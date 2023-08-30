19 поступков беременных женщин, которые вычудили такое, что просто ни в какие ворота не лезет
Беременность — особенное время. Женщина проходит через томительное ожидание и незнакомые до этого ощущения, а уж чего стоят вдруг появившиеся странные вкусовые пристрастия, и объяснять не стоит. Но все когда-то заканчивается, и остается только счастье материнства и комичные истории про этот период. Почитайте, это же прелесть что такое.
- Вечер пятницы, мы с любимой на даче. Соседи жарят шашлыки. И тут вдруг жена сообщает, что страстно желает шашлыка. Ну хочет и хочет, завтра приедут друзья и сделаем. Но нет, шашлык нужен сейчас. Я пошел к соседям и начал выпрашивать его, объясняя желанием беременной жены. Жене очень понравилось. На следующий день говорит: «Сегодня было вкусно, но вчера — в 100 раз лучше! Надо будет повторить». Мне страшно жить с ней еще 2 месяца.... (Для создания этого материала был использован источник: WeCanFly / Pikabu)
- С мужем без штампа жили долго. Когда надумали расписаться, я была уже сильно беременна. И вот в день регистрации я просыпаюсь со схватками! Но я была настроена сначала замуж, а потом все остальное. Едем в ЗАГС, я слезно умоляла поставить штампы без очереди. Узнав про свахтки, бедные работницы летали по кабинетам и собирали нужные бумажки. Думаю, мы оставили о себе неизгладимое впечатление. Зато двойной праздник устроила — в 9.15 поженились, а в 12.35 я родила, все важные дела в жизни успела сделать в один день до обеда. Сейчас бы я такое не повторила. © TinaGuillotine / Pikabu
- Наняла я к себе в отдел девушку. Компания работает удаленно, собеседование по скайпу. Втянулась без труда в сложную работу. Через 1,5 месяца пишет: «Мне нужно взять неделю отпуска без содержания, отпустишь?». Через пару дней ей выходить обратно на работу, пишет: «Привет!» и кидает фотографию с какой-то бумажечкой, а там ее имя, пол: мужской, вес: 3600, рост: 52 см, время 10:10. Я офигела: «Ты что, родила, что ли?». «Да!». Спрашиваю — почему не рассказала? Говорит: «Везде к беременным относятся по-разному». К ее чести, на ее продуктивности не сказалась ни беременность, ни наличие малыша. Она не ушла в декрет: сказала, что помогают родственники, что ей скучно будет сидеть дома, плюс не хочет терять навыки. Через 4 месяца ушла в другую компанию с повышением. Железная леди! © BlinYaZabyla / Pikabu
- Моя беременная жена сегодня проснулась с неимоверным желанием делать добро людям. Начала с малого. Сидела минут 10 у окна, которое выходит на шлагбаум, и открывала проезд во двор и из него всем подъезжающим машинам при помощи дистанционного пульта. © fromrom22 / Pikabu
- Никогда не имела проблем со сном до беременности. Но всему приходит конец. В последний месяц беременности я нервничала. Это был страх родов. Когда я ложилась спать, то начинала дико чесаться! Чесалось все, даже кончики ушей! Ни о каком сне речи не шло. Картина маслом: 5 часов утра, муж не находит меня в кровати рядом, слышит всхлипы на кухне. А там я. Плачу и чешу себе спину пластиковой вилкой... © 9Izva / Pikabu
- Будучи беременной, я сама разгрузила посудомоечную машину. А потом перед завтраком полезла за любимой кружкой и не нашла вообще ничего из посуды в шкафчиках. Я взъелась на своего мужа, решив, что это он использовал всю посуду. Но его взгляд говорил о том, что он не виноват. Оказалось, я выложила всю посуду из посудомоечной машины прямо в холодильник. Более того, я освободила для нее место в ящике для овощей, а продукты переставила. Завтракать пришлось из холодных тарелок. © rudyjudy9 / Reddit
- На 30-й неделе беременности я пришла на прием к ветеринару. Я зашла, зарегистрировалась и села. Администратор тактично спросила, подойдет ли мой муж. Я подумала: «Что за бред? Какое ей дело, придет ли он?» И только тут поняла, что собаку забыла дома. © SheerWillITellYou / Reddit
- Однажды, когда мама была беременна моим младшим братом, она взъелась на папу за то, что тот сделал телевизор громче на 2 уровня — с 16 до 18. Она орала, что он все портит, а потом потребовала, чтобы он увез ее к сестре. Папа офигел, но, когда она закончила тираду, спокойно встал и не моргнув глазом сказал: «Хочешь мороженого?» После чего мама сразу пришла в себя. А у меня родился брат, который так обожает мороженое, что с радостью ел бы его вместо завтрака. © Nuralia Mazlan / Quora
- Жена забыла, что она на 8-м месяце беременности, и решила спрятаться, чтобы выпрыгнуть и напугать меня. © ProudNumpty / Reddit
- Родила пятерых, но запомнилось только то, как мне приспичило в лес по ягоды на 7-м месяце. Маме пришлось идти со мной. Ушли за 30 км от дома, нарвали 3 ведра вишни и пошли домой пешком. Нас подобрали люди и довезли домой. Но фишка в том, что, вернувшись домой, я не могла видеть эту вишню и отдала ее сестре и снохе. © Галина Бектенова
- Однажды мы с мужем ели чизбургеры на ужин. И тут кот забрался ко мне на колени, свистнул картошку и спрыгнул, а когтем случайно зацепил мои штаны и сделал гигантскую прореху на колене. Я разревелась, причитая, что это последние штаны подходящего мне размера, в которых я могу ходить на работу. И тут же почувствовала приступ тошноты. Пришлось бежать в ванную. После этого я вернулась, сказала мужу, что я голодна, и съела его ужин. © st8mint21 / Reddit
- Родные и соседи, узнав, что я беременна, почти поголовно задавали вопрос, когда я избавлюсь от кота — мол, тот вреден для ребенка. Я пыталась объяснить тетушке, что кот домашний, сданы все анализы, он не может никак влиять на ребенка, но наткнулась на стену непонимания с ее стороны. И когда она попыталась прислать кого-то за котом, я выдала: «Знаете, тетя, кота я уже 9 лет знаю, а ребенка еще даже не видела, почему выбор должен быть в пользу ребенка? Рожу и буду решать». Вопросы закончились. © xxxlll / Pikabu
- Пришла на серьезную научную конференцию — вся такая беременная, круглая, переваливаюсь. И тут подходит ко мне участница конференции и говорит драматичным шепотом: «Сделайте одолжение... Я тоже хочу забеременеть, а для этого, по примете, мне должна другая беременная дать пинок». Ну мне-то не жалко, отошли с девушкой в закуток, пропустили пару проходящих мимо делегатов. Она повернулась ко мне спиной, ну и я к-а-а-ак дам коленом ей по пятой точке! От души. Вернулись в конференц-зал с улыбкой и уже с серьезными лицами досидели научную часть. © AlinaMalinovna / Pikabu
- В первую беременность муж водил меня в океанариум. Мы вышли из туннеля с акулами, и впереди был еще один. Поэтому я пошла к нему и тут заметила женщину в такой же кофточке, как и я. И вот я иду к туннелю и натыкаюсь прямо на нее. Я делаю шаг влево, и она тоже, я шагаю вправо, и она тоже. Я извинилась перед ней, и тут ко мне подошел мой муж и сказал: «Любимая, это зеркало». © Alice_In_Zombieland / Reddit
- Было это больше 30 лет назад. Мамина приятельница забеременела без мужа. Приняла решение рожать. А на позднем сроке решила пробежаться по магазинам. Наткнулась на хороший столовый сервиз. Отстояла очередь, купила. А нести тяжело. Вызвала такси. В общем, то ли от усталости, то ли от перенапряжения, но у нее начались схватки прямо в такси. Бедный таксист был вынужден принять у нее роды. Потом приходил в роддом. Забрал из роддома. И в конце концов женился. © vysotskaya75 / Pikabu
- Легла спать ночью, и пришла мне в голову идея, что я не знаю, чем пахнут совы, и жутко хочу их понюхать. Дождалась выходных, и мы пошли с мужем в контактный зоопарк. Там, на мое везение, была сова. Пахла она невкусно. © Елена Дубовая / VK
- Я попросила мужа купить мне кисленьких мармеладных червячков, если по дороге домой ему понадобится заехать на заправку. А ему бензин не нужен был, так что червячков он мне не принес. Тогда я разразилась слезами. Он вышел из дома и поехал на заправку. А я разрыдалась еще горше, решив, что он бросает меня — мол, у женушки крыша поехала. Вернувшись, он застал меня все еще рыдающей в душе. Я вышла, съела своих червячков и успокоилась. © elledeeburr / Reddit
- Когда я была беременна в первый раз, мне все время хотелось сгущенки. Муж купил здоровую коробку, в которой банок было 2 ряда. Но из-за того, что я стала быстро набирать вес, муж решил ограничить мой сгущеночный рацион и стал выдавать мне по блюдечку в день. Когда верхний ряд банок закончился, он весьма удивился: во 2-м ряду все баночки были пустыми. Ну не хватало мне блюдечка в день. © Antonina Eriksen
- Работаю в роддоме. Одна женщина была против партнерских родов, но ее муж настоял. На родах она кричала мужу, чтобы тот не терял сознание, а тот все-таки потерял. Она не растерялась и наорала на медсестер, чтобы те принесли нашатырь и привели мужа в чувство. В какой-то момент мне показалось, что она сейчас остановит роды, сама откачает свою вторую половинку, а затем и сама родит. Но больше всего мне понравилась ее фраза в конце всего шоу: «Так и знала, что надо было втайне от мужа рожать: меньше было бы седых волос». © Палата № 6 / VK
Беременные женщины с чувством юмора — залог того, что комичные истории про будущих мам не закончатся никогда. Присылайте и свои, очень интересно!
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