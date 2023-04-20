19 детишек, своенравности которых хватит на стадо баранов, не меньше

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Даже в раннем детстве у маленького человека уже проявляются уникальные черты характера. Бывает, старшую не заставить угомониться, а младшего хлебом не корми — дай посидеть за книжкой или конструктором. И отдельной строкой хочется упомянуть упрямых и несговорчивых малышей. Да, с ними бывает непросто, но зато сколько изобретательности, самоуверенности и даже хитрости у этих ребят. Прямо как у героев сегодняшней статьи.

Одно-единственное фото, а может рассказать целую историю

«Сын упорно продолжает смотреть видео вот так, не переворачивая планшет»

Ребенку 12 лет. Полюбуйтесь, как он ест мороженое

«Оставила детей одних на 5 минут. И они утверждают, что все делали правильно»

«Младший брат добрался до шредера и решил во что бы то ни стало пересыпать бумажную труху в урну в своей комнате. А потом взял и просто раскидал все по полу»

«Сразу видно, дочка очень торопилась гулять»

Тишина в игровой комнате была просто оглушительной

«Внук моего приятеля решил добавить еще ноль к единице на таймере микроволновки»

«Сестренка настаивала, что рисовать на подушечках пальцев интереснее, чем на ногтях»

«Дочь уже 20 минут „играет“ в футбол. Это прямой эфир. Причем она упорно повторяет, что ее команда в красном побеждает»

«Каждый раз, когда мы уезжаем из дома, дочь заставляет брать с собой ее фото в рамке»

«Сынок заявил, что нужно надеть кепку, ведь там солнечно»

Он выпрашивал разрешения залезть в эту клетку

«Внимание: так сестренка пьет газировку. Да, это ложка»

«У сынишки выпал зуб. Он настаивал, что лечить ранку нужно именно так: заклеив пластырем»

Угадайте-ка, какую из этих игрушек ребенок назвал «непростительно жуткой» и потребовал немедленно выбросить

Тот момент, когда малыш понял, что может открыть решетку вентиляции. Он решил побросать туда консервы и для верности присыпать сверху порошковой смесью для чая со льдом

«Малышка соорудила себе перекус. О мой бог!»