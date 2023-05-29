19 пользователей рассказали свои возмутительные истории и спросили у интернета, правы они или нет

На сайте Reddit есть рубрика, куда люди, оказавшиеся в непростой ситуации, присылают свои истории и спрашивают у пользователей: «Я плохой человек из-за того, что поступил так?». А психологи и обычные читатели выносят вердикт — да или нет. Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы понять, на чьей вы стороне.