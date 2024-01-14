19 собеседований, о которых люди даже на пенсии рассказывать всем будут
Устройство на работу — настоящий квест. Люди с чудинкой встречаются и среди претендентов на должность, и среди сотрудников компании. Хотя собеседования могут вызвать настоящую нервотрепку, часто они становятся кладезем ну просто уморительных историй.
- В детстве любил заниматься паркуром. Обычно мы скакали через заборы или на спортивных площадках. Недавно шел на собеседование. Явился по адресу, а ворота закрыты, никто не отвечает. Офис вроде тот, опаздывать не хочется. Решил вспомнить былые времена — полез через забор. Все круто вышло, как будто тело помнит все навыки. Только вот это не тот офис был, мне нужно было в соседний. Выгнали с территории со скандалом. Это еще и начальство увидело из соседнего офиса, даже на собеседование не пустили потом. © Палата № 6 / VK
- Я работала в бухгалтерии, и однажды к нам на собеседование пришла женщина в ядреном леопарде. Хотя у нас дресс-код. Раньше, когда я читала статьи с советами, как одеться на собеседование, думала, для кого их вообще пишут. Ведь это и ежу понятно. Но женщина в леопарде ежом не была. © Подслушано / Ideer
- Однажды меня спросили: «Если бы вы были скрепкой, как бы вы организовали свое время?» Я сказал: «Валялся бы без дела и ждал, когда мной скрепят бумажный пакет с бутербродом». Это был неправильный ответ. © ennovyelechim / Reddit
- Как-то при приеме на работу претендент написал про свои навыки: «У меня очень острое чувство вкуса». Мы лесопилка. © akantho / Reddit
- Сегодня узнала, что я нелояльный кадровик! Провожу интервью с одним айтишником. И только думаю: «Надо брать!» — кандидат озвучивает нюанс. Просит основную часть дохода отдавать в конвертике — ибо алименты. Цитирую: «А то ведь, чем больше я зарабатываю, тем больше мне придется отдавать?» Спрашиваю: «А дети ваши?» Отвечает: «Да». Немая сцена. Нет, говорю, у нас белая зарплата. Синьор скорчил мину и выдал: «Не очень-то лояльно с вашей стороны, вынужден отказаться». © angie_avatar / Twitter
- Я работаю эйчаром. Пришел как-то один интересный молодой человек с весьма обычным резюме. Поговорили мы с ним где-то минут 40, затем я спросила, мол, какие у него сильные качества. На что парень ответил: «Ну я трудолюбивый, умный, а еще настойчивый!» Я узнала все, что хотела, и сказала: «Спасибо, тогда на связи с вами. Я перезвоню!» Он посмотрел на меня и выдал: «Я тут подожду, спасибо!» Самое прикольное, что он попал к нам на работу. Настойчивость оправдала себя. © Палата № 6 / VK
- Искала работу. На каждом собеседовании прилетал вопрос: «А какие были достижения на прошлой работе?» Я бухгалтер. Ну какие достижения? Пыталась обычные рабочие обязанности подвести под достижения, но меня сразу останавливали. Пыталась говорить в лоб, что не бывает достижений у бухгалтеров, мы просто выполняем текучку по алгоритму. Тогда не была понята совсем. «И что, ни единой инициативы, ни единого предложения по оптимизации? Просто плыли по течению?» Когда попалась опытная и взрослая эйчар, а не девочка-припевочка, меня взяли на работу на следующий же день. © Подслушано / Ideer
- Я на собеседование пошла по фану. Мне вообще-то не очень хотелось, но вот что-то екнуло, и решила пойти. Я вообще планировала искать работу попозже и посидеть дома, но спустя два месяца мне стало очень скучно. На собеседовании я сразу спросила, будут ли тупые вопросы из опросников. Мол, если да, то я сразу уйду. Надо мной поржали, мы просто час разговаривали. Потом мне предложили выйти на пробный день. Два года уже работаю, прямо рада, что я тогда решила все-таки сходить на это собеседование. © Подслушано / Ideer
- Купила хну для рисования по телу. Художник из меня так себе, дети и то рисуют лучше. А я просто решила попробовать. Изрисовала руки и ноги, а через 30 минут меня пригласили на собеседование, которое я очень ждала. Терла спиртом, перекисью, мочалкой — хна не оттирается. Собеседование через 17 часов. Пойду вся ярко разукрашенная. Позорище. © Подслушано / Ideer
- Работала я в бухгалтерии. В отделе было три человека, искали четвертого. Отдела HR не было, собеседования проводила заместительница главбуха. Запомнился один случай. Пришла на собеседование девушка, и я аж услышала, как чешуйки зашелестели у этого «террариума». Какие-то хиханьки, немые знаки глазами, смешки. И все потому, что девушка была пышечкой. Она неглупая, приветливая, но ее не взяли. В шоке я была еще недели две. Вроде адекватные люди, но в той ситуации вели себя как макаки. © Подслушано / Ideer
- Я обошла несколько десятков собеседований и думала, что меня ничем уже не удивить. Но вчера пошла устраиваться в маркетинговое агентство. Говорили об опыте и карьерных амбициях. Эйчар протянула мне листок с тестом на 40 вопросов. Я пробежалась по ним глазами, и пришлось звонить маме: там был какой-то опросник. Звонила маме, чтобы узнать точное время своего рождения, до минуты. В итоге меня не взяли. Сказали, что такой Скорпион не уживется в коллективе. © Палата № 6 / VK
- Приехала на собеседование в одну крупную компанию. Сначала прошла собеседование в отделе подбора, а потом у директора (понравился с первого взгляда). В итоге в компанию меня взяли и я окончательно влюбилась в директора. Каждый день, заходя к нему в кабинет подписать документы, я терялась, но была счастлива. Я не ожидала, что смогу проявить такие чувства к человеку, который старше меня на 20 лет! Ему 46, мне 26. Уже 2 года работаю там, но чувства не уходят. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад пошел на собеседование. Отбор проводила симпатичная девушка, помимо меня, был еще десяток кандидатов. Мне сказали ждать звонка. Пару дней был прикован к телефону, вечно смотрел, ничего ли не пропустил. И вот долгожданный звонок. На том конце та девушка-эйчар. Радостно спрашиваю: «Здравствуйте! Меня взяли?» Она ответила, что на работу взяли другого, но она не прочь со мной продолжить неформальное общение. Позвала на кофе. Вот так потерял работу, а нашел жену. © Палата № 6 / VK
- Устраивалась на работу в клининговую компанию уборщицей, задача — мыть подъезды. Ничего сложного, подойдет любой человек. А на собеседовании меня сотрудница спрашивает: «Почему вы хотите работать именно у нас?» Я стала отвечать про удобный график, возможность совмещать с учебой. На это она выдает: «Понятно, но почему вы выбрали нашу компанию?» Я растерялась, а она заявила, что я нестрессоустойчива. В итоге не взяли. Я-то думала, что иду тряпкой в подъездах махать. © Подслушано / Ideer
- Как-то на ярмарке вакансий один парень меня пригласил на собеседование. Прихожу в офис, он изучает мое портфолио — все супер, я подхожу! Проводит для меня экскурсию по офису, знакомит с коллективом, советует кафешки поблизости. А в конце заявляет: «Вы мне нравитесь, но, если честно, сейчас нам не нужны сотрудники!» © Burrito_Loyalist / Reddit
- Я вечно себя недооцениваю. Была на собеседовании. Спросили, смогу ли я сделать кое-то. Я подумала, что прямо идеально такое не сделаю, поэтому сказала: «Нет». Мне отказали. А взяли девочку, которая на этот же вопрос ответила: «Такого опыта не было, но буду стараться». М-да, а у меня даже опыт был. Просто дура я, вот и все! Надо себя не унижать, а говорить как есть. © Палата № 6 / VK
- Как-то на собеседовании меня огорошили вопросом: «Вы всегда так одеваетесь или у вас есть нормальная одежда?» На минуточку, на мне было свободное черное платье с рукавами, без декольте. А на улице парилка. Ну после этого я сразу и ушла. © Markeerstiften / Reddit
- Как-то я должен был провести собеседование, но замотался и забыл о нем. На 5 часов! И претендентка ждала меня все это время. Она даже ни у кого не спросила, в чем дело. Да, я взял ее из-за чувства вины, но, к счастью, она отлично справилась и работала у нас много лет. © cbpiz / Reddit
- 5 лет назад искала работу. Пошла на собеседование в банк. Собеседование проводил старший менеджер. Молодой человек, напоминал мне кузнечика. Сказал, что я им не подхожу, что я серая мышка, забитая в угол, а им нужны амбициозные люди, добивающиеся своей цели («А что ты? Ты никогда ничего не добьешься в этой жизни»). Просто сделал вывод по первому взгляду. Я действительно очень спокойный человек. В слезах ушла оттуда. Еще никогда мне такого не говорили. Пару дней проплакав, поехала в филиал этого же банка в другом городе. Успешно прошла собеседование, стажировку, меня приняли на работу. Через месяц попросила перевода в свой город. Прихожу к Кузнечику и кладу приказ, мол, умею я добиваться своего. Видели бы вы его лицо! Всегда кайфую, когда вспоминаю. Через пару месяцев меня назначили старшим менеджером, еще через пару его уволили за превышение полномочий. Вчера по делам заходила в банк-конкурент — и опа, какие люди! Кузнечик! Менеджером обычным работает! А я уже начальник отделения. Вот так-то. Жизнь все расставляет по своим местам. © Подслушано / Ideer
Случается, что на собеседованиях задают и неприятные вопросы. Например, без смущения оценивают возраст и личную жизнь. И чтобы отойти от таких разговоров, порой требуется несколько дней.
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