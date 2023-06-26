19 признаков, по которым можно отличить настоящего богача от тех, кто лишь пыль в глаза пускает

Многие ассоциируют богатство с марками роскошных автомобилей, дорогими ювелирными украшениями, модными брендами. Однако люди, которые выросли в обеспеченных семьях, не нуждаются в том, чтобы подтверждать свою значимость внешними атрибутами. Нередко кичатся всем этим лишь те, кто неожиданно урвал большую сумму денег и хочет оторваться с ней по полной, или те, кто хочет лишь казаться обеспеченным. По каким же признакам можно определить действительно богатых людей, расскажет эта статья.