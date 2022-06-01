19 подарков, которые просто созданы для того, чтобы запомниться на всю жизнь

Умение дарить запоминающиеся подарки — это тоже своего рода искусство. Одни используют для таких презентов чувство юмора, другие пытаются угадать тайные желания человека, а третьи действуют наугад и порой попадают в яблочко.

Мы в ADME уверены, что в жизни практически каждого человека был такой подарок, который невозможно стереть из памяти. А если его еще не было, то фотографии пользователей сети могут подкинуть вам несколько идей.

«Жена попросила на день рождения что-то с котиками. Я купил ей несколько вещей, но именно после этого подарка она смеялась так, что аж хрюкала»

«Сегодня день моего рождения. Мой 12-летний сын на свои сбережения купил мне подарок, потому что „ты любишь луну, и теперь она всегда будет с тобой“. Так горжусь им»

«Свекровь сделала покрывало из галстуков своего мужа после того, как его не стало. Он был ветеринаром и часто носил забавные галстуки»

«Нас с мужем всегда поражали его аксессуары, поэтому свекровь решила, что уж мы-то оценим ее творение, и подарила нам это покрывало на Рождество!»

«Презентовала мужу на Новый год 2 конструктора. Хоть он и бухтел, что дорого, но видно, что нравится»

«Сборка первого в жизни конструктора. Мальчик Дима, 36 годиков».

«„Что подарить супругу?“ — задумалась я. Да такое, чтобы он 100 % не ожидал и сильно удивился. Выбор пал на футбол. Впервые взяла в руки лобзик и сделала»

«Получилась не просто игра, а еще и очень красивый предмет интерьера. Конечный результат мне и моей семье очень понравился!»

«Лучший рождественский презент, который я когда-либо получал»

«На мое 38-летие брат подарил мне 1993 год»

«На мой 21-й день рождения бабушка презентовала мне прекрасное кольцо весом 9 карат, которое ей подарили в 1964 году»

«„Дорогой, хочу подарок, который ты сделаешь своими руками⁠⁠“. Без проблем!»

«Вот такой букет подарила мне девушка-коллега. Не скажу, насколько оригинально, но очень душевно и вкусно»

Дружище, забирай это золотце в жены. © radikidrisov / Pikabu

«1 000 монет в подарок сестре на день рождения»

«Мой парень презентовал мне любимую машину из любимой трилогии. Я не могла себе такую купить, аж расплакалась. Потрясающий подарок!»

«Теща связала сыну одеяло. Ни одного повторяющегося домика»

«Подарил сыну котенка. Он долго его ждал, я обещал ему, когда пойдет в 1-й класс. Ребенка как подменили: второй день не просит планшет и приставку»

«Сегодня я узнал, что моя мама годами подрабатывала, чтобы купить мне эту гитару. Она подарила мне ее сегодня на день рождения, и я потерял дар речи»

«Это Снупи. Я увидел его, когда мне было 7, но он стоил $ 10, и родители не могли себе позволить купить его просто так»

«Они накопили денег и подарили мне его на Рождество. 26 лет спустя я купил свой первый дом, и Снупи едет туда со мной. Никогда не забуду, как все начиналось».

«У нас с отцом всегда были ужасные отношения, но полгода назад он все же впервые сказал мне, что любит меня»

«На это Рождество я подарила ему календарь с фотографиями нашей семьи и книгу о том, что мне в нем нравится. Это был первый раз, когда я видела, как он плачет».

«Кассир подарила мне цветы за то, что я пропустила вперед женщину с покупками. Это действительно сделало мое утро»

«Сегодня мой день рождения, и моя внучка родилась в этот же день. Это лучший подарок»