19 родителей вспомнили фразы своих детей, от которых их в холодный пот бросило

Иногда дети, когда только-только научатся разговаривать, произносят такие фразы, от которых у родителей волосы на голове начинают шевелиться. Да, одни фразы можно списать на детские фантазии, другие высказывания малыши могли где-то услышать (в мультике или в разговоре взрослых). Но когда они, например, называют имена родственников, которых не то что не видели, но даже ничего о них не слышали, волей-неволей поверишь в сверхъестественное. Как раз о таких фразах рассказали наши читатели.