19 невест, которым не нужна волшебная палочка, чтобы получить свадебное платье мечты. Они взяли и сделали его сами
Каждая невеста в день свадьбы мечтает о том, чтобы ее свадебный образ был неповторимым. И чтобы добавить в него свою особую изюминку, некоторые невесты решаются на отважный шаг — создать свое собственное свадебное платье. Одна девушка даже сшила его во время поездок на автобусе, и это обошлось ей всего в $ 30. Мастериц из этой подборки объединяет одно — все наряды сделаны руками невест.
«Мы с мамой переделали мое свадебное платье — украсили его цветами»
«Cама связала крючком! На это ушло 79 000 петель и 21 день»
- Восхитительно! Даже не верится, что вы справились так быстро. © ienaer/ Reddit
Платье мастерицы
«Мне не пришлось мучительно искать платье, потому что я сшила его сама!»
«Я связала свое платье, пока ездила в автобусе»
«На это платье у меня ушло 5 миллионов лет, и я пролила много-много слез пока дошила. Но я так рада его дошить и очень довольна результатом, несмотря на все свои ошибки!»
- Но зато какое красивое сзади! И эта шнуровка! © oflonelynights / Reddit
«Получила удовольствие от процесса, и мне приятно поделиться этим фото с вами»
«Сама придумала выкройку и пошила платье»
Еще одна рукодельница связала свой торжественный наряд
«Я никогда раньше не шила, и это был огромный риск. Но мои мечты о свадьбе феи в лесном саду осуществились!»
«Сделано с нуля. Как думаете, может, чего-то не хватает?»
«А я сшила не только свое платье, но и наряды для подружек невесты»
«Еще нужно внести небольшие коррективы, но оно практически готово»
«Мы сыграли свадьбу в ратуше, платье я связала сама!»
«У нас была свадьба на Хэллоуин, и я сама его сшила!»
«Я сшила свое платье, вдохновившись брендом Galia Lahav»
«Я так довольна результатом!»
- У меня аж перехватило дыхание. Ваше платье шикарно! © NWAsquared / Reddit
- Спасибо! На все про все ушло 100 часов. © TheChattyCrow / Reddit
«Выкройка стоила $ 12, нитки — $ 15. Самой дорогой оказалась подкладка, потратила на нее $ 35»
«Я свадебная швея и видела сотни платьев на своем веку. Решила воплотить их в своем»
- А сапожки-то какие! Просто улет! © Professional_Gas5320 / Reddit
Некоторые мастера создают действительно восхитительные изделия. Например, одна девушка смастерила своей подруге такую юбку, за которую люди готовы платить немалые суммы.
Фото на превью faithsayshey / Reddit
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