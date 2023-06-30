19 переписок, в которых собеседники показали все свое остроумие и тонкий юмор

Сегодня общение в мессенджерах считается предпочтительнее, чем телефонные звонки. И не только потому, что у собеседника есть возможность ответить в удобное для него время, но и потому, что можно не спеша подумать и написать остроумный ответ. Именно такие переписки мы собрали в этом посте.