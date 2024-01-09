19 объявлений, которые выделяются из общей массы тем, что вызывают дикий хохот
Мы так часто видим объявления на улице и в интернете, что порой даже не обращаем на них внимания. Но некоторые из них просто невозможно не заметить — они цепляют взгляд с первой секунды. Дело в том, что такие объявления вызывают как минимум улыбку, и сразу хочется показать их всему интернету.
1. Да, не очень, зато честно
2. Сложно понять, как это
3. Эксперты по привлечению внимания
4. И мы тоже рады за вас
5. Мужчины, предлагайте правильные подарки
6. Грамотное описание услуги — это очень важно
7. Нужно всегда выбирать меньшее из зол
8. Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию
9. Ого, вот это спрос!
10. Не трогай! Это на Новый год!
11. И чтец, и жнец и... риэлтор
12. «Кружкина ручка» — надо запомнить
13. «Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!»
14. Он устал от всех этих видеоблогеров
15. Не мешайте строить бизнес-империю!
16. Как вообще быть-то?
17. Подстерегает там, где совсем не ждешь
18. Готовят водителей к реальности с самого начала
19. Не ведитесь на рассказы мошенников!
Подборка подошла к концу, а вот забавных объявлений у нас еще очень много. Есть и те, над которыми явно поработали боги маркетинга.
Фото на превью Fill99 / Pikabu
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