19 комичных ослышек в разговоре, из-за которых у людей чуть ум за разум не зашел
Бывает, что в разговоре мы неверно расслышали слово и весь смысл сказанного изменился до неузнаваемости, породив комичную ситуацию. Пользователи сети поделились историями о подобных маленьких недоразумениях. А в конце статьи вас ждут примеры того, как люди многие годы из-за ослышки неправильно понимали свои любимые песни.
- Я сейчас беременна вторым. Пришла на первое УЗИ, врач спрашивает о предыдущей беременности: «У кого рожали?» Говорю: «Не знаю». Он смотрит как на дурочку и такой: «Не знаете, кого родили?» © Akhm / Pikabu
- Пришли с другом к нему домой. Сидим в комнате. Тут к нам заглядывает его жена, которая только что вышла из ванной, и спрашивает: «Можно, я здесь голая посижу?» У друга глаза медленно округляются, и он возмущенно спрашивает: «Что?!» Жена показывает нам фен из-за двери и повторяет: «Можно, я здесь голову посушу?» © VarHagen / Pikabu
- Общался с одним клиентом. Зовут Руслан, фамилию я не знал. Звонит как-то и представляется: «Это Руслан Мертвецов». Ну, думаю, человеку не повезло с фамилией. А после разговора дошло, что Руслан просто работник компании «Мир цветов». © AlexeyAPX / Pikabu
- Анапа, июль, обеденное время, градусов 40 на термометре, аж воздух дрожит. Я сижу рядом с пансионатом, продаю билеты на вечерний детский спектакль. Подходит девочка лет 8, смотрит мне в глаза и выдает: «Жарко, да? А у нас в ином мире прохладно». Мне сразу прохладно стало, аж мороз по коже. 3 раза переспросила ее, прежде чем расслышала наконец, что «в номере». © Лотта Гесс
- Однажды говорю мужу: «Надо имбиря купить». А он помолчал немного и выдал: «Не собираюсь я никакую имбиряку пить!» © Ветка Сирени / ADME
- Сын рассказал забавную историю. Работает механиком на СТО, чинят грузовые автомобили. Ремонтируют очередную машину, и его напарник говорит: «Открой кабину так, чтобы доступ к роликам был». Я спрашиваю сына: «А откуда у вас на СТО кролики и зачем им в кабину лезть?» Сын смеется. «Вот и я, — говорит, — минут 5 понять не мог, про каких кроликов речь идет». © Марина Теплых
- У знакомой муж вез 14-летнюю дочь на тренировку. И тут она говорит: «Папа, дашь мне денег на борд?» Девочка сноубордом занималась, а папе послышалось «Дашь мне денег на аборт?» Знатно он тогда испугался. © Аида Сауатова
- На уроке девочке подсказывали одноклассники, и она вместо «вируса» услышала «фикус». Класс вместе с учителем лежал от смеха. А у нее такое удивленное лицо было! © Виктория Владимировна
- Мы с коллегами обсуждали, что каждый из нас собирается готовить на ужин. Я сказала, что сегодня готовить не буду, так как вчера суп с утки варила. Всех сразу же заинтересовал рецепт этого чудо-супа, который целые сутки варить надо. © Samusenko Svetlana
- Как-то с другом загуляли-загудели на всю ночь, а он тогда только начал встречаться с девушкой. На следующий день она спросила, почему он вечером не зашел к ней. Друг честно сказал: «С Саней всю ночь гулял». Закончилось все обидой и скандалом. И только потом выяснилось, что «с Саней» звучит как «с Аней», а Аня была его предыдущей девушкой и вызывала жуткую ревность у нынешней. © Александр Уваров
- Мама мне маленькой говорила: «Держись, казак, атаманом будешь». А мне слышалось «Держись, коза, а то мамой будешь». © Natalia Söder
- В далекие годы собирала я фотографии певцов и актеров. Очень мне не хватало фотографии Юрия Шатунова. Мама моя поддерживала мое хобби. Проходила она мимо газетного ларька и спросила: «У вас Шатунов есть?» А ей ответили: «Ничего нового нет, все старое!» Наверное, «шо-то новое» услышали вместо «Шатунов». © Tanya Gorbachev / ADME
- Когда кому-то говоришь: «Ну!» — тебе иногда отвечают: «Баранки гну». Так вот в детстве мне никто так и не ответил, кто такой баран Кигну. Порода такая, видимо, решила я. Сообразила, только будучи взрослой. © Балашевич Ольга / ADME
- Когда я родила дочку, в роддоме всегда называла ее Евушка, то есть Ева. Соседка по палате не выдержала, на второй день спрашивает: «Почему вы свою дочь всегда называете „девушка“?!» © Ирина Еременко
- Вызываю такси. Мне диспетчер говорит: «Апельсиновый». Я в удивлении переспрашиваю: «Что апельсиновый?» Диспетчер заржал и повторил: «„Опель“ синий!» © Masha Moroshkina
- Моя сотрудница удивилась каким-то новшествам на работе, которые она не сразу заметила. Говорю: «Вас не было». Она в ответ: «В каком сне, Володя?» © Владимир Писаренко
- Как-то на семейном мероприятии дядя, увидев селедку под шубой, говорит: «О, селедка под шубой, давно не ел!» Ел и нахваливал. Я говорю: «Да, это мы с Аллой [подругой] селедку чистили». Дядька сильно удивился и выдал: «Сало с селедки?» © Anna Kim
- Сидит целый поток в лекционном зале, преподаватель высшей математики (женщина почтенного возраста) обращается к нашей однокурснице: «Как вас зовут?» Та отвечает: «Изабелла!» Преподаватель: «Я забыла? Как можно имя забыть?» Весь поток покатился со смеху, пришлось впереди сидящим студентам повторить ее имя несколько раз. © Мухаббат Мухутдинова
- Сестра пришла домой с кружка рисования. Садится за стол обедать, папа ее спрашивает: «Что рисовали сегодня?» Сестра отвечает: «Голого мужика с натуры». Папа, надо отдать должное, только слегка подавился. Оказалось, рисовали гипсовую голову то ли Платона, то ли Аристотеля. © VarHagen / Pikabu
Бонус: когда полжизни неправильно напевал любимые песни
- «Каксын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна». Все думал, что Каксын — это имя казаха или татарина. © Alexandre Barsoukov
- Была песня: «То березка, то рябинка, куст ракиты над рекой...» Очень долго, уже взрослая, я пела дома: «То березка, то рябинка, у строки ты над рекой». Решила, что это какая-то линия, берег реки. Я понятия не имела, что такое ракита. © Вера Эпик
- А я пока не посмотрела текст песни Никулина, думала, что он поет: «Будем мы храбрей и как дважды два». Вместо «отважней льва». © Людмила Гончарова
- Песня слышалась такой: «Летящей походкой ты вышла из мая и скpылась из глаз, пельмени варя». Вместо «в пелене янваpя». Ну логично: она пельмени варит, поэтому и скрылась. © Дмитрий Краснов
Простая ослышка может превратить любой разговор в комичную белиберду, а песню — в головоломный ребус. Благодаря пользователям, которые не забывают выкладывать истории про такие ситуации, у нас всегда есть повод поразвлечься, разгадывая, что же на самом деле было сказано или спето. Делитесь и вы своими находками.
AdMe/Народное творчество/19 комичных ослышек в разговоре, из-за которых у людей чуть ум за разум не зашел
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