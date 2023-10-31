19 мужчин, чье суровое «Никаких животных!» растворилось от пушистой милоты

Многие мужчины упорно стараются держаться в образе настоящих сухарей, которые даже после знаменитой сцены в мультике «Король Лев» не пускают слезу. И животных не хотят заводить по той же причине, мол, не нужны нам телячьи нежности. Но стоит пушистому комочку пересечь порог дома, сердца таких персонажей тают, словно лед на солнце.

«Нет, мы отдадим ее, когда она подрастет, у нас уже есть кот», — сказал он. А потом лег на пол, чтобы сфотографировать, как кошка впервые ест из миски

«Папа ранее: „Если ты заведешь собаку, я перестану приходить к тебе в гости“. Папа сейчас...»

«Мой отец, пенсионер и ворчун, не хотел кота, хотя я в 16 лет просто умоляла взять его. 10 лет спустя...»

«Мой мужчина считал себя антикошатником. Сегодня я поймала его на кухне вот в таком виде»

«Мы. Не. Оставим. Собаку»

«Папа сказал, что о всяких там маленьких белых собачках заботиться будет только моя мама»

«Он не хотел, чтобы в доме была „эта чертова собака“»

«Мой папа: „После Дружка у нас не будет собак“. Тоже папа с собакой, которую он не собирался брать»

«Мой отец всегда считал домашних животных плохой идеей... Пока мой кот не появился в его жизни»

«Мой отец, который утверждает, что терпеть не может кошек, с котом, которого он каждый день кормит изысканным ростбифом»

«Муж не хотел кота, а теперь они неразлучны»

«Отец позволяет собаке, которая ему „не нравится“, спать у него на ноге»

«Мой муж был в ярости, когда я принесла домой котенка, хотя у нас двое маленьких детей. Он сказал, что не собирается с ним сюсюкаться. 48 часов спустя...»

«Мой парень раньше (до 2016 года): „Я не хочу встречаться с девушкой, у которой есть попугай“. Парень сейчас (уже жених): „Жить не могу без птички“»

«Мама спросила, можем ли мы завести щенка. Он ответил: „Нет“, и вот что мы видим в итоге»

«Кота взяли без его ведома, потому что он был против»

«Папа: „Третьей собаки у нас не будет“. Тоже папа с нашей третьей собакой»

«Вот и попался мистер „Я не хочу собаку“. На этот раз показывал псу птичек по телевизору»

«Через пару дней после того, как он сказал мне: „Научите этого кота нормально вести себя, или я его выгоню!“»