19 переписок, неожиданный финал которых превратил их в маленький литературный шедевр
В последние годы люди все чаще общаются с друзьями и коллегами с помощью различных мессенджеров. И нередко переписка с ними заканчивается таким непредсказуемым финалом, что собеседникам только и остается, что сделать скриншот и поделиться им со всем интернетом.
1.
2.
3.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Severniiy / Pikabu
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: phorester / Pikabu
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
6.
7.
8.
9.
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Greeb4ik / Pikabu
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Severniiy / Pikabu
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu
14.
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Bonifaceo / Pikabu
16.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: blutigenkaiser / Twitter
17.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: AMielikki / Twitter
18.
19.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: KolinKertis / Pikabu
А вот еще 20 людей, которые готовы раскрыть все грани своего остроумия в смс-переписках.