везу мужа уже с гипсом, подъезжаем к тому же узкому месту, и я заранее громко объявляю: «Граждане, у меня нет и не будет никогда водительских прав. Поэтому извините заранее и поберегите ноги!» Повеселила всех. © Руконожка Ай-Ай / ADME
- Как-то в кабинете детского массажа врач наминала юного пациента под песенку мамонтенка и сплетничала с коллегой. Обеим слегка за 40. Объектом осуждения стал общий знакомый — подлец, который променял одну жену на другую. И тут одна из дам, задыхаясь от возмущения, восклицает: «И было бы ради кого! Она же немолодая, примерно твоего возраста». Дальше звенящую тишину нарушал только поющий из динамика мамонтенок. © HowAboutKsu / Pikabu
- Недавно встретила грустного соседа Димку. Ходит он около своей машины, на которой нацарапано на весь бок: «Я беременна. Лена». Сосед говорит: «Жена увидела, устроила скандал, только я Лену никакую не знаю». На том и попрощались. А сегодня иду и вижу, как в «газель» мебель загружают, рядом сосед стоит. Здороваюсь: «Не ты переезд устроил?» И рассказал он мне, что другой наш сосед показал видео со своей камеры наблюдения на балконе. Там жена Димкина рано утром царапает надпись на машине супруга. И все эти разборки вылились в то, что она, оказывается, полюбила другого, но Димка поводов для развода все никак не давал, а уйти ей хотелось жертвой, а не виновницей. © HappyKnopka / Pikabu
А какие остросюжетные истории происходили в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/19 историй, в которых столько драмы и экспрессии, что «Санта-Барбара» и «Кармелита» отдыхают
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