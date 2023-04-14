19 невест, которые теперь знают, что кисть визажиста меняет внешность не хуже волшебной палочки

Перед важными мероприятиями лучше все планировать заранее. Особенно когда речь заходит об одном из главных событий жизни — свадьбе. И конечно же, так важно подобрать макияж, благодаря которому невеста будет чувствовать себя настоящей звездой в новом образе, но при этом не потеряет индивидуальность.

«Уверена, что ваш муж влюбился в вас снова. Выглядите потрясающе!»

«Первая фотография — то, как меня накрасила визажистка подруги. Вторая — после того, как я пошла домой и исправила что могла»

«Делали пробный макияж на свадьбу. Что-то нужно поменять?»

Вот честно, плакать хочется от того, насколько этот макияж идеален! © Technical_Detail_266 / Reddit

«Вы будто только пришли со съемочной площадки фильма „Великий Гэтсби“!»

«Ты выглядишь буквально как лучик солнца с такой лучезарной улыбкой!»

«Вот такой себе придумала образ на свадьбу»

Вау! Может, вы и меня на свадьбу накрасите? © bobobina / Reddit

Идеальный макияж!

«Вы будто сошли с картины эпохи Ренессанса!»

«Макияж не кажется слишком тяжелым?»

Если вы нечасто краситесь, то макияж всегда кажется тяжелым! На фотографиях он будет выглядеть отлично. © Wheresmahfoulref / Reddit

«Жених тебя увидит и позовет замуж еще раз!»

Спасибо, конечно, но я сама предложила пожениться. © interruptingcow_moo / Reddit

«На свадьбу решила краситься сама»

«Вы просто великолепны!»

«Я знаю, объективно мои невыщипанные брови выглядят странновато, но мне так больше нравится»

«Придумали образ для невесты. Она раньше вообще никогда не пользовалась косметикой»

«Визажист отменила запись, так что я подумываю самой накраситься. Ну как? Мой макияж справа, а ее — слева»

Мне кажется, так даже лучше! © EmilySpin / Reddit

«Я смотрела ваши фотографии, и тут моя 3-летняя дочь увидела их и закричала: „Принцесса! Принцесса! Она принцесса!“»

«Накрасили меня, называется. В итоге сама все переделывала»

Получилось в сто раз лучше! © thegurl / Reddit