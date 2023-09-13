19 мужей, которых жены выбирали по принципу «О, а этот с приколом»

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В браке люди привыкают друг к другу, и порою уже нет тех ярких чувств, что партнеры испытывали в начале отношений. Но некоторые мужья не собираются сдаваться и продолжают выкидывать фокусы для своей второй половинки.

А в бонусе вас будет ждать фото от парня, который описал проблему многих мужчин в отношениях с женщинами.

«У мужа нет своей полочки в ванной. Но у него свой гениальный способ разместить все свои принадлежности»

«Муж отправил сегодня утром фотку, где я сплю. Говорит, что даже во сне не могу не похвастаться своими ногтями»

«Любимый каждый раз спрашивает, зачем мне три одинаковых цвета лака для ногтей»

«Шикарный способ моего мужа предотвратить нашествие насекомых. Он оставляет уже „поверженных“ жучков в назидание другим»

«Пометки на блистере от таблеток, которые оставляет мой ненаглядный»

«Букет грибов — подарок от мужа на День Матери»

«В прошлом году мы с мужем подарили друг другу одинаковые валентинки»

«Люблю тебя вот настолько сильно»

«Муж вырезал покемонов на хеллоуинских тыквах»

«Пока я чистила очки, муженек решил меня сфотографировать»

«Не верила мужу, когда тот писал, что кошка ведет себя подозрительно. Пока он не выслал фото»

Часто бывает так, что мужья и жены в упор друг друга не понимают.

«Муж случайно стер лицо куклы нашей дочери, пока чистил ее. Но он не растерялся и решил исправить ситуацию»

«Любимый вечно говорит, что не любит кошек. Конечно, дорогой»

«Фотосессия, которую провел мой муж, пока я вчера была на работе»

«У моего благоверного есть целая коллекция фотографий дремлющих меня и нашей собаки»

«Муж каждый раз открывает новую банку варенья, не доев предыдущую»

«Муж сказал, что поможет мне докрасить стену. По его мнению, это «готово»

«У мужа весьма необычный способ есть наггетсы»

Автор думала, что мы сейчас его осудим, но он же просто гений! © sauce_123 / Reddit

«Муж оставил мне подарочек в ванной»

Если бы я такой подарочек жене сделал, то она уже была бы вдовой. © albinofreak620 / Reddit

Бонус: «Пока моя девушка была на работе, я соорудил это чудище из ее волос в ванной»