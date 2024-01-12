19 наглядных доказательств того, как сильно изнашиваются вещи, пока мы не замечаем

Пока наша жизнь идет размеренным чередом, время не стоит на месте и потихоньку меняет все вокруг. Особенно хорошо это видно по вещам, которыми мы пользуемся каждый день. И если некоторые из них — вроде кепок, кошельков и сковородок — изнашиваются медленно, то вот обувь или штаны приходят в негодность гораздо быстрее, чем мы планируем.

«Новая шапка по сравнению с той, что я таскал 2 года»

Думаю, никто из друзей ни за что не одолжил бы тебе свой свитер. © wtfisthisnoise / Reddit

«Решил заменить лезвие газонокосилки. Правому уже два года»

«Случайно наткнулся в магазине на доску — копию нашей. А нашей 30 лет уже, между прочим»

«Вот как „износился“ бетон, пока на протяжении 30-ти лет по нему проезжала машина»

«Свежеотпечатанные однодолларовые купюры по сравнению с пачкой активно используемых»

«Мой брелок после почти 13-ти лет использования»

«Одна и та же модель чехла для телефона. Справа новый, а слева тот, который носили 3 года»

«Все карандаши, которые я израсходовал за последние 3 семестра»

«Новые шорты и такие же, которые я носил, пока работал маляром»

«Монета, которую мой тесть носил в кармане каждый день на протяжении 27 лет»

«Одна и та же модель обуви, но с разницей в три года»

«Никогда не видел, чтобы кто-то так сильно что-то изнашивал, как мой дядя эту кепку»

«Моя старая губка для посуды»

«Так выглядит кошелек моего папы»

«Я уже три года ношу наращенные ногти. И вот как это повлияло на мою клавиатуру»

«Новые ботинки и такие же, но которым уже 6 лет»

«Эти сковородки используются в ресторане, где я сейчас работаю. Сковороде слева уже три года»

«Вот как износился брелок моего тестя после многих лет ударов о приборную панель в машине»

«После нескольких дней поисков в интернете мама нашла точно такого же плюшевого мишку, который был со мной на протяжении 20-ти лет! Лучший рождественский подарок!»