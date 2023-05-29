19 пользователей рассказали свои возмутительные истории и спросили у интернета, правы они или нет
На сайте Reddit есть рубрика, куда люди, оказавшиеся в непростой ситуации, присылают свои истории и спрашивают у пользователей: «Я плохой человек из-за того, что поступил так?». А психологи и обычные читатели выносят вердикт — да или нет. Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы понять, на чьей вы стороне.
- Муж работает с 8 до 18, и его единственная домашняя обязанность — выгуливать собак. В 8 вечера он ложится спать. У нас трое детей, и все заботы о них лежат на мне. По вечерам я подрабатываю пару часов, сидя за ноутбуком. Скоро у меня день рождения. Я спросила мужа, как он отнесется к тому, что я на недельку съезжу в отпуск одна, за свой счет, а он мог бы взять отгул и посидеть с детьми. Он сказал, что я эгоистка. За 10 лет он ни разу не стирал и не пылесосил. Я понимаю, что он устает на работе, но я тоже работаю! Я просто хочу неделю отдыха. Я неправа? © Suspicious_Light_190 / Reddit
- Cестра родила 2 месяца назад. Она везде кормит грудью! В гостях, в ресторане, на скамейке в парке. Я ничего не говорил, но когда она сделала это на моей свадьбе, я был в ярости. Я подошел к ней и спросил, почему она не взяла бутылочку. Сестра ответила, что ничего не может сделать, ведь ребенок голоден. Я сделал ей выговор и сказал, что она всех смущает. Моя родня на ее стороне, но я считаю ее поведение дурным тоном, ведь она могла найти другое решение хотя бы в такой торжественный момент. Я поступил плохо? © Swimming-Exchange448 / Reddit
- Наша 18-летняя дочь учится в колледже. Несколько месяцев назад она переехала к своему парню, поэтому ее комната пустовала. Мы снесли стену в этой комнате, чтобы расширить нашу крошечную гостиную. Когда дочь приехала, она сильно расстроилась и сказала, что мы могли хотя бы предупредить ее об этом. Мы старались успокоить ее и ответили, что она всегда сможет спать на диване, когда будет приезжать. Но она обвинила нас в том, что мы хотим избавиться от нее побыстрее. Мы должны были подождать с ремонтом? © ArtisticConfidence22 / Reddit
- В наследство от мамы мне досталась приличная сумма. Я пока не решила, что с ней делать. Муж постоянно предлагает варианты, как мне потратить деньги. Недавно мы пошли с его семьей в ресторан, и его мама в шутку сказала, что я должна оплатить всем ужин из моего «наследственного кармана». Я не отреагировала, но это привело меня в ярость. Я молча заплатила за свою еду и ушла. Дома муж накричал на меня за то, что я унизила его семью, хотя мне ничего не стоило угостить всех. Я должна была заплатить? © MirandaAddison13 / Reddit
- Моя девушка купила дом. Это большое событие, ради которого она много работала. На новоселье, где была куча гостей, ее брат решил сделать предложение своей девушке. Я был взбешен тем, что он пытается перетянуть все внимание на себя в такой важный день, и прежде чем будущая невеста успела ответить «да», я велел ему сесть на место и перестать проявлять неуважение. После этого парочка ушла, а вечеринка быстро сошла на нет. Моя девушка сказала, что мое заступничество было милым, но в нем не было необходимости, а ее семья злится на меня. Я неправильно поступил? © ItsNotMyPartyOrYours / Reddit
- Мои дочери вегетарианки, а муж и сын воротят нос от тофу и других альтернатив мясу. Приходится готовить для всех отдельно, а это вдвое больше кастрюль и сковородок. Мои дочери для эксперимента приготовили две кастрюли вегетарианского соуса для спагетти и сказали мужчинам, что один из них — мясной. Ужин всем понравился. Но когда младшая дочь сказала им правду, они очень расстроились. Мы плохо сделали? © cheekylilbooger / Reddit
- Мы с мужем вместе 4 года. У меня двое детей — 17 и 19 лет. Их сводному брату 3. Но прошлой неделе мужу срочно надо было в больницу, и он попросил нас присмотреть за малышом. Но старший сын гулял с друзьями, моя дочь в своей комнате делала уроки, а я была в ресторане с братом — он хотел познакомить меня со своей девушкой. В результате мужу пришлось взять сына с собой. Муж приехал домой в бешенстве и сказал, что мы бесчувственные и эгоистичные, и он отменяет наше совместное путешествие. Я считаю, что он неправ, и наказывать всех нас таким образом нельзя. А как считаете вы? © SquarePoint4234 / Reddit
- На прошлой неделе падчерице исполнилось 14. Она недавно выписалась из больницы, и муж устроил ей вечеринку по случаю дня рождения. Незаметно для меня мои сыновья (16 и 12 лет) решили разыграть ее и приготовили торт, где вместо глазури был майонез. Она расплакалась, а муж рассердился. Он сказал сыновьям, что они испортили день рождения, а когда я возразила, что он преувеличивает проблему, накричал на меня. Но они любят свою сводную сестру, и сами друг друга постоянно разыгрывают! Теперь муж не разговаривает со мной и мальчиками. Кто неправ? © Wthrowaway566 / Reddit
- Моя девушка жаворонок, а я сова. Она встает рано и любит плотно позавтракать — яйца, тосты, бекон, сосиски, оладьи. Я встаю позже и обычно ем хлопья, так как готовить с утра не хочется. Я попросил ее по утрам готовить и для меня тоже. Она спросила, буду ли я в таком случае иногда готовить завтрак для нее. Я сказал, что по утрам я не в силах. Мы поссорились. Она считает, что взамен я тоже должен что-то делать. Но ей ведь несложно добавить еще пару яиц или сделать несколько оладий дополнительно! Я чего-то не понимаю? © Fit-Magazine-4653 / Reddit
- Я учусь на последнем курсе университета и последние 2 недели была занята подготовкой к экзаменам. Муж жаловался, что я больше не провожу с ним время. За день до экзамена он позвал меня на день рождения друга. Я отказалась, и он назвал меня эгоисткой. Перед сном я завела будильник, а утром обнаружила, что уже 9, и я проспала! Муж сказал, что он переставил будильник на другое время в отместку за мой отказ. Я была в ярости и наорала на него. На экзамен меня не пустили. Муж обижен и не признает свою ошибку. Кто из нас прав? © CharlieOutlaw23 / Reddit
- Мой муж получил повышение, я им очень горжусь. Но для того, чтоб отметить это событие, он выбрал ресторан, где подают в основном мясо, он любит ребрышки. Я такое не ем, предпочитаю курицу и рыбу. Я посмотрела меню и поняла, что там нет ничего, что я могла бы заказать. Я предложила ему выбрать другое заведение, но он отказался. Тогда я решила не идти. Муж и дети пошли без меня. Муж очень разозлился на меня за это. Но я считаю, что если бы он действительно хотел, чтобы мы поужинали всей семьей, то выбрал бы другое место, с более разнообразным меню. Кто неправ? © Willing_Strawberries / Reddit
- Моя жена недовольна тем, что я постоянно исправляю ошибки в ее речи. Как-то она расплакалась из-за этого и сказала, что я веду себя грубо и снисходительно и обращаюсь с ней, как с ребенком. Я так не считаю: нет ничего особенного в том, чтобы поправить близкого человека, особенно если это грубая ошибка. Тем более что она учительница. Я должен прекратить? © Historical-Fill8218 / Reddit
- Мои родители годами не ходили на важные для меня мероприятия из-за нервных срывов моей старшей сестры. У меня соревнования. Извини, сестра не хочет выходить. У меня выпускной. Прости, у сестры плохой день на работе. В день моей свадьбы я получил голосовое сообщение от мамы: они не придут, потому что собака сестры заболела. Мне было больно. Мой друг опубликовал фото со свадьбы в соцсетях с этим голосовым сообщением и подписью: «Мой друг удивительный человек. Но его родителей никогда нет рядом в его самые важные моменты» . Я об этом не знал. Теперь родители требуют убрать пост и говорят, что они все исправят. Я сказал, что когда исправят, тогда и удалю. Не понимаю, как они собираются это сделать. Я плохой человек? © Savings-Pattern3614 / Reddit
- Мы устроили семейный праздник в честь дня рождения нашей старшей дочери, ей исполнилось 23. Когда внесли торт, моя 5-летняя племянница задула на нем свечи. Гости засмеялись, но именинница заплакала и ушла. Всем стало неловко, а моя сестра, мама девочки, расстроилась. Я отчитала дочь, сказав, что она ведет себя эгоистично: ей 23, а она злится из-за каких-то свечей. Семья считает, что я неправа. А вы? © birthdayaitaaccount / Reddit
- У моей будущей жены есть 10-летний сын. Иногда он живет у отца, иногда у матери, и мы часто не можем провести время вдвоем. Недавно я предложил ей поездку на пляж в выходные. Накануне она подошла ко мне и сказала, что бывший заболел, и она хотела бы взять сына с собой. Я очень расстроился и сказал, что в таком случае поездка отменяется. Я уехал на пляж с друзьями, и она обижена. Я неправ? © Applet757767 / Reddit
- У меня скоро свадьба. Будущая свекровь настояла на том, чтобы пойти вместе со мной выбирать свадебное платье, выбрала какой-то кошмар и сказала, что «всегда представляла в нем невесту своего сына». Я купила другое. Она рассказала обо всем сыну. Жених отчитал меня за то, что я расстроила ее. Мы поссорились, а вчера я узнала, что он вернул мое платье в магазин и купил то, которое хотела мама. Я накричала на него, но он просил «дать этому платью шанс», ведь мама хочет как лучше. Моя мама в ярости, но мой отец посветовал мне не ссориться с родней из-за пустяков. Я переборщила с реакцией? © Throwaway9757657 / Reddit
- Моя сестра праздновала 18-летие в ресторане, но мой муж не смог пойти из-за обеда с клиентами. Когда я приехала, то с удивлением заметила мужа, который сидел за столиком с 4 мужчинами. Оказалось, что он назначил встречу в том же ресторане. Я помахала ему, но он меня проигнорировал. Чуть позже я подошла к его столику и спросила, не найдет ли он несколько минут, чтобы поздравить мою сестру. Он сказал, что занят, я настаивала. Он присоединился к нам, но выглядел очень сердитым. Дома он сказал мне, что я выставила его непрофессионалом и сорвала встречу. Мы сильно поссорились. Права ли я, если считаю, что он слишком остро отреагировал? © altythrow449 / Reddit
- Моя сестра пекарь, и когда у нее много заказов, я помогаю ей делать крем для тортов. Моя девушка простоянно сует пальцы в банки с кремом, чтобы «попробовать». Я несколько раз говорил ей, что мне придется все переделывать. Сказал, что можно взять ложку, но она отвечает, что ей нравится делать это пальцами, прямо как в детстве. Однажды выхожу из душа и застаю ее за тем же самым! Я наорал на нее, и она заплакала. Я что, плохо поступил? © throwawaycakegf / Reddit
- Невеста на 5-м месяце беременности, и ее постоянно тошнит. Моя любимая собака все время перелезает забор и убегает, и обычно невеста помогает мне найти ее. Сегодня собака опять убежала, и я снова попросил невесту пойти со мной. Она отказалась и сказала, что устала гоняться за собакой, и я сам должен следить за ней. Я накричал на нее, и она больше не хочет со мной разговаривать. Я понимаю, почему она не хотела помогать мне искать собаку, но не могу смириться с ее бессердечным поведением. Я ошибаюсь? © West-Lavishness7428 / Reddit
Каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда не сразу понимал, на чьей стороне правда. Делитесь с нами своими историями, обсудим!
AdMe/Народное творчество/19 пользователей рассказали свои возмутительные истории и спросили у интернета, правы они или нет
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