19 объявлений, на которые только взглянешь — и сразу же расплываешься в улыбке

Испокон веков люди доносили какую-то информацию до других с помощью объявлений. И в наше время они тоже встречаются буквально повсюду: на столбах, заборах, подъездах, остановках общественного транспорта и в других местах. И порой среди объявлений бывают такие шедевры, после прочтения которых хорошее настроение обеспечено на весь день. Особенно таких, которые мы показали в самом конце статьи.

1. «Сегодня утром на двери подъезда нашел следующее объявление»

2. Так вот как эта должность называется

3. Когда до конца так и не определились

4. Старикам везде почет⁠⁠

5. Хватит «мучать вопросанасми»!

6. Объявление в торговом центре

7. Суровый заводской юмор

8. Из категории «Приноси свои извинения»

9. Ключевой подход для увеличения прибыли⁠⁠

10. Когда на лифте ездят с канистрой

11. «Мне уже страшно с ними находиться...»

«Кто-то постоянно пьет мои сливки, а теперь еще и ест мой сыр. Поэтому давайте „сыграем в игру“! Я теперь буду оставлять кое-что вкусненькое с изрядной порцией слабительного и не буду говорить, что это. А любители есть чужую еду выигрывают поход в сортир! Удачи!»

12. Объявление для очень непонятливых посетителей⁠⁠

По факту самая важная инфа мельче, чем номера офисов. Ее пропустят, а номера увидят. «ЗНАЧИТ, ЭТО ТУТ! ОТКРОЙТЕ!» © UshibVsejBabki / Pikabu

13. Предупреждение в зоопарке

На самом деле они почти всегда предупреждают, что собираются плюнуть. Ушки назад оттягивают, начинают бурчать. Но если турист об этом нигде не читал, то шанс пропустить эти сигналы и быть оплеванным высок. © Perlovich / Pikabu

14. Когда с первого раза не понятно

15. «Выходя из „Пятерочки“, наткнулся на такое вот милое объявление»

16. Глубокая мысль⁠⁠

17. Просто объявление у подъезда

18. Объявление в мужском туалете больницы

19. Когда вход запрещен даже с уникальными породами собак



Бонус: милые объявления, которые дарят теплоту и хорошее настроение

Такое вот объявление в лифте

«Вот такое объявление увидел на остановке⁠⁠»