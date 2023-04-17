19 мужчин, которые не привыкли заморачиваться

Практически каждый из нас хотя бы раз пытался упростить себе задачи или вообще отказаться от каких-то планов, потому что просто не хочется или лень. Герои этой статьи превзошли себя в искусстве не заморачиваться, и в результате этого получились незабываемые истории и яркие фото, которым так и хочется поставить лайк.

«Кухонный шкаф моего парня. Думаю, он просто высыпает покупки из пакетов прямо туда, не утруждая себя раскладыванием»

Иногда находчивость кроется в мелочах

Диалог соседки с подругой:

— Пролили посередине зала кислоту, она прожгла в линолеуме солидную дыру. Естественно, надо менять весь линолеум в комнате. А муж деньги на лодочный мотор копил и предложил аккуратно заменить только испорченный кусок. Я удивилась — пол-то старый, такого давно не делают. А он уверил, что знает, где достать такой же. Вскоре, придя с работы, вижу заплатку. Поразительно, но линолеум в ней оказался прямо один в один как наш.

— А потом-то ты узнала, где он его достал?

— Да, узнала.

— Он сам сказал?

— Нет. Генеральную уборку делала, диван отодвинула и нашла это место. © panzermarder / Pikabu

«Купила шкатулку в комиссионке, вот только зовут меня не Ханна. Попросила мужа исправить. И только посмотрите! Это его идея на миллион!»

«Папа сказал: „Обед на столе“. И не соврал»

Когда кнопка не работает, а устанавливать новую слишком дорого

«Муж так доволен своим авторским оформлением кредитки...»

«Деньги».

«Вот как мой парень сложил вещи из кухни в коробку, пока я была на работе»

«Так супруг решил открыть эту упаковку»

«Говорила мужу, что хочу кота. Это он наклеил на один из моих подарков...»

«Это не кот».

«Любимый обед моего мужа — 8 хот-догов»

«Вот как муж одел ребенка»

«Супруг любит пафосно подавать блюда. Я захотела стейк, и он „украсил“ блюдо помидорами и тостами»

«Муж достал шоколадку из окошка, при этом вся остальная коробка осталась в полиэтилене!»

«Это грустный бутерброд с сыром, который муж сделал на обед для нашей дочери»

«Убирала комнату и нашла открытку, которую муж подарил на 12-ю годовщину. А вы говорите, романтиков больше нет!»

«Муж выбрасывает всякий мусор прямо в кладовку»

«Вот как муж распаковал коробки с книгами»

«Супруг решил записать дату открытия сока так»

«Сегодня».

Конечно же, корзину для грязного белья нужно использовать именно так