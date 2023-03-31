19 объявлений, на которые только взглянешь — и сразу же расплываешься в улыбке
Испокон веков люди доносили какую-то информацию до других с помощью объявлений. И в наше время они тоже встречаются буквально повсюду: на столбах, заборах, подъездах, остановках общественного транспорта и в других местах. И порой среди объявлений бывают такие шедевры, после прочтения которых хорошее настроение обеспечено на весь день. Особенно таких, которые мы показали в самом конце статьи.
1. «Сегодня утром на двери подъезда нашел следующее объявление»
2. Так вот как эта должность называется
3. Когда до конца так и не определились
4. Старикам везде почет
5. Хватит «мучать вопросанасми»!
6. Объявление в торговом центре
7. Суровый заводской юмор
8. Из категории «Приноси свои извинения»
9. Ключевой подход для увеличения прибыли
10. Когда на лифте ездят с канистрой
11. «Мне уже страшно с ними находиться...»
«Кто-то постоянно пьет мои сливки, а теперь еще и ест мой сыр. Поэтому давайте „сыграем в игру“! Я теперь буду оставлять кое-что вкусненькое с изрядной порцией слабительного и не буду говорить, что это. А любители есть чужую еду выигрывают поход в сортир! Удачи!»
12. Объявление для очень непонятливых посетителей
- По факту самая важная инфа мельче, чем номера офисов. Ее пропустят, а номера увидят. «ЗНАЧИТ, ЭТО ТУТ! ОТКРОЙТЕ!» © UshibVsejBabki / Pikabu
13. Предупреждение в зоопарке
- На самом деле они почти всегда предупреждают, что собираются плюнуть. Ушки назад оттягивают, начинают бурчать. Но если турист об этом нигде не читал, то шанс пропустить эти сигналы и быть оплеванным высок. © Perlovich / Pikabu
14. Когда с первого раза не понятно
15. «Выходя из „Пятерочки“, наткнулся на такое вот милое объявление»
16. Глубокая мысль
17. Просто объявление у подъезда
18. Объявление в мужском туалете больницы
19. Когда вход запрещен даже с уникальными породами собак
Бонус: милые объявления, которые дарят теплоту и хорошее настроение
Такое вот объявление в лифте
«Вот такое объявление увидел на остановке»
«Сфоткал в подъезде. Кольцо не брал»
Если вам понравилась эта подборка, то наверняка вас повеселят и эти уморительные объявления:
- 15+ случаев, когда на клочке бумаги разыгралась целая трагикомедия
- 20+ объявлений, над которыми не знаешь, то ли плакать, то ли хохотать в голос
- 20+ реклам, объявлений и вывесок, мимо которых невозможно пройти без улыбки
- 16 прохожих, которые вчитались в объявления на стенах и не прогадали, ведь там притаились шедевры
- 15 примеров того, что продавать и покупать в интернете — развлечение не для слабонервных
Фото на превью snorc.vagrant / Pikabu
AdMe/Народное творчество/19 объявлений, на которые только взглянешь — и сразу же расплываешься в улыбке
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