19 объявлений, которые выделяются из общей массы тем, что вызывают дикий хохот

Мы так часто видим объявления на улице и в интернете, что порой даже не обращаем на них внимания. Но некоторые из них просто невозможно не заметить — они цепляют взгляд с первой секунды. Дело в том, что такие объявления вызывают как минимум улыбку, и сразу хочется показать их всему интернету.

1. Да, не очень, зато честно

2. Сложно понять, как это

3. Эксперты по привлечению внимания

4. И мы тоже рады за вас

5. Мужчины, предлагайте правильные подарки

6. Грамотное описание услуги — это очень важно

7. Нужно всегда выбирать меньшее из зол

8. Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию

9. Ого, вот это спрос!

10. Не трогай! Это на Новый год!

11. И чтец, и жнец и... риэлтор

12. «Кружкина ручка» — надо запомнить

13. «Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!»

14. Он устал от всех этих видеоблогеров

15. Не мешайте строить бизнес-империю!

16. Как вообще быть-то?

17. Подстерегает там, где совсем не ждешь

18. Готовят водителей к реальности с самого начала

19. Не ведитесь на рассказы мошенников!