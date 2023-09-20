19 находчивых людей, которые рвут шаблоны, как Тузик грелку
Порой кажется, будто ситуация настолько неловкая или щекотливая, что разрешить ее без конфликта не получится. Но некоторые люди проявляют такие чудеса смекалки, что не просто выходят сухими из воды, а еще и показывают себя с лучшей стороны. Герои нашей сегодняшней подборки доказывают: любую проблему можно разрулить, если мыслить хоть немножко вне шаблонов.
- С мужем познакомила подруга. Я согласилась встретиться вслепую. И вот сижу я, пялюсь на каждого вошедшего в кофейню. За 5 минут до назначенного времени заходит полноватый парень, низкий, в очках и дурацкой футболке. Но всего одной фразой он изменил о себе мнение: «Здравствуйте, Вы Маша? Обычно я накачанный двухметровый блондин с голубыми глазами. Но сегодня что-то не в форме». © Подслушано / Telegram
- Жил в общежитии, была у меня соседка француженка. Как-то раз она хотела поцеловать меня в щеку, у французов приветствие такое. Она положила руку мне на плечо и наклонилась ко мне. А я был не очень компетентным в таких культурных вопросах и подумал, что она увидела что-то позади меня. Вместо того, чтобы поцеловать ее, я оглянулся. Она, видимо, поняла, что я затупил, и решила подыграть. Так мы вдвоем и пялились на пустоту позади меня. Но теперь я более прошарен в культурных вопросах. © Shanks Wang / Quora
- В прошлом году я заболел, пришлось сдавать экзамен по скайпу. Да, и до такого дошли наши преподаватели в университете. Мне было сказано держать руки перед камерой, чтобы я ничего не смог подсмотреть. Первый билет рассказал, а второй для меня стал неожиданностью. Я не придумал ничего лучше, чем просто шевелить губами, как будто пропала связь. И так увлекся, что не заметил, как у меня зазвонил телефон. Так и продолжал шевелить губами. За находчивость поставили 3. © Палата № 6 / VK
- Был завал на работе, не хватало сотрудников, да еще и проверка внезапно нагрянула. И вот одна проверяющая докопалась до меня на ровном месте. Спрашивала информацию, которую я по долгу службы и не должен знать (ее знал только менеджер). Как назло, меня еще и постоянно дергали то коллеги, то покупатели. Но женщина не унималась и продолжала задавать вопросы, которые не относятся к моей компетенции. Я уже прямо ей об этом сказал. Тут другой проверяющий смекнул, что сейчас мы с этой дамочкой наговорим друг другу гадостей. Он вдруг вскочил и заявил, что знает отличную пиццерию поблизости и угостит всех проверяющих. Этот мужик спас меня от выговора, а может, даже и от увольнения. До сих пор благодарен ему. © Celeste Tucker / Quora
- Предпраздничный день, стою в очереди в супермаркете. Вдруг терминал для оплаты выходит из строя. Женщина позади меня начинает громко вздыхать, выражая свое недовольство. Я оборачиваюсь, а та такая: «Вот именно сегодня, перед праздниками, терминал должен был сломаться!» А я ей в ответ: «Да, конечно, ведь никто не знал о том, что скоро праздники, и поэтому не мог сходить в магазин заранее». Кассир залилась хохотом, а дама замолчала. © nikki815 / Reddit
- Обожаю своего лучшего друга за то, что ему абсолютно плевать на мнение окружающих. На днях пришел в университет с необычным рюкзаком за плечами. Сел возле меня, достал свои книги и начал рассказывать последние новости. Затем я все-таки поинтересовался, куда делся его рюкзак, и почему у него за плечами висит Винни-Пух. На что друг ответил: «Мой порвался, с пакетом идти неудобно, поэтому я взял рюкзак младшей сестры. Обожаю его, такой удобный!» Восхищаюсь пофигизмом этого человека! © Палата № 6 / VK
- Училась на горных лыжах кататься. В первый раз забираюсь на них на гору. Как оказалось, залезла слишком высоко. Кто бы мог подумать, что лыжи так быстро набирают скорость! А я ж совсем не умею ни поворачивать, ни тормозить. Внизу идет мужчина, а я несусь прямо на него! Понимая, что столкновение неизбежно, решила, что нужно просто упасть. Но тут понимаю, что и этого сделать не успею. А мужик додумался раздвинуть ноги, и я проехала между ними! Фух! © Подслушано / VK
- Знаете вот это неловкое чувство, когда все на уроке или на совещании замолчали, а у вас заурчал живот? Так вот, у меня есть четкий план на такие случаи: я начинаю громко листать страницы тетради, чтобы заглушить звуки собственного желудка. © JSuperStition / Reddit
- Гололед на улице и я, крадущаяся вдоль стенки. Сказать, что было скользко, это ничего не сказать. Но иду я аккуратно, держа «марку». Преодолев очередной угол дома, выворачиваю на свою тропу, как вдруг смело шагнувший паренек феерично поскальзывается в метре от меня и падает. Тяну руку помощи, а самой и смешно, и стыдно. Ситуацию разбавил сам упавший своим заразительным хохотом и фразой: «Как бы это не звучало, но я у ваших ног». Через пару лет поженились. © ValKyrja000 / Pikabu
- В университете один преподаватель всегда путал мою фамилию. Точнее, он нарочно произносил ее неверно. Как-то сказал ему: «Может быть, произнесете мою фамилию правильно?» На что он ответил: «Ни за что. Ты мне просто не нравишься». Итак, сегодня я женился на его дочери, и она взяла мою фамилию. Видели бы вы его лицо. А его фразу я запомню на всю жизнь: «Ты мне до сих пор не нравишься, но за находчивость — уважение». © Палата № 6 / VK
- От бывшей мне осталась собачонка, с помощью которой я проверяю всех своих девушек: прошу собаку покормить. Она может голодать, хотя еда перед носом. Чего девушки только не делали, некоторые даже пытались сами есть корм, как бы показывая пример. Зато как-то раз заявилась бывшая и решила проблему быстро одной фразой: «Ешь, не потолстеешь». И собака все съела. Идеал женщины. © Подслушано / VK
- Ко мне начальник подкатывал. В какой-то момент я поняла, что он хочет пригласить меня на свидание, но я уже была в отношениях. Собственно, это я ему и сообщила. А потом прям почувствовала, как он смутился, словно почувствовал себя неудачником. Поэтому решила смягчить ситуацию. Похвалила за смелость и сказала, что он хороший и трудолюбивый человек, а поэтому, вероятно, с легкостью найдет общий язык с другими дамами. В этот момент он перестал фальшиво улыбаться, расслабился и искренне поблагодарил меня. И, кстати, вскоре нашел себе девушку. © ezmarilda / Reddit
- У меня очень хорошая память. Запоминаю прочитанный текст практически дословно. Работаю преподавателем истории, и студенты, которые сдают мне списанные работы, меня просто ненавидят, ведь я не только вижу, что работа из интернета, но и нередко могу сказать, с какого именно сайта. Недавно в очередной раз один сдал мне такой переписанный курсач. Читаю и понимаю, что содержание текста знаю, но раньше такого не видела. Оказалось, что он скачал работу и буквально каждое слово заменил синонимом. Поставила четверку за находчивость и старание. © Подслушано / Telegram
- Знаю, что многие не любят ходить на первое свидание в кино, потому что при первой встрече хочется поговорить. Но я это мнение не разделяю. Если у меня есть планы на какого-то парня, я всегда предлагаю ему сходить на фильм, который выберу сама. И подбираю максимально глупый фильм, который идет в прокате, а потом просто смотрю на реакцию моего спутника. Если он заливается хохотом на тех сценах, которые могут вызвать только испанский стыд, значит, нам с ним точно не по пути. Если же он начинает плеваться от фильма еще до его начала, значит, у нас что-то может выйти. Но самые адекватные парни мне недоступны: они просто отменяют встречи, узнав, на какой фильм я собираюсь пойти. © Палата № 6 / VK
- Всегда считала, что не создана для рождения ребенка, что буду плохой мамой. И в молодости это не вызывало никаких проблем, но после 4 лет брака муж стал настаивать на ребенке, я же отпиралась. Уже вопрос шел о разводе, пока любимый не придумал выход. Он просто принес домой маленького котенка с травмой задней лапки. Сказал, что нашел на улице, и его там чуть ли не разорвали собаки, мол, жалко, давай оставим. Я, конечно же, дико растрогалась, начала заботиться о мелком: купать, кормить, приучать к лотку, возить к ветеринару, самостоятельно делать уколы и перевязки. А после полугода пребывания пушистика дома любимый завел разговор о ребенке. Рассказал на примере кота, какая я умница, и как прекрасно нам будет жить с маленьким. Благодаря ему уже полтора года я счастливая мамочка. К слову, котик живет с нами. И был он не бездомный, а от заводчицы, просто с травмой. © Палата № 6 / VK
- Тусовался как-то в клубе и случайно врезался в девушку на танцполе. Ее парень тут же кипишевать начал, дело шло к конфликту. Короче, стоим мы с ним и смотрим друг на друга. Все вокруг расступились, даже музыка стихла. И вдруг какой-то парниша делает сальто назад и... тут же разряжает обстановку. Музыка снова заиграла, все расслабилась, вечеринка продолжилась, будто и не было ничего. © DarrenEdwards / Reddit
- Лайфхак от моих детей. После стирки я вручала им на двоих кучу выстиранных носков со словами: «Разберите, где чьи, и сложите в шкаф». Разница в возрасте у сыновей 6 лет, размеры ног у них, соответственно, разные. Примерно в направлении шкафа носки все же попадали. Однажды выяснилось, как именно: они просто делили кучу перемешанных носков примерно пополам, и каждый уходил с «добычей» к себе в комнату. Потом, когда в процессе надевания обнаруживался чужой носок, он комкался и с силой запуливался в комнату брата. Брат подбирал, клал в шкаф. © Ksaverija / ADME
Кстати, родители тоже часто пользуются своей смекалкой.
- Опаздываю на какую-то встречу. Погода мерзкая: дождь, холодрыга. Еще и икота привязалась. Жена просит подвезти ее. Едем, я злой и мокрый, икаю. И тут она как выдаст: «Я много денег не туда перевела, лишний нолик написала и в номере цифрой ошиблась». Останавливаемся, говорю, мол, сейчас в банк поедем. А та мне: «Помогло?» Я в недоумении. Она продолжает: «Икать перестал?» Говорю, мол, да. А она: «Ну вот и хорошо, ничего я никуда не переводила. Поехали дальше». И ведь реально помогло. Еще и настроение на весь день подняло. © 2.718 / Pikabu
- Одна пышная дама учила меня надевать контактные линзы и параллельно болтала с моей мамой. И тут маменька выдала: «Когда рожать?» Пышная дама уже начало было огрызаться, но тут я вклинилась в разговор: «Мы слышали, что у вас кто-то из врачей скоро родит, вот у всех и спрашиваем». Та улыбнулась и начала рассказывать о коллеге, которая реально была беременна. © A_Redhead / Reddit
Круто, когда есть возможность найти выход из неприятной ситуации. Но бывают и такие случаи, когда, казалось бы, все идет хорошо, но потом происходит полнейший провал.
AdMe/Народное творчество/19 находчивых людей, которые рвут шаблоны, как Тузик грелку
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