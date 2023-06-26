19 признаков, по которым можно отличить настоящего богача от тех, кто лишь пыль в глаза пускает
Многие ассоциируют богатство с марками роскошных автомобилей, дорогими ювелирными украшениями, модными брендами. Однако люди, которые выросли в обеспеченных семьях, не нуждаются в том, чтобы подтверждать свою значимость внешними атрибутами. Нередко кичатся всем этим лишь те, кто неожиданно урвал большую сумму денег и хочет оторваться с ней по полной, или те, кто хочет лишь казаться обеспеченным. По каким же признакам можно определить действительно богатых людей, расскажет эта статья.
- Несколько лет назад я занимался ремонтом в очень богатом городке. От полугода до года я по 10 часов ежедневно проводил в домах, на которые их владельцы потратили миллионы. И вот чем отличались люди, которые там жили. Они были хорошо осведомлены во многих областях и могли поддержать разговор на любую тему, но особенно глубокими их знания были в области финансов и экономики. Если они не носили костюмы, то одевались предельно просто, в однотонные футболки и джинсы. Ни разу я не видел, никого из своих клиентов в одежде, покрытой логотипами. И, конечно, их трудно смутить какой-либо ценой. Однажды я предложил клиенту изысканный ковер для гостиной с доставкой за $ 16 000 долларов. Он без колебаний выписал чек за пару минут. © Jeterea / Reddit
- Настоящие богачи не говорят, сколько стоит какая-то вещь. Люди, которые лишь притворяются богатыми, будут хвастаться тем, что они могут себе позволить. © CantaloupeHonest906 / Reddit
- Работалa визажистом в дорогой студии. Если женщина богата и она не знаменитость, то хочет быть похожей на себя и требует естественного макияжа. У этих женщин также хорошая кожа, потому что они вкладывают немало денег в уход за ней и в средства для лица. © coocookacha / Reddit
- Семья моего бывшего парня была богатой. Я заметила, что его мать понятия не имела, сколько что стоит. Счет за телефон мог составлять $ 100 долларов в месяц или $ 1000. Она была убеждена, что мужчина должен приносить деньги, а женщина не должна задумываться о цене, поскольку этим поставит под сомнение мужественность своего супруга. А мне она дала ценный совет — не работать. И никак не могла уложить в своей головке, что тогда мне нечем будет платить за аренду, поскольку отнюль не ее сын оплачивал мои счета. © azorianmilk / Reddit
- Я живу в районе, где случайный замухрышка может быть как человеком на грани нищеты, так и миллионером. На днях, гуляя в парке с женой, я увидел изможденную старушку. У нее была иссушенная кожа, изношенные джоггеры и грязные кроссовки. Я догадался, что она миллионерша, лишь по тому, что у нее были отличные зубы. Это всегда верный признак. А потом почти засомневался, пока жена не объяснила, у нее обувь какой-то модной марки, о которой я никогда не слышал, и что они продаются по цене более $ 1000. Нередко богачи носят такую одежду, которую специально делают потрепанной и «грязной». © unsk***edplay / Reddit
- Богатые подростки в кино всегда рассказывают о своих деньгах. Но я ходила в частную школу с детьми богачей, и поверьте: они этого не делают. Они говорят что-то вроде: «О, у нас есть местечко на пляже», а потом вы едете туда и видите особняк с 20 спальнями. Богатые подростки не осознают, что они богаты, они думают, что у каждого ребенка есть свой этаж со спальней, игровой комнатой и крытой баскетбольной площадкой. © clhubes / Twitter
- Однажды в отеле встретила пожилого мужчину за 70, который менял мусорные мешки и чистил бассейн. Как оказалось, это был хозяин сети отелей, в которой я работала. Кстати, большинство миллионеров, которых я встречала, были намного приятнее и без понтов, чем люди среднего достатка. © Dilyara Starr
- Они могут бегать в обычной спортивной одежде и водить машину эконом-класса. Но при этом у них может быть дорогая порода собак, о которой вы даже не знаете. Например, какая-то порода из другой страны, за которой приходится все время ухаживать. © Mrs. Perez / Quora
- Знавала я когда-то одного из самых богатых людей в нашем городе. Его обычный стиль одежды — это растянутые треники, тряпочные тапочки и рубашка, купленная на базаре за копейки. Если не знать, что идущие позади мальчики, как с обложки Luxury, — это его охрана, то можно подумать, что это слесарь дядя Вася выскочил в ближайший магазин за хлебом, прям как был, в домашнем. © Eldgy / ADME
- Мы с женой подумывали купить кулер для воды. Я нашел подходящий и хотел заказать его на следующий день. Но на утро скидки не было, поэтому мы отложить покупку, вдруг опять будет акция. И тут я зашел в гости к своему богатому другу и нашел у него что-то вроде кулера для воды, но намного причудливее. Оказалось, это не кулер, а приспособление для смешивания и раздачи коктейлей. Он использует его, когда устраивает вечеринки у себя дома. В богатых семьях есть специальные вещи для особых случаев. Обычные люди покупают вещи для повседневного использования. © Kandarp Joshi / Quora
- Знакомый был сантехником, вызвали его в очень богатый дом монтировать джакузи. Хозяин — паренек лет 20. Спрашивает, мол, сколько. Сантехник говорит: «50 кусков». Парень выносит банковскую пачку купюр по 5 тысяч и сует ему. Если что, в такой пачке 100 купюр, т.е. 500 тысяч. Мой знакомый отсчитал себе 10 купюр, парень этот очень удивился, он на полном серьезе собирался всю пачку отдать. Многие богачи не понимают ценности денег. © Вероника / ADME
- Уверенность — это то, что выделяет богатого человека из толпы. Им не нужно кому-то что-то доказывать или получать чье-то одобрение. Но не путайте уверенность с высокомерием. Последнее — признак людей, просто урвавших деньги. © Nohad Harati / Quora
- Миллионеры, которые не хотят демонстрировать свое богатство, могут вести образ жизни чуть лучше, чем у среднего класса, и даже закупаться в обычных супермаркетах. Но есть признаки, по которым их можно распознать. Они, как правило, гурманы, любят готовить сами или ходят в рестораны c талантливыми шеф-поварами. Они много путешествуют, но не как обычные туристы. Они любят отдаленные места: Исландию, Перу, Новую Зеландию, Патагонию и даже Антарктиду. Их дома минималистичны, не забиты бесполезными безделушками. При этом они часто поддерживают искусство и появляются в опере, музеях, арт-галереях. И, наконец, они заботятся о здоровье. Один богатый друг сказал мне: «Внешний вид человека является отражением уважения, которое он испытывает к себе». Почти все мои обеспеченные знакомые помешаны на фитнесе, беге или плавании. А один богатый друг устроил в подвале тренажерный зал за $10 000. © Bernie Klinder / Quora
- У моей бывшей девушки есть двоюродный брат, который богат, но всячески это скрывает. Однако его жена как-то проболталась об этом, решив пожаловаться, как тяжело ей живется, воспитывая троих дочурок. Оказалось, что все тяготы воспитания заключалась в том, чтобы составить расписание для водителей, чтобы те вывозили детей на прогулки, а также для 3 нянь, домработницы и повара... Сама она только водила детей по магазинам. © AndrewPThompso1 / Twitter
- Работаю год в премиум поддержке одного известного банка. Есть те, кто подключил «Премиум» на месяц бесплатно, а есть реально состоятельные клиенты. Их очень легко отличить, даже не проверяя в системе уровень «Премиум». Те клиенты, что получили его бесплатно, ведут себя по-хамски, обзывают, имея на счету копейки, и не хотят ждать ответа 5 минут: «И это премиум поддержка?» Реальные VIP-клиенты никогда не грубят, всегда говорят «спасибо» и «хорошего дня». © Подслушано / Ideer
- Лайфхак от человека, который работал в салоне роскошных автомобилей, поможет отличить действительно богатых людей от потенциальных позеров. Яркая одежда, поведение альфа-самца и дерзость — повод проверить кредитоспособность клиента перед тем, как дать ему протестировать автомобиль за $ 600 тысяч. А тихий и непринужденный человек в футболке, шортах цвета хаки, кроссовках и с Rolex сразу вызывает доверие. © foodfighter / Reddit
- Нам дали временную квартиру в пригороде Сиэтла, и дети какое-то время ходили там в начальную школу. Оказался райончик не простым, для миллионеров: в школу детей подвозили на Maserati и Porsche или их приводили проживающие с семьей няни. Так вот, на Хэллоуин все дети пришли исключительно в самодельных костюмах. Мамаши и папаши, проживающие в этом районе, — в основном внуки или правнуки предпринимателей времен золотой лихорадки, и кичиться богатством в их среде просто неприлично. © Стриж3109 / ADME
- У меня есть знакомый, который очень богат. В его подчинении 40 тысяч человек. Но он не носит каких-то необычных вещей, а моя машина даже дороже, чем его. Лишь по качеству обуви и по количеству денег, которые он тратит на свое хобби, можно сказать, что он богат. Мы оба любим готовить. И у этого парня есть на кухне все, что можно ожидать от ресторана с 3 звездами Мишлен. Одна его техника стоит больше $ 200 тысяч. © OldUncoolNerd / Reddit
- Ребенком я побывал в гостях у своего невообразимо богатого друга и вдруг понял, что все люди делятся на группы. Самые бедные дети делили комнату с другими людьми, и она служила не только спальней. Обычные дети из бедных семей — такие, как я — делили комнату со своими братьями и сестрами. У каждого ребенка из обеспеченной семьи была своя комната. У сказочно богатых детей было несколько комнат. А у моего фантастически богатого друга была отдельная комната с торговыми автоматами, заполненными продуктами. Это было очень странно, ведь зачем, казалось бы, платить еще за что-то в собственном доме. Но оказалось, что это не такая уж редкость. Богачи просто не знают, чем заполнить свои гигантские дома. © onioning / Reddit
Люди, у которых денег куры не клюют, могут порой позволить вести себя так, как им нравится. О том, с какими причудами богачей столкнулись их знакомые или наемные работники, расскажет эта статья.
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