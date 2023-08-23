19 родителей, которые поняли, что пришла пора пожинать плоды своего воспитания

Легко рассуждать о воспитании, когда нет своих детей. Зато стоит только оказаться в роли родителей, сразу понимаешь, сколько усилий требует этот процесс. Можно 40 раз напоминать ребенку, как нужно правильно себя вести, но он при этом даже ухом не поведет. Остается только самим подавать ему правильный пример и надеяться, что чадо рано или поздно ему последует. У одних пап и мам это уже получилось, а другие пока только набивают шишки и стараются наладить контакт со своими детьми.