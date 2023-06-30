19 переписок, в которых собеседники показали все свое остроумие и тонкий юмор
Сегодня общение в мессенджерах считается предпочтительнее, чем телефонные звонки. И не только потому, что у собеседника есть возможность ответить в удобное для него время, но и потому, что можно не спеша подумать и написать остроумный ответ. Именно такие переписки мы собрали в этом посте.
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Кстати, подобные переписки случаются не только с родными и друзьями, но и с другой категорией людей, например, с таксистами. На первый взгляд может показаться, что и говорить-то в чате с водителем особо не о чем. Однако нередко это общение оказывается настолько странным и непредсказуемым, что и нарочно не придумаешь.
AdMe/Народное творчество/19 переписок, в которых собеседники показали все свое остроумие и тонкий юмор
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