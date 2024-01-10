19 поездок на такси, которые оказались какими угодно, только не заурядными

Сначала ты думаешь, что поездка на такси — обыденное дело, а потом приходится ехать с одном салоне с уткой. Да и водитель за те минуты до точки назначения может нехило отчебучить. В итоге таким поездочкам хочется сразу поставить 5 звезд за нестандартность и рассказать о них на весь интернет.

«Несколько дней назад вызывал такси. Подъехал черный солидный автомобиль. Открываю заднюю дверь и вижу это»

Зато честно

«А вы смотрели фильм „Такси“? Иду себе в магазин, и тут... она! Жалко, торопилась, так хотелось посмотреть, кто за рулем. И вообще столько вопросов в голове сразу»

Такси класса эконом

Порой водители очень не любят, когда ты смеешь думать о собственном комфорте

Вызвала такси, звонок от водилы: «Вы не можете сами подойти? Там большая лужа, а я только машину помыл». Ладно, иду. Дальше он поднимает мой чемодан и тут же ставит обратно. Мол, тяжелый. Не выдержала, отменила заказ, вызвала другую машину. Так этот клещ еще и на меня нажаловался и требовал оплатить неустойку! © Яна / ADME

«Прошлой ночью моя жена ехала в такси и компанию ей составила утка»

«Приехала за мной сегодня машина с двумя водителями. При попытке погладить вел себя как демон, при этом был очень трогательным в своей любви к хозяину»

Порой только и делаешь, что ждешь подвоха, но не тут-то было

Вызвала такси. Подхожу, такси стоит в одной огромной луже и в придачу буксует. Бешусь. Сажусь на заднее сиденье, уткнулась в телефон. И тут таксист выдает: «Вы водить умеете?» Я в шоке, мол, да. Тогда этот мужик тут же пихает меня за руль. А сам пошел толкать машину. Справились. Открываю дверь, а вокруг одна большая лужа. Водитель взял меня на руки и донес до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Это видела молодая дама с ребенком, она воскликнула: «Я давно таких мужчин не встречала!» Я тоже. Зазвонил его телефон — любимая звонит. Оставила ему хорошие чаевые — на цветы. © Подслушано / Ideer

«Так много вопросов — и так мало ответов»

«Вот такой заказ сегодня взяли коллеги по цеху. Был комментарий „поеду с большой кошкой на руках (леопард)“»

«Еду сегодня утром на такси, а тут такие милости-приятности. За всю свою историю поездок подобное встретила впервые»

Неловко вышло

Таксую. Беру заказ, приезжаю. Двор тускло освещает одна лампочка. Вижу в зеркало: из подъезда выходят двое, один, судя по росту, ребенок. Садятся на заднее сиденье.

— Доброй ночи. Ребенка пристегните ремнем, пожалуйста.

Сзади доносится недовольный крик:

— Тамбовский волк тебе ребенок, дурень!

Обидно, непонятно. Поворачиваюсь — сидит там карлик. Думаю, что оправдания только усугубят неприятную ситуацию, и, просто извинившись, начинаю движение. © CBETOHOCEu / Pikabu

«Таксую. Вчера в час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку. Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил»

Главное — тактичность

Подрабатывал в такси, и довелось мне как-то везти пару, где парень весьма активно обхаживал девушку. Видимо, этот романтик решил подарить своей возлюбленной хрустальную туфельку, но боялся прогадать с размером и поэтому задал восхитительный вопрос даме своего сердца:

— Слышь, у тебя педали какого размера? © MaximovSV / Pikabu

Наши таксисты умеют удивлять

«Хотела приехать домой пораньше»

«Мой водитель чертовски мил»

«Заказал такси в Гватемале. Лицо моего друга говорит само за себя...»

Когда очень хочется на море