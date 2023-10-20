19 провалов, над которыми и смеяться стыдно, и забыть невозможно

Бывают дни, когда хочется встать посреди улицы и закричать: «Ну почему это все происходит именно со мной?!» А вот некоторым людям помогает просто рассказать о своих провалах в сети, чтобы окружающие посочувствовали им как следует. Ну и посмеялись заодно.

«Вот настолько криво у меня стоит дом»

«Вчера ходил к ортопеду, чтобы узнать, насколько все плохо у меня с ногами»

«Долго не мог понять, откуда в моей комнате появился запах горящего пластика. А потом поднял голову вверх»

На фото — пожарная сигнализация (прим. ADME).

«Купил велосипед за $ 2,5 тыс. Запер его в „охраняемой кладовке“ своего многоквартирного дома. Сегодня спустился и увидел это на месте, где был мой велосипед»

События развивались очень стремительно

Прихожу вечером на работу в ночную смену, прохожу мимо кабинета директора и краем глаза замечаю, как он пританцовывает и приговаривает: «А у меня отпуск, я сегодня в отпуск. У кого сегодня отпуск? У меня сегодня отпуск!» Буквально через 15 секунд иду обратно и вижу, как директор, схватившись за голову обеими руками, кричит: «Блин! Блин! Блин! Что я наделал?!» Не знаю, что он сделал, но в отпуск не пошел. © momo*** / Pikabu

«Ледниковый период в моем холодильнике. Этот кусок льда где-то сантиметров под 20. Не скоро я морозилкой попользуюсь еще»

«Телефону всего несколько недель. А проехался я по нему своей новой кусторезкой»

«Всегда проверяйте духовку перед тем, как ее включить, ребята»

«Лежал в постели, когда услышал хлопок и звук бьющегося стекла. Довольно неприятное начало дня, скажу я вам»

Зато на следующее лето закупаться не нужно

Похолодало. Привожу свой гардеробный шкаф в порядок, готовлюсь к осени и нахожу целый пакет с новыми футболками, купленными в начале июня. «Что мне надеть?!» — все лето ломал я голову. © AlenNugi / Pikabu

«Кто-то на парковке украл ручку переключения передач из моей машины»

«Парень положил бутылку с водой в посудомоечную машину, и она сжалась»

Бытовой фильм ужасов

К нам приехала свекровь. Ночью весь дом проснулся от ужасных воплей. Она пошла на кухню попить воды и увидела в открытом ящичке наверху что-то очень интересное. Залезла на стульчик, встала на цыпочки и потыкала в нечто вилкой. А там спал кот. Результат: у нее травма руки, а кот до сих пор с осторожным видом ее обходит. © Подслушано / Ideer

«Пил воду из емкости для воды, а когда снял крышку, то увидел это»

Ей точно нужен отдых не в ресторане

Как-то раз сидел с девушкой в ресторане. И тут она говорит, что ей в туалет надо. Ждал ее минут 30, уже заказы наши принесли давно. Попросил прохожую девушку посмотреть, нет ли в туалете блондинки в красном платье. Через пять минут она приходит. Говорит: «Есть там такая. Она пока в очереди стояла — заснула». © Подслушано / Ideer

«Я ужасный пекарь, но мне хотелось удивить жену свежей буханкой хлеба. Все выглядело великолепно, пока я не разрезал ее»

Прогулялся с ветерком

Решил за хлебом сходить с утра. Собрался, выхожу из подъезда. Идет соседка, ну я решил дверь ей придержать. Она как меня увидела, сразу заулыбалась. Ну, думаю, благодарна. Захожу в магазин, продавщица начинает истерично ржать. Пытаюсь спросить, в чем причина, а она сквозь смех говорит: «На ноги посмотри». Опускаю глаза, а я в трусах. © Подслушано / Ideer

«Когда-то вызвал сантехника, чтобы устранить протечку под раковиной. Никогда не проверял его работу. Сегодня устанавливал посудомойку и вот что увидел»

Умение выйти из неловкой ситуации — 100-й уровень

Спускаюсь в метро по лестнице, вся такая офисная фифа: рубашка, юбка, каблуки. И тут происходит то, чего я всю жизнь боялась — я оступаюсь и начинаю падать! Скатилась кубарем вниз, уронила еще пару человек. Не нашла ничего лучше, чем встать с выкриком «Страйк!» и быстренько убежать. © Подслушано / Ideer