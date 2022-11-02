19 историй, в которых столько драмы и экспрессии, что «Санта-Барбара» и «Кармелита» отдыхают

Практически любой сериал задуман таким образом, чтобы зрителю захотелось дождаться новой серии: все дело в создании интриги. Однако в реальной жизни зачастую бывают случаи даже похлеще, чем на экране. Например, любимая свекровь, которая так и норовит приложить руки к прическе ребенка, или соседи, устроившие семейные разборки вселенского масштаба. Пользователи сети решили вспомнить, в каких эпичных ситуациях им довелось побывать.