19 находчивых человек, которые умеют экономить всем на зависть

Иногда хочется на пару минут вернуться в детство, где во время игры можно было платить листочками деревьев или конфетными фантиками. Но с возрастом мы уже поняли, что настоящие деньги, увы, под ногами не валяются. Зато есть способы сэкономить их и потом потратить на более серьезные цели.

«Вот вам и 13 „пустых“ бутылочек из-под лосьона. Стоило их разрезать, как набралось больше литра средства»

«Я потеряла колпачок от новой помады. Положение спас муж. Он преспокойно взял и напечатал подходящий колпачок на 3D-принтере»

«Вместо того чтобы покупать подставку под телевизор, я сделал ее из книжной полки и самой обычной доски»

«Уход за садом-огородом почти не требует вложений. Зато у нас теперь столько овощей! Не успеваем готовить соленья»

Марлевый мешочек + кофейная гуща = средство для устранения неприятных запахов

Из черствого хлеба можно сделать гренки

И если вы не съедите их, то пустите на панировочные сухари. © Slimslade33 / Reddit

«Мой друг часто дарит мне цветы. Но выбрасывать засохшие букеты — пустая трата денег. Полюбуйтесь, что я с ними делаю»

«Сняла длинный ремешок с крошечной сумочки за $ 1 и прикрепила его к той, с которой хожу каждый день. Получилась сумка, которую я так долго хотела»

Детский матрас может стать лежанкой для питомца

Я купил б/у матрас за $ 10. Дело в том, что мой пес разорвал первую собачью подстилку, съел бутылку рыбьего жира на второй и сходил в туалет на третью. Отмыть их было невозможно. А матрасы для детских кроваток устойчивы к загрязнениям и даже выдерживают прыжки активных питомцев. © Dog*** / Reddit

«Подтверждаю, что баночки из-под йогурта — отличный горшок для выращивания суккулентов и прочих саженцев»

Немного стараний — и старый водонагреватель превращается в гриль

«Мы стираем и повторно используем полиэтиленовые пакеты»

Здесь нет ни одной новой вещи. Все б/у

Зеленый лук легко вырастить даже в домашних условиях

«Спорю, что вы тоже так соединяете обмылки»

Не-а, я бросаю крошечные кусочки в грязные кастрюли и сковородки. Заливаю небольшим количеством воды и оставляю так на ночь. © ImFinePleaseThanks / Reddit

Потрепанному компьютерному креслу можно дать новую жизнь

«Никак не могла отстирать пятно с новой белоснежной футболки. Ну не выбрасывать же. Я просто вышила поверх него несколько цветочков»

«Мои дешевые шлепки постоянно „пукают“ при ходьбе»

А вы просто намажьте пятку дезодорантом для подмышек. Звучит странно, но мне это всегда помогает. © PrimaryGovernment686 / Reddit

«Бывшая жена собиралась выбросить этот стол, а я его перекрасил. Результатом доволен»

Бонус: «Да что вы знаете об экономии?!⁠⁠»

У моей подруги дома всегда была самая дешевая серая туалетная бумага. Но как-то раз забежала к ней в туалет, смотрю, а там вдруг нормальная бумага. Думаю, мол, наконец-то. И вдруг из-за двери слышу подружкину маманю: «Ты чего бумагу не заменила, раз гостей ждала?!» О как. © Подслушано/ Ideer

Пару недель назад в соседнем магазине поставили микроволновку. По словам консультанта «для подогрева полуфабрикатов». И вот сегодня днем стою на кассе. Кассир пробивает, потом всматривается за мое плечо и орет: «Да как же ты достал!» И резко срывается в зал. Возвращается, на мой вопросительный взгляд говорит: «В этом доме живет мужик. Как только он узнал, что у нас тут микроволновка стоит, ходит греть свою вонючую рыбу и прочие гастрономические «изыски». Когда его поймали в первый раз и спросили, зачем он так делает, мужик ответил: «Экономлю электроэнергию». © NoSoPervert / Pikabu