19 мужчин, которые не привыкли заморачиваться
Практически каждый из нас хотя бы раз пытался упростить себе задачи или вообще отказаться от каких-то планов, потому что просто не хочется или лень. Герои этой статьи превзошли себя в искусстве не заморачиваться, и в результате этого получились незабываемые истории и яркие фото, которым так и хочется поставить лайк.
«Кухонный шкаф моего парня. Думаю, он просто высыпает покупки из пакетов прямо туда, не утруждая себя раскладыванием»
Иногда находчивость кроется в мелочах
- Диалог соседки с подругой:
— Пролили посередине зала кислоту, она прожгла в линолеуме солидную дыру. Естественно, надо менять весь линолеум в комнате. А муж деньги на лодочный мотор копил и предложил аккуратно заменить только испорченный кусок. Я удивилась — пол-то старый, такого давно не делают. А он уверил, что знает, где достать такой же. Вскоре, придя с работы, вижу заплатку. Поразительно, но линолеум в ней оказался прямо один в один как наш.
— А потом-то ты узнала, где он его достал?
— Да, узнала.
— Он сам сказал?
— Нет. Генеральную уборку делала, диван отодвинула и нашла это место. © panzermarder / Pikabu
«Купила шкатулку в комиссионке, вот только зовут меня не Ханна. Попросила мужа исправить. И только посмотрите! Это его идея на миллион!»
«Папа сказал: „Обед на столе“. И не соврал»
Когда кнопка не работает, а устанавливать новую слишком дорого
«Муж так доволен своим авторским оформлением кредитки...»
«Деньги».
«Вот как мой парень сложил вещи из кухни в коробку, пока я была на работе»
«Так супруг решил открыть эту упаковку»
«Говорила мужу, что хочу кота. Это он наклеил на один из моих подарков...»
«Это не кот».
«Любимый обед моего мужа — 8 хот-догов»
«Вот как муж одел ребенка»
«Супруг любит пафосно подавать блюда. Я захотела стейк, и он „украсил“ блюдо помидорами и тостами»
«Муж достал шоколадку из окошка, при этом вся остальная коробка осталась в полиэтилене!»
«Это грустный бутерброд с сыром, который муж сделал на обед для нашей дочери»
«Убирала комнату и нашла открытку, которую муж подарил на 12-ю годовщину. А вы говорите, романтиков больше нет!»
«Муж выбрасывает всякий мусор прямо в кладовку»
«Вот как муж распаковал коробки с книгами»
«Супруг решил записать дату открытия сока так»
«Сегодня».
Конечно же, корзину для грязного белья нужно использовать именно так
У нас есть еще немало статей про людей, которые справляются с проблемами ловко, но очень своеобразно:
Фото на превью Darkangel1979 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 мужчин, которые не привыкли заморачиваться
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