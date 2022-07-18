19 мужчин, которые точно знают, что свою любовь нужно доказывать не словом, а делом

Творить красоту разной степени мимимишности могут не только утонченные дамы, но и брутальные мужчины. Представители сильного пола в состоянии и «мамонта добыть», и окружить заботой членов своей семьи, друзей и питомцев. Более того, их работы зачастую полны душевной теплоты и поразительного внимания к деталям.

Мы в ADME обожаем рассматривать работы рукодельников, ведь каждая из них уникальна в своем роде.

«В субботу женился. Я связал эти носки для супруги, чтобы у нее ножки не мерзли!»

«Как-то вечером моя любимая жена сказала: „Надо сделать детям качельку во дворе, но чтобы я в нее влезла“. Ну, надо так надо, значит, будем делать! 2 недели спустя»

«В марте у лучшего друга дочка родилась. Я решил заморочиться и подготовил подарок заранее. 1,5 месяца вязал. До этого спицы в руках никогда не держал»

«У нас с женой хрустальная свадьба. В честь этого я приготовил поджаренные кексы с копченым лососем, авокадо, помидорами, красным луком и утиными яйцами»

«Заляпала рубашку чем-то не отстирывающимся, и вот посмотрите, что муж с ней сделал! Ношу и радуюсь!»

«Свободные полки для книг закончились. Муж сказал: „Хорош париться, сам сколочу“. Приехала из командировки и обалдела!»

«Купил старый монитор за шоколадку. 10 минут разборки — и вуаля: домик готов. Кошка довольна»

Мужчина смастерил жене прикольную подставку для очков

«Муж приготовил этот торт на 4-летие нашей дочери»

«Плотник из меня так себе, но я очень горжусь этой песочницей, которую сделал для сына»

«Мой папа — замечательный дедушка. Посмотрите, какой завтрак он подал моей 2-летней дочке!»

«Наша собака любит плавать, но слишком стара, чтобы подняться по лестнице, поэтому я смастерил для нее ступеньки»

«Мой муж ходит в кружок рукоделия. Он вышил это для меня»

«13 часов назад я стал отцом прелестной девочки. Мой папа смастерил для нее эту кроватку»

«Муж сделал мне браслет, и я хотела поделиться фото, потому что считаю его красивым»

«Эту разделочную доску смастерил для меня отец»

«Мой супруг сделал мне игольницу из атлантического кедра и агата. Так красиво!»

«Муж закончил роспись моей рубашки. Сегодня же пойду в ней по делам. Этот образ Джонни Деппа очень харизматичный и запоминающийся»

«Сделал предложение своей девушке. Это кольцо я создал для нее сам»