19 крутых попутчиков, с которыми так и хочется попасть в пробку, чтобы подольше не расставаться

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Попутчиков обычно не выбирают, и на соседнем кресле в транспорте может оказаться кто угодно. Но не стоит изначально настраиваться на неприятности, ведь некоторые встречи в дороге бывают настолько яркими, что по-доброму запоминаются на всю жизнь.

«Девушка на соседнем кресле в самолете начала паниковать во время взлета. Я сделала то, что подсказало мне сердце. Мы пережили этот сложный момент вместе»

Пожалуй, это один из самых красивых скейтбордистов на свете

«Это самое милое, что можно было увидеть утром в метро»

Как отличить опытного путешественника от новичка

Учиться я уехал за 2 000 км от дома, в город на Неве. Каждые каникулы я ездил домой на поезде. Дорога занимала больше 2 дней, соседи попадались разные. В одной такой поездке моими попутчиками были бабушка и ее внук, мальчик лет 6. Он был не по возрасту умный, всем интересовался и задавал очень много вопросов. Одна из первых бесед прошла очень забавно. Когда он приостановил поток своих вопросов, я поинтересовался:

— Слушай, а ты в первый раз на поезде едешь?

Парень стал серьезнее, глянул на меня и заявил:

— Нет, конечно. Если бы я первый раз ехал, я бы разве знал, как «Доширак» заваривать?

Этот железный аргумент крыть мне было нечем... © jdi1 / Pikabu

«Люди ждут автобус стоя, чтобы не тревожить песеля, который уснул на лавочке. Это так мило, что я улыбнулся»

«Сегодня в поезде меня остановила девочка и вручила записку, которая зарядила меня хорошим настроением на весь день»

«У вас классные тени для глаз».

Попутчики, о которых можно только мечтать

Стоим перед поездом, ехать 3 суток. Спрашиваю провожающих: «Вы пакет с едой взяли?», а они такие: «Ой, дома забыли». С собой у меня только вода и помидоры. И все. Рядом стояла бригада вахтовиков. Они это услышали. Подошли и без спроса как ляпнут моим провожающим, мол, не беспокойтесь, все будет хорошо. Три дня они кормили меня как не в себя. Хорошие дядьки! © speclexx / Pikabu

«Мужчина подарил праздничное настроение целому автобусу: он украсил его мишурой и устроил викторину для детей, награждая их конфетами за правильные ответы»

«Я попросила посадить меня рядом с самым симпатичным парнем в самолете»

Когда одним вкусно, а другим немножечко стыдно

Ехали мы однажды семьей в поезде. Набор еды обычный: яйца, курица, картошка, огурцы и помидоры. Братик 5 лет смотрел грустными глазами на пищу попутчика. Тот сжалился и угостил ребенка «Дошираком». Брат попробовал лапшу и спрашивает с восторгом: «Мама! А почему ты дома такой вкусный суп не готовишь?!» Мама, готовившая всегда борщи и прочие изыски, готова была провалиться сквозь землю. © Подслушано / VK

«Нашла кое-что на автомате по продаже билетов»

«Бесплатная книга!»

«Я ждал автобус и увидел, как машина сбила птицу. Этот мужчина спас ее, накормил и напоил. Птица пришла в себя и даже попыталась улететь»

«Моя мама выучилась на водителя школьных автобусов, работает по профессии. Вот что она отправила нам с сестрой в групповой чат»

«Один из старшеклассников сегодня подарил мне цветы. Сто-о-о-о-оп Это чертовски мило».

Когда представления о хорошей дороге у попутчиков совпадают

Командировка. Ночной поезд. Выезд в 23:30. В купе 2 парня чуть моложе меня. За всю дорогу услышал только одно предложение от попутчика с верхней полки: «Свет выключить?» Выспался как слон. Утром никто не спешил выходить. Второе предложение было от меня. Сказал: «С вами очень приятно было путешествовать». Вышел на платформу и чуть не расплакался от счастья. © vsz204 / Pikabu

Задержка рейса не так сильно огорчает, когда на борту есть группа, которая играет джаз

Пожалуй, лучший попутчик из всех, которых только можно представить

Для того, чтобы делать добро, не нужны миллионы

Ехала как-то поездом дальнего следования. Уезжала в слезах, потому что парень, в которого была влюблена, сказал, что мы только друзья. Хотелось куда-нибудь забиться и глотать слезы. А мой сосед, дяденька средних лет, глянул на меня, достал откуда-то мандаринку, почистил и протянул мне. Остаток дороги проговорили о том о сем. Спасибо ему, и побольше бы таких добрых попутчиков. © LIRO / Pikabu

«Я поменялся местами с барышней, потому что она очень хотела сидеть рядом со своей сестрой. За это меня угостили печенькой»

«Благодарю за то, что согласились поменяться местами».

У этого соседа по электричке сегодня явно начинается новая жизнь