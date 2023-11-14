19 невест, которым не нужна волшебная палочка, чтобы получить свадебное платье мечты. Они взяли и сделали его сами

Каждая невеста в день свадьбы мечтает о том, чтобы ее свадебный образ был неповторимым. И чтобы добавить в него свою особую изюминку, некоторые невесты решаются на отважный шаг — создать свое собственное свадебное платье. Одна девушка даже сшила его во время поездок на автобусе, и это обошлось ей всего в $ 30. Мастериц из этой подборки объединяет одно — все наряды сделаны руками невест.

«Мы с мамой переделали мое свадебное платье — украсили его цветами»

«Cама связала крючком! На это ушло 79 000 петель и 21 день»

Восхитительно! Даже не верится, что вы справились так быстро. © ienaer/ Reddit

Платье мастерицы

«Мне не пришлось мучительно искать платье, потому что я сшила его сама!»

«Я связала свое платье, пока ездила в автобусе»

«На это платье у меня ушло 5 миллионов лет, и я пролила много-много слез пока дошила. Но я так рада его дошить и очень довольна результатом, несмотря на все свои ошибки!»

Но зато какое красивое сзади! И эта шнуровка! © oflonelynights / Reddit

«Получила удовольствие от процесса, и мне приятно поделиться этим фото с вами»

«Сама придумала выкройку и пошила платье»

Еще одна рукодельница связала свой торжественный наряд

«Я никогда раньше не шила, и это был огромный риск. Но мои мечты о свадьбе феи в лесном саду осуществились!»

«Сделано с нуля. Как думаете, может, чего-то не хватает?»

«А я сшила не только свое платье, но и наряды для подружек невесты»

«Еще нужно внести небольшие коррективы, но оно практически готово»

«Мы сыграли свадьбу в ратуше, платье я связала сама!»

«У нас была свадьба на Хэллоуин, и я сама его сшила!»

«Я сшила свое платье, вдохновившись брендом Galia Lahav»

«Я так довольна результатом!»

У меня аж перехватило дыхание. Ваше платье шикарно! © NWAsquared / Reddit

Спасибо! На все про все ушло 100 часов. © TheChattyCrow / Reddit

«Выкройка стоила $ 12, нитки — $ 15. Самой дорогой оказалась подкладка, потратила на нее $ 35»

«Я свадебная швея и видела сотни платьев на своем веку. Решила воплотить их в своем»