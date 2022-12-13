19 родителей вспомнили фразы своих детей, от которых их в холодный пот бросило
Иногда дети, когда только-только научатся разговаривать, произносят такие фразы, от которых у родителей волосы на голове начинают шевелиться. Да, одни фразы можно списать на детские фантазии, другие высказывания малыши могли где-то услышать (в мультике или в разговоре взрослых). Но когда они, например, называют имена родственников, которых не то что не видели, но даже ничего о них не слышали, волей-неволей поверишь в сверхъестественное. Как раз о таких фразах рассказали наши читатели.
- Когда моему сыну было 3 года, он остановился в коридоре и поздоровался, назвав имя. Мы переглянулись и перепугались — он назвал имя покойного дедушки, которого даже не застал в живых. © Leyla Shadiyeva
- Мой сын, когда был помладше, говорил, что сам меня выбрал. А когда мы спать ложились вместе, показывал пальцем куда-то за моей спиной и говорил «дядя». Мне было страшно, я старалась сменить тему. © Alena Godcat
- Моя дочь до 5 лет часто говорила одну и ту же фразу: «Если будете меня обижать, я уеду к своим французским родителям». Я спрашивала: «Кто это и откуда ты их знаешь?» Она всегда отвечала: «Это мои прошлые родители». © Dana Zharaspayeva
- Моя дочь с тех пор, как начала говорить, и до 3 лет ежедневно между делом упоминала, что у нее будет муж Степан и 10 детей. Все бы ничего, но у моей покойной бабушки был муж Степан и 10 детей. Ни при дочке, ни тем более с ней мы не говорили о бабушке и ее муже. © Anastasia Unique
- У меня есть фото: сыну около 2 месяцев, он лежит на моих руках, я сижу в кресле и кормлю его из бутылочки. Сын говорит, что хорошо помнит этот момент, так как наблюдал все со стороны и сверху. © Aimi Lebrun
- Моя дочь лет до 6 частенько говорила, что мечтала о таких родителях, как мы. На мой вопрос: «Когда мечтала?» — отвечала: «Пока не родилась». © Natalia Kostova
- Мой внучек, когда ему было года 4, ночью сел на кровати громко и возмущенно сказал несколько фраз на каком-то языке, напоминавшем французский, хотя мы не говорим на нем. Я быстренько записала последнее, чтобы затем прояснить сказанное. Но ничего не нашла. © Тяр Тяр
- Мой внучатый племянник очень похож на своего умершего прадеда, и однажды в 3 годика он выдал моей сестре: «Знаешь, бабуля, я в прошлой жизни был дедушкой, а потом родился у вас». © Людмила Лебедева
- Моему старшенькому было 5 лет. Однажды я залезла на стул, чтоб что-то достать из шкафчика сверху, а он мне говорит: «Мамуля, я когда умру, то буду летать за тобой и все тебе сверху доставать». Меня аж дрожь пробила, говорю, мол, не нужно так говорить, сынок. А он: «Ну папа же за мной летает везде». А муж мой погиб за полгода до этого... Потом это прошло, а сейчас он и не помнит всего этого. © Антонина Махрова
- Племянница долгое время видела в доме дядю, который приходил ночью и смотрел, как мы спим. Он ее очень пугал. Сначала, когда она еще и говорить-то не могла, она указывала пальцем и испуганно кричала. Потом научилась говорить и рассказала нам про этого дядю. Было очень жутко. © Екатерина Чашкина
- Мой сын в 2 года только более-менее начинал говорить, предложения складывать. Он тогда мультики не смотрел, фильмы и телевизор тоже, как-то не до этого было, только книжки детские видел. И вот однажды сидим мы на кухне, бабушка (моя мама) пришла, чай пьем. Говорим о том о сем, и вдруг сын выдает на полном серьезе: «Я раньше жил в старом доме, учился в школе и умер». У моей мамы аж волосы зашевелились на голове. Ведь понятия «школа», а тем более «умер» сын не знал, мы еще не употребляли эти слова вообще, особенно «умер». У нас в то время еще никто из родственников не умирал. © Таня Бактерова
- Мой сын однажды ночью говорил на латыни очень долго и внятно. Никто у нас латынь не знает и никогда не изучал. Но не узнать этот язык невозможно. © Ирина Цуркан
- Моя младшая часто мне говорила: «Когда я была твоим папой, я брала тебя на ручки и качала». А я ведь всегда была папиной дочкой, и он действительно меня качал маленькую, и я успокаивалась. Ей этого никто не рассказывал, так как папы уже давно нет... © Романия Алена
- После похорон моего мужа маленькая дочь племянницы говорит: «Там дедушка Саша». Мать ей объясняет: «Дедушка Саша улетел на небо». На что Полинка отвечает: «Да нет же, вот он, в углу стоит!» Наша Юля чуть не поседела от испуга. © Лилия Арсенюк
- Я помню случай, когда в доме не было присыпки и мама взяла вату и припудрила меня. Я будто со стороны смотрела сама на себя и на происходящее вокруг. Почти сразу же началось раздражение кожи. Отец подошел и сказал маме: «Ты что, очумела?» Мама начала оправдываться, что несколько раз так делала и все было нормально.
А потом, когда мне было лет 14, я напомнила родителям этот случай и рассказала все в мельчайших подробностях. Они тааак посмотрели друг на друга! И почти хором сказали, что я не могу этого помнить. А я помню! © Anna Boytsova
- Моя дочь рано начала говорить и постоянно рассказывала и показывала, где в спальне стоит дядя в шляпе и улыбается. © Ирина Зюзина
- Мой младший сын года в 4 говорил очень серьезно: «Мама, какая у нас хорошая семья, я же ее выбрал». Я, пребывая в шоке, переспрашиваю: «Что ты выбрал?» И он спокойно так: «Ну нашу семью! Я же ее сам выбирал!» Я углубляться не стала, но помню, что потрясение испытывала долго. © Elena Avdeeva
- Мой старший сын описал день своего рождения пошагово. Как его несли в палату, назвал цвет стен, какая была палата, какая дверь по счету. А младший сын по фото назвал имя прабабушки — Тая, причем так мы ее не называли, он слышать не мог это имя. Еще рассказывал такие вещи, о которых в 2 года просто не мог знать: из жизни прабабушки, ее страхи, привычки и т. д. © Алина Нижниковская
- У меня в детстве была дурная привычка делать заначки еды. Мы жили на 1-м этаже, а мой спрятанный хлеб и печенье могли привлечь тараканов. Как-то даже довела маму до белого каления и она сурово мне выговорила. А я расплакалась и ответила: «Мама, просто я больше никогда не хочу голодать так, как мы тогда голодали». А у нас в семье мы никогда не голодали.
Мама стала меня расспрашивать, пытаясь понять, что же я имела в виду. Я сказала, что раньше ужасно голодала и очень ждала своего кусочка хлеба. А потом так и не дождалась. Больше от меня мама ничего не смогла добиться. Что это было — неизвестно. © Дарья Аксёнова
А ваши дети говорили какие-то фразы, от которых у вас мурашки по спине бежали?
AdMe/Народное творчество/19 родителей вспомнили фразы своих детей, от которых их в холодный пот бросило
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