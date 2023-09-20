19 находчивых людей, которые рвут шаблоны, как Тузик грелку

Порой кажется, будто ситуация настолько неловкая или щекотливая, что разрешить ее без конфликта не получится. Но некоторые люди проявляют такие чудеса смекалки, что не просто выходят сухими из воды, а еще и показывают себя с лучшей стороны. Герои нашей сегодняшней подборки доказывают: любую проблему можно разрулить, если мыслить хоть немножко вне шаблонов.