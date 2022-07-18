19 мужчин, которые точно знают, что свою любовь нужно доказывать не словом, а делом
Творить красоту разной степени мимимишности могут не только утонченные дамы, но и брутальные мужчины. Представители сильного пола в состоянии и «мамонта добыть», и окружить заботой членов своей семьи, друзей и питомцев. Более того, их работы зачастую полны душевной теплоты и поразительного внимания к деталям.
Мы в ADME обожаем рассматривать работы рукодельников, ведь каждая из них уникальна в своем роде.
«В субботу женился. Я связал эти носки для супруги, чтобы у нее ножки не мерзли!»
«Как-то вечером моя любимая жена сказала: „Надо сделать детям качельку во дворе, но чтобы я в нее влезла“. Ну, надо так надо, значит, будем делать! 2 недели спустя»
«В марте у лучшего друга дочка родилась. Я решил заморочиться и подготовил подарок заранее. 1,5 месяца вязал. До этого спицы в руках никогда не держал»
«У нас с женой хрустальная свадьба. В честь этого я приготовил поджаренные кексы с копченым лососем, авокадо, помидорами, красным луком и утиными яйцами»
«Заляпала рубашку чем-то не отстирывающимся, и вот посмотрите, что муж с ней сделал! Ношу и радуюсь!»
«Свободные полки для книг закончились. Муж сказал: „Хорош париться, сам сколочу“. Приехала из командировки и обалдела!»
«Купил старый монитор за шоколадку. 10 минут разборки — и вуаля: домик готов. Кошка довольна»
Мужчина смастерил жене прикольную подставку для очков
«Муж приготовил этот торт на 4-летие нашей дочери»
«Плотник из меня так себе, но я очень горжусь этой песочницей, которую сделал для сына»
«Мой папа — замечательный дедушка. Посмотрите, какой завтрак он подал моей 2-летней дочке!»
«Наша собака любит плавать, но слишком стара, чтобы подняться по лестнице, поэтому я смастерил для нее ступеньки»
«Мой муж ходит в кружок рукоделия. Он вышил это для меня»
«13 часов назад я стал отцом прелестной девочки. Мой папа смастерил для нее эту кроватку»
«Муж сделал мне браслет, и я хотела поделиться фото, потому что считаю его красивым»
«Эту разделочную доску смастерил для меня отец»
«Мой супруг сделал мне игольницу из атлантического кедра и агата. Так красиво!»
«Муж закончил роспись моей рубашки. Сегодня же пойду в ней по делам. Этот образ Джонни Деппа очень харизматичный и запоминающийся»
«Сделал предложение своей девушке. Это кольцо я создал для нее сам»
Какими самодельными подарками радуют вас ваши мужчины? Или вы сами — тот самый рукодел, который умеет создавать красоту для близких?
Фото на превью Pusistik / Pikabu
AdMe/Народное творчество/19 мужчин, которые точно знают, что свою любовь нужно доказывать не словом, а делом
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