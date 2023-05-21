19 комичных ослышек в разговоре, из-за которых у людей чуть ум за разум не зашел

Бывает, что в разговоре мы неверно расслышали слово и весь смысл сказанного изменился до неузнаваемости, породив комичную ситуацию. Пользователи сети поделились историями о подобных маленьких недоразумениях. А в конце статьи вас ждут примеры того, как люди многие годы из-за ослышки неправильно понимали свои любимые песни.

Бонус: когда полжизни неправильно напевал любимые песни

Простая ослышка может превратить любой разговор в комичную белиберду, а песню — в головоломный ребус. Благодаря пользователям, которые не забывают выкладывать истории про такие ситуации, у нас всегда есть повод поразвлечься, разгадывая, что же на самом деле было сказано или спето. Делитесь и вы своими находками.