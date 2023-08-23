19 родителей, которые поняли, что пришла пора пожинать плоды своего воспитания
Легко рассуждать о воспитании, когда нет своих детей. Зато стоит только оказаться в роли родителей, сразу понимаешь, сколько усилий требует этот процесс. Можно 40 раз напоминать ребенку, как нужно правильно себя вести, но он при этом даже ухом не поведет. Остается только самим подавать ему правильный пример и надеяться, что чадо рано или поздно ему последует. У одних пап и мам это уже получилось, а другие пока только набивают шишки и стараются наладить контакт со своими детьми.
- Моя подруга пошла с сынишкой в кино. По дороге малыш собирает все листовки, которые раздают девочки-промоутеры. Причем сам к ним подходит. Она спрашивает: «Сынок, зачем тебе эти листики? Что ты с ними будешь делать?» А ребенок в ответ выдал: «Ничего не буду делать, мамочка. Просто эти девочки всегда такие грустные стоят, никто не берет эти бумажки. А я их делаю немного счастливее». © Подслушано / Ideer
- Водил дочку в садик. По дороге было 2 пешеходных перехода со светофорами. Всегда объяснял ей, что тот, кто бежит на красный, — глупый человек без мозгов. И тут теща решила дочку в гости, потом приходит и говорит: «Нужно было бежать к автобусу, а на пешеходном переходе как назло горел красный свет. Я попыталась перебежать, а Аленка на всю улицу закричала: „Бабушка, нельзя же на красный! Так делают только безмозговые люди!“» © Snakecatcher / Pikabu
- Я родилась в обеспеченной семье. Как-то мы пришли в магазин игрушек, и мама сказала: «Выбирай 10 игрушек, но учти, что тебе достанутся лишь 5. Остальные ты подаришь другими детям, которым повезло меньше, чем тебе». Я согласилась, и мы отправились в детский дом. Когда я увидела, как радуются там дети, я отдала им все купленные игрушки. Потом мама призналась, что на жадность меня проверяла. © Подслушано / VK
- На каждые 100 пельменей мама делает один «счастливый». Она туда или перца насыплет, или чеснок положит вместо фарша. Однажды мы с друзьями ели у нас пельмени. Все хвалят обед, а мама говорит: «Что молчите, кому из вас „счастливый“ достался?» Друг вздыхает: «А... это счастливый». Просто он был хорошо воспитан и, не подавая виду, съел этот пельмень с перцем. Он-то думал, что хозяйка накосячила, и постарался ее не смущать. © MLGPro / Pikabu
- Однажды навалилось все разом, плюс приболела, и настроение было соответствующим. И вот сидим дома с детенышем, собираемся обедать. Сокровище мое жует, смотрит на меня внимательно и выдает: «Мам, я делаю домашку, тебе по дому помогаю — это мои обязанности. И я выполняю их хорошо. Зато смотрю на тебя и интересно, а почему ты свой родительский долг исполняешь без радости?» И правда, чего это я. © DaRina2706 / Pikabu
- Стоим с дочкой на парковке. Рядом притормозила парочка на велосипеде. Девушка сошла с двухколесного коня и бросила жестяную банку из-под напитка на землю. И тут дочка (4,5 года) сказала: "Тетя, пожалуйста, дойдите до урны, не мусорьте. Я уже настроился, что парень-бодибилдер, сопровождавший даму, подойдет ко мне и потребует объяснений. Но нет. Они оба улыбнулись, девушка подняла с банку и ушла. А моя дочь с ранних лет приучена не мусорить. Даже конфетную обертку будет нести в кармане до ближайшей урны. © Abhijeet Joshi / Quora
- В больницу, где работает моя знакомая, привезли мужика после ДТП. Вскоре тот пошел на поправку. Сын приезжал, помогал. А мужичок занимать себя стал: то подшаманит тумбочку, то поправит кровать, чтобы не скрипела. Во всем отделении починил тумбочки, коробки дверные прикрутил и замки смазал. Однажды знакомая на посту журнал листает, а того мужичка сын ждет в коридоре. Краем глаза она видит какое-то странное движение рук парня под журнальным столиком. Присмотрелась, а тот болты на столе подтягивает. В общем, они вдвоем с отцом неплохо намарафетили отделение. © RihardCruspe / Pikabu
- Сыну 4,5 года. Идем с ним из парка аттракционов, по пути палатка с фруктами. Продавец сразу включает раскрутку клиента: «Какой хороший мальчик, а у меня тут ягодки: голубика, клубника, черешня. Что ты любишь, малыш?» И тут малыш выдает: «Что мне папа даст, то я люблю». Естественно, я поплыл и купил больше, чем хотел. © DasKoldir / Pikabu
- Моя 14-летняя дочка встречается с ровесником. Мальчик по воскресеньям приходит в гости, и они целый день сидят в комнате дочери. Как-то я подумала: «Сейчас дети взрослеют рано. Вдруг они непонятно чем там занимаются?» Приоткрываю дверь в комнату и вижу, что свет лампы приглушен. Вхожу с видом: «Ага, попались!» И тут вижу, что моя дочь вяжет шарф в кресле, а молодой человек лежит на диване и читает вслух. Я выпала в осадок и тихонько сказала: «Может, чаю?» © Подслушано / VK
- Зашли однажды с сыном в магазин азиатских продуктов. Ребенок услышал, что продавцы на корейском языке обсуждают нас и думают, что мы их не понимаем. Я до сих пор не знаю, о чем шла речь, но сын сложил наши покупки и вывел меня оттуда. Он не стал повторять, что говорили эти люди. А когда я поинтересовалась, почему он не дал понять, что знает этот язык, он просто сказал: «Мам, я же не хотел никого смущать». © Rebecca Knaack / Quora
- Мой 14-летний внук по дороге из школы увидел мать моего приятеля, тащившую на себе кучу покупок. Он взял у старушки пакеты и понес их вместе со своей тяжелой школьной сумкой. Дома он не сказал об этом ни слова. Я узнал о случившемся, когда мой друг сообщил: «Пожалуйста, скажи спасибо внуку за помощь моей матери. Вы должны гордиться, что у вас такой джентльмен вырос». © Beryl Johnson / Quora
- Еду домой в троллейбусе. Сидит древняя бабулька. На остановке выходила семья с парнишкой лет 7–8. Мальчик аккуратно взял пожилую женщину за руку и помог ей выйти. Видели бы вы ее глаза! Сколько там было благодарности, любви и удивления. Бабушка прослезилась, и я вместе с ней. © Подслушано / VK
- Работаю в больнице. Как-то раз пришло много малышей сдавать кровь из пальца. Столько слез за день я еще не видела. И тут дверь распахивается и в кабинет заходит четырехлетняя девочка. Показывает маме, стой тут, я все сделаю сама. Закрывает дверь, забирается на стул и дает мне направление. Сообщает: «Я совсем не боюсь!» Когда брали кровь, даже не пискнула. Потом широко улыбнулась и сказала: «Спасибо большое, до свидания». Как приятно смотреть на смелых и воспитанных деток. © Подслушано / VK
- Как-то утром увидел семью, идущую к детскому саду. Мать приговаривает: «Славик, все ходят в садик». У пацана молча текут слезы. Она тараторит: «Я тебя заберу рано.» Мальчишка поворачивается к ней и с какими-то мужскими интонациями говорит: «Молчи, молчи, обманщица». © premollaris / Pikabu
- Дочка заметила, что мальчик ковыряется в снегу ее лопатой, и сказала: «Знаете, невежливо брать чужое без разрешения». Паренек вернул лопатку и спросил, можно ли взять. После этого остальные дети тоже обращались друг к другу за разрешением взять чужие игрушки. Вот такие уроки интеллигентности прямо на детской площадке. © 000lchik / Twitter
- Свекровь меня достала, и мы уехали с детьми на дачу. Бабуля названивает детям и причитает, что они голодные сидят, ибо мать и не готовит поди ничего. Дети отвечают: «Нет. Мама сегодня картошку давала из пакета. Мы ее помыли и ели». И тут бабушка обиделась и бросила трубку. А дети, заливаясь смехом, кинулись мне рассказывать, какую они шутку придумали. Я смеюсь, а сама думаю, что в деревне мне еще и зимовать, наверное, придется. © majya / Pikabu
- Подружка заметила, что у ее дочери начали быстро заканчиваться деньги. Только выдаст на карманные расходы, как она говорит: «Мама, дай денежку». Плюс бабушка с дедом проговорились, что внучка теперь чаще просит «на мороженое». Подруга потребовала у ребенка объяснений. Выяснилось, что они с подругой начали подкармливать бездомного, живущего недалеко от школы. После учебы девчушки шли в магазин, покупали ему молоко, хлеб и лапшу быстрого приготовления.
- Я поняла, что дочь растет хорошим человеком, когда она в 7 лет отдала все свои небольшие накопления благотворительной организации, которая занималась борьбой с раком. Девочка сделала это в память о дедушке, с которым мы попрощались из-за этой болезни. © Ketsuekiseiyaku / Reddit
- Идем с дочкой в школу на родительское собрание. Подходим к дороге, дочка хватает меня за руку и тащит в сторону к пешеходному переходу. Сразу вспомнил, что когда провожал ее в первый класс, мы тот же путь проделывали. Я объяснял, что лучше потратить лишние 7 минут и дойти до перехода, чем попасть в больницу. Дочке уже 14 лет, а она до сих пор помнит мои уроки. Молодец. © Kspksp / Pikabu
В наши дни родители часто стараются прислушиваться к мнению ребенка и относиться к нему с уважением, но, увы, так было не всегда. Мы даже подготовили статью о методах воспитания, которые раньше считались нормой, а теперь от них глаза на лоб лезут.
AdMe/Народное творчество/19 родителей, которые поняли, что пришла пора пожинать плоды своего воспитания
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