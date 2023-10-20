19 переписок, неожиданный финал которых превратил их в маленький литературный шедевр

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В последние годы люди все чаще общаются с друзьями и коллегами с помощью различных мессенджеров. И нередко переписка с ними заканчивается таким непредсказуемым финалом, что собеседникам только и остается, что сделать скриншот и поделиться им со всем интернетом.

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