19 поступков беременных женщин, которые вычудили такое, что просто ни в какие ворота не лезет

Беременность — особенное время. Женщина проходит через томительное ожидание и незнакомые до этого ощущения, а уж чего стоят вдруг появившиеся странные вкусовые пристрастия, и объяснять не стоит. Но все когда-то заканчивается, и остается только счастье материнства и комичные истории про этот период. Почитайте, это же прелесть что такое.