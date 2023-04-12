19 невест, которые не стали сломя голову бегать по бутикам и решились на нечто оригинальное
Некоторые люди предпочитают следовать традициям, а другие готовы отказаться от обычного ради чего-то новенького. И свадебная мода не исключение: одни невесты мечтают о белоснежном платье из лучшего бутика, а другие ищут альтернативные варианты. Эта статья посвящена любительницам креатива, которые были готовы преодолеть что угодно, чтобы произвести настоящий фурор на свадебном торжестве.
«Я вышла замуж в бабушкином свадебном платье. Бабуля улыбалась до ушей»
«Я связала себе платье, а мужу — бутоньерку. На то, чтобы придумать и сделать все это, у меня ушло 6 месяцев»
«Вау! Шелковая юбка по выкройке 1930-х годов. Платье не идеально, но я так рада, что сшила себе наряд для особого дня»
«Нашла черное платье, как и хотела. Торжество уже через несколько дней»
«В прошлую субботу я вышла замуж в шелковом свадебном платье 1949 года. Это семейная реликвия»
«Лучшая подруга сшила мне на свадьбу платье и накидку»
«100 часов я шила себе свадебное платье и фату»
- В салоне такое можно купить только за кучу денег. © Fanfrenhag / Reddit
«Даже не буду считать, сколько времени потратила на то, чтобы это связать. Зато заплатила сущие копейки. Платье обошлось всего в $ 62»
Свадебное платье 1980-х. Найдено в антикварном магазине всего за $ 26
«Вчера нашла платье в комиссионном магазине. Первоначально оно стоило $ 800, но было уценено до 25»
«Только что закончила шить себе платье. Свадьба в эти выходные, я так рада, что успела вовремя»
В этом черном свадебном платье даже есть карманы
«Я выхожу замуж в винтажном платье. Кое-где нужно было поправить кружева»
«Мама связала себе на свадьбу платье крючком. Я повторила задумку, хоть и не дизайнер. Платье сзади — вообще нечто»
«Мне ничего не нравилось в магазинах, поэтому я связала платье крючком»
«И в нем мне пришлось идти около 5 км в день свадьбы, потому что мы женились на вершине горы».
«Такую накидку я сделала своими руками»
«Я сшила свадебное платье в средневековом стиле. Для этого взяла винтажную выкройку и модифицировала платье под себя»
«Сама придумала наряд, который может превращаться из платья в брючный костюм. Но это еще не окончательная примерка, нужно доработать всякие мелочи»
- Просто возьми мои деньги, я хочу это купить. © hchrgal / Reddit
«Рискнула заказать платье в интернете и в итоге за переделку отдала больше, чем оно стоило»
«Но, естественно, ни о чем не жалею. Я была в приятном шоке от качества и в обычном магазине заплатила бы в несколько раз дороже».
Многие невесты не соглашаются на «так положено» и, готовясь к свадьбе, воплощают все свои мечты:
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Фото на превью monkeyPaWaWa / Reddit
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