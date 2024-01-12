19 родителей, которые по паспорту взрослые, а ведут себя хлеще невоспитанных сорванцов
Мудрость не ко всем людям приходит с возрастом — иногда годы приходят одни. И тогда взрослые с виду люди, уже сами родители, творят такую дичь, что смотришь и глазам своим не веришь.
- Были на фудкорте в торговом центре. Смотрю: какая-то мамаша рядом со своим столиком поставила горшок и усадила туда дите. А кругом вообще-то люди едят. У всех глаза на лоб полезли! Мамаша заметила косые взгляды и на голубом глазу говорит публике: «Сами понимаете, до туалета далеко идти. Ребенок 10 раз колготки обмочит. Сейчас мы все дела сделаем в горшок, и я сразу все унесу». И ведь не обманула: понесла потом горшок с содержимым между столиков, а ребенок шел следом и выл, что «еще не все!» Товарищи, у меня дети тоже были маленькие. Но на фудкорт с горшком я никогда не ходила. © 478239 / Dzen
- Зашла в магазин женской одежды. Там девушка лет 20 выбирает что-то и стоит мамашка с девочкой лет 5. Ребенок кидает игрушечный самолетик, и он прилетает девушке прямо в голову. Она делает замечание мамаше, а та состроила рожу кирпичом и говорит: «Она ж ребенок!». Тогда уже подключилась я, но в итоге оказалось, что мы — «злые тети, не даем просто играть ребеночку». © Анастасия / ADME
- За мной на кассе пристроился пацан лет 9 с чипсами. Кассир пробивает мои продукты, и тут я смотрю, а у нее в руках чипсы, которые я точно не брала. Говорю: «Это не мое, отменяйте». Она кривится, но чипсы убирает. И тут какая-то тетка у дверей как начала орать: «Ну надо же! Такую гору жратвы берет, а ребенку чипсов купить пожалела! Пошли, сынок». И они уходят. Одеты прилично, явно не голодают. Чему такая мать может сына научить?..
- К нам на дачу приехала сестра мужа с племянником. Племянник полез на окно второго этажа. Они у нас хоть и с фиксаторами, но мы все равно прочли малышу лекцию, что на окна лазить нельзя, а муж для иллюстрации принес яйцо, предложил племяннику считать, что яйцо — это он, и выбросил в окно. Мол, поэтому на окна опасно лазать. Ребенок заревел, прибежала сестра. Оказывается, ребенку нельзя говорить «нет» и «нельзя»: он их все равно не поймет, зато это поражает у него внутренние ограничения, которые мешают добиваться в будущем поставленных целей. Муж спросил: «Как быть, если ребенок поставил себе целью сунуть гвоздь в розетку?» Оказалось, только отвлечь и переключить внимание. «Хорошо, — сказал муж. — У всех свои методы воспитания. Но почему в этом случае ты лежишь в гамаке, а не следишь за ребенком?» И тут его сестра выдала: «Я устала жить в постоянном напряжении, потому и приехала, чтоб отдохнуть!» И не поспоришь. © Катерина / Dzen
- Выезжаем задним ходом из узкого незнакомого двора, за рулем женщина, получившая права на прошлой неделе. На проезжей части стоят двое детей и наблюдают за нашими нервными телодвижениями. Я вышла из машины, попросила их отойти с дороги. Спокойно и ласково — дети ж! Они было начали отходить, как вылетела фурия и стала орать, чтобы я отстала от детей и не командовала, где им стоять, а где нет. Вот, правда, даже не знаешь, как на это реагировать. Посочувствовать детям, разве что. © Medvedonya / Pikabu
- Когда я еще жила в многоквартирном доме, высаживала цветы возле своего подъезда и ухаживала за ними. И вот ползаю я в цветнике, прополка в самом разгаре. Вижу: заходит за ограждение ребенок 3-4 лет и срывает головку у одного цветка, а потом тянется к другому. Мать его рядом — ноль эмоций. Я ребенку: «Эй, малыш, здесь цветы рвать нельзя». Как мамаша негодовала, что я к ее ребенку обратилась «эй»! Вероятно, все остальное в этой ситуации для нее норма. © Алёна Тимошенко / Dzen
- Я купил дом с бассейном по соседству со своим лучшим другом. Его дети выросли на моих глазах и ходят ко мне, как к себе домой, а я и не против. У них во дворе есть качели и большая песочница, но они запросто приходят ко мне поплавать (под присмотром взрослых, конечно. А так бассейн обычно закрыт специальной крышкой, чтобы дети не оказались там одни). Как-то летом ко мне в дверь постучали. Открываю, а на пороге стоит незнакомая женщина с двумя детьми 5-7 лет, и говорит такая: «Детям нужно в туалет, а вы пока снимите навес с бассейна — они хотят поплавать!» Я офигел, конечно. Спрашиваю, мол, вы кто вообще? А дамочка так недовольно: «Мы вообще-то ваши новые соседи, живем тут рядом и знаем, что детям других соседей вы разрешаете плавать в бассейне. Мои дети ни чем не хуже и тоже имеют право!» Я пытался объяснить, что другой сосед — мой лучший друг, а ее я вижу в первый раз, но мамашу это не убедило. В общем, пришлось вызвать полицию, потому что она не уходила. © kindredflame / Reddit
- Я была в магазине и решила заодно купить несколько плиток шоколада. Только взяла их с полки, как раздался оглушительный детский ор, переходящий в плач. Смотрю, а это надрывается пацан лет 5-6, требует, чтоб мама ему сладости купила. И тут его мамаша заявляет мне: «Шоколадки положи обратно! Ты что, не видишь, что это расстраивает моего ребенка? Ведь ему тоже хочется!» Я ответила, что это вообще не моя проблема, но мамаша начала на меня давить. А ребенок орет. Ну я улыбнулась, подошла к полкам с шоколадками, но вместо того, чтобы вернуть их на место, взяла еще несколько штук. Ребенок начал орать с новой силой. Если бы взглядом можно было испепелять, эта мамаша меня бы уничтожила. © shygirlturnedsassy / Reddit
- Гостила у родственников. У них попугайчик в клетке, клетка на подоконнике. Приходит в гости еще одна родственница с 5-летним сыном. Сидим, болтаем. Пацану явно скучно, он начинает привлекать внимание: то теребит занавески, то виснет на двери, то со стола все сгребает. Мамочка только улыбается, умиляясь. Потом мальчишка так же молча хватает клетку и сбрасывает на пол. Я, сидя рядом, успеваю подхватить. Выговариваю ему, что так нельзя, птица не игрушечная, ей больно и страшно. Он пыхтит и снова лезет к клетке. Я загораживаю ее собой и снова повторяю: «Нельзя!» И тут мамашка начинает орать: «Это тебе так нельзя себя вести! Подумаешь, птичка! Что ей сделается? Напугала мне ребенка! Пусть делает, что хочет, ему скучно!» Хозяйка не знает, как и реагировать: занавески оборваны, дверь (гармошка) выдрана, теперь птица вот... И ссориться вроде не хочется... Разрулили в итоге, но с тех пор не общаемся. © Елена Шахова / Dzen
- Чемпионат мира по футболу, играют наши, спортбар. Мы с подругой заранее места забронировали, пришли, вкусняшки заказали. Сидим, болеем за наших, столики все заняты, народу просто куча. Тут к одной компании подруливает она — королева с годовасиком в коляске. А там момент был напряженный такой, и все мужики (да и мы тоже) начали орать: «Ну, давай! Ну же! Давай, давай!» А она встает и говорит: «Можно потише, вообще-то здесь ребенок!» Ну и в 5-6 глоток ей единодушно выдали: «Вали отсюда!» — просто момент был напряженный. Она обиделась, встала и пошла — наверное, туда, где потише. © KotoPipus / Pikabu
- Обедал в закусочной. Купил гамбургер, но вспомнил, что забыл помыть руки, и отлучился на пару минут в туалет. Прихожу обратно и вижу такую картину: мелкий пацан лет 5-6 успел понадкусывать мой бургер и сидит с перепачканной соусом физиономией. А его мамаша тем временем спокойно с заявительной интонацией спрашивает: «Вы что, побрезгуете доесть за ребенком?» © Георгий Н. / Dzen
- Еду в метро. На местах для детей и инвалидов сидит парень лет 14-15. На остановке заходит тетка с малышом и как давай орать: «Вы посмотрите на него, люди добрые: расселся он! Ни стыда, ни совести! Женщина с ребенком стоит, мучается, а он сидит и ухом не ведет!» Люди стали одобрительно ей поддакивать. Но тут парень взял и закатал штанину на правой ноге, отстегнул протез и протянул тетке: на, мол, смотри! Она замолчала и выскочила вместе с ребенком на следующей же остановке. © WhatThe***431 / Reddit
- Я — отец-одиночка. Мой дочке скоро будет 5, и буквально вчера я купил ей первый велосипед. Она о нем так мечтала! Мы вместе покатались на великах, а потом запарковали их на заднем дворе нашего дома. Я пошел готовить ужин, и минут через 10 краем глаза заметил в окне какое-то движение. Смотрю, а мимо окна идет мальчик лет 6-7 с дочкиным велосипедом! Мое сердце упало. Я выскочил, догнал пацана, забрал наш велик и думал, что на этом история закончилась. Но нет! Через 15 минут раздается звонок в дверь. На пороге стоит тот самый пацан и его мать, которая сразу же начинает орать: «Верни моему мальчику велосипед! Он нашел его, значит, велик теперь наш!» Пытаюсь объяснить этой даме, что он «нашел» его на моем заднем дворе! Я только что купил его для своей дочки и не собираюсь дарить ее сыну. И говорю, мол, надо объяснить ребенку, что нельзя заходить на чужие участки и брать все, что хочется. Тут тетка начинает верещать: «Не смей учить меня, как воспитывать моего ребенка! Верни велик или я позвоню в полицию!» Я захлопнул дверь прямо перед ее носом. И знаете что? Она позвонила в полицию! Я показал стражам правопорядка чек на покупку велика и коробку от него, они вежливо попрощались. Но даму такой расклад не устроил и она закатила истерику. Все закончилось тем, что она оказалась в наручниках на заднем сиденье патрульной машины. Пока, пока! © PuffMaNOwYeah / Reddit
- Мама рассказывала: лежит она, болеет, температура под 40, все тело ломит, ждет врача из поликлиники по вызову. Звонит домофон. Она с трудом подходит — тишина. Ложится на место. Снова звонит домофон, и снова тишина. И так еще один раз. Мать не выдерживает, спускается. Смотрит: стоит соседский мальчик лет 4-5 и наугад набирает на домофоне квартиры. Веселится, когда кто-то отвечает. Поодаль торчит его мамаша, трындит по телефону. Моя мать ей говорит, что ребенок балуется, мешает людям. Та равнодушно:
— Я говорила ему, что нельзя!
— Так скажи так, чтобы он понял, что нельзя! — возмущается мать.
Соседка отрывается от телефона и обливает мою мать презрением:
— Я своих детей не ругаю! Я их очень сильно люблю!
Моя мать взрывается:
— Можно подумать, мы своих детей не любили! Но если еще раз твой сын нажмет на домофон, я сдам его в опеку, когда он один на улице шататься будет!
Развернулась и ушла. Больше домофон не звонил. Значит, может эта «любящая», когда хочет, с сыном договориться! © 11ore11 / Pikabu
- Стоим в очереди к педиатру. Заходит женщина с ребенком лет 5-6 и прямиком к кабинету со словами: «Мы без очереди. Нам срочно!» А у меня трехмесячная дочь на руках. Я ей в ответ: «Встань в очередь, как все», а она заладила, что ей срочно — и все! Спрашиваю, мол, что такого срочного? Отвечает, что справочку взять. Я говорю: «А нам срочно прививку сделать и срочно взвесить и измерить дочку надо, но стоим в очереди». На что она отвечает, что ее сын долго не сможет ждать и заплачет. Не стала с ней спорить, но и без очереди не пропустила. Пусть в другом месте дураков ищет. © Анастасия / Dzen
- Пришел на спортивную площадку мяч покидать, я там был один. Рядом находилась детская площадка. Увидев меня, девочка лет двух взяла свой детский мячик и пошла ко мне. Мама открыла ей калитку и ушла на скамейку метрах в двадцати дальше залипать в телефон. Девочка путалась под ногами. Мне надоело следить за чужим ребенком и я пошел поговорить с мамой:
— Заберите, пожалуйста, дочку, это небезопасно.
— Ну ей тоже хочется там поиграть!
— Вы понимаете, что если ей баскетбольный мяч прилетит в голову, то может быть серьезная травма?
— Ну ты поаккуратней как-нибудь играй! Тебе что, ребенок мешает на детской площадке?
— На спортивной площадке, а не на детской. Короче, я вас предупредил!
Я решил, что обсуждать больше нечего, и пошел обратно. Тут откуда-то появился ее муж и сказал, чтобы она замолчала и быстро увела ребенка на детскую площадку. А минут через 10 он вернулся и попросился со мной мяч покидать. © Mr.GoodCat / Pikabu
- Моя жена — кондитер, иногда устраивает мастер-классы для детей на 5-6 человек. У нее накопилась целая коллекция неадекватных перлов заказчиков. Из самого популярного:
— «У нас день рождения сегодня, пусть все приготовленное подарят нам!» Дети даже не знакомы друг с другом, с чего они должны отдавать свое творение «левому» ребенку?
— «Почему вы не сказали, что там апельсин?! У нас аллергия!» Мастер-класс по приготовлению апельсинового печенья.
— «Они только посмотрят». Платят за одного ребенка, а приводят двоих-троих. Можете представить себе спокойно стоящих целый час маленьких детей?
— «Когда можно прийти за ребенком? В смысле родители должны присутствовать?! Мне в магазин надо!» Кондитер не нянька и даже не педагог.
— «Зачем надевать бахилы и мыть руки? Мы чистые, только из дома». Алле, гараж, вам с продуктами работать!
Поражаюсь терпению жены. Я бы давно забросил этот неблагодарный труд, а ей нравится. Говорит, ничто не сравнится с горящими глазами детей, которые радостно бегут к родителям показывать плоды своих трудов. © Подслушано / VK
- К нам в гости зашла соседка с дочкой 6 лет. И пока мы с мамой решали, как поставим забор, девочка как цунами пронеслась по всему дому. Были открыты все дверцы и выдвинуты все шкафчики, а еще, она надкусила все декоративные фрукты из папье-маше. На столе стояли горячие бутерброды — она с половины слизала начинку. Я была в шоке. А мама малышки улыбнулась и сказала: «Ну ей же было скучно». © Heljad / Dzen
- Однажды в 7:15 утра перед моей дверью появился очень милый и воспитанный соседский ребенок. Он сказал, что его мама уже ушла на работу и велела ему идти к нам. Мне это показалось странным, но я впустила его в дом, накормила, целый день он провел у нас с моими сыновьями. Когда вечером соседка приехала с работы, я отвела ребенка домой и сказала ей больше никогда так не поступать, мол, я не собираюсь присматривать за ее 7-летним сыном. А она мне: «Ну а что еще тебе целый день делать?» У меня аж челюсть отвисла! Я дома вообще-то работаю удаленно, но на эти слова соседка закатила глаза и парировала: «Быть художницей — это не работа. И вообще, ты замужем, так что тебе работать необязательно!» Мои доводы о том, что она тоже замужем и что у нее есть взрослые дети, которые могли бы присматривать за младшим, успеха не возымели. На следующее утро в 7:15 соседский ребенок вновь стоял у нашей двери. Пришлось впустить. Вечером я была очень зла и предупредила соседку, что завтра меня с самого утра не будет дома. И что вы думаете? Когда я приехала из больницы в 10 утра, ее сынок торчал под нашей дверью! Она же еще и орала на меня потом, что я заставила мальчика чувствовать себя брошенным и одиноким, ведь присматривать за ним — мой соседский долг! Я перепробовала все, чтоб отделаться от этой странной женщины и ее сына, но спас меня совершенно случайно отец этого семейства. Он был уверен, что я работаю няней (и давал жене деньги, думая, что она мне платит!) Сосед очень извинялся за поведение супруги. И наконец-то их сын перестал появляться у нас по утрам. © nannylinn62 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 родителей, которые по паспорту взрослые, а ведут себя хлеще невоспитанных сорванцов
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