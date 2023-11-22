19 переписок с детьми, от которых хочется смеяться, вытирая платочком слезы

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Если вы никогда не получали кучу однообразных сообщений или странные послания с хитро завуалированными наездами, вероятно, у вас нет детей или они выросли до эпохи смартфонов. Герои этой подборки решили поделиться переписками между детьми и родителями, которые стоят того, чтобы их растащить на анекдоты.

1. Все перипетии воспитания в одной переписке

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © dyadka1337 / Pikabu



2. Быть родителем — значит, ценить честность детей

3. «Уехала на несколько дней к родителям, оставила сына-пятиклассника с мужем. Еду в поезде, и тут приходит сообщение от ребенка»

4. На что только не пойдут дети, чтобы не делать ничего по дому

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © streghetta / Pikabu

5. Родителям тоже бывает лень что-то делать

6. «Что-то мне подсказывает, что не подтянет»

7. «Весь день с нетерпением ждала сообщение от сына из школы, и вот что он мне прислал»

8. «Сыну 10, на носу Новый год. Была на работе и решила спросить, что хотел бы в подарок. Живем обычно, без излишеств. А в ответ»

9. Но большинство детей о своих карманных деньгах точно не забудут

10. Гениальный способ подготовить маму за пару минут к неприятным новостям

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Смешные приколы и переписки / VK

11. У детей всегда ушки на макушке



12. Папина забота выглядит так

13. «Мы покупали ей телефон не для этого»

14. Когда одной фразой почти довел маму до приступа

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Diksis97 / Pikabu

15. «Страдания юного айфониста»

16. Детей порой понять не просто трудно, а невозможно в принципе

17. «Сын попросил увеличить ему сумму денег на карманные расходы»

18. «Мой 9-летний сын такой»

19. Наконец-то папа оценил сына по достоинству

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © DaSeryozno / Pikabu



