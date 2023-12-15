19 человек, которые устали искать дом мечты и построили его своими руками

После длинного трудового дня чаще всего энергии нам хватает только на чашечку чая. А есть люди, которые в свободное от работы время умудряются не то что шарф связать или сшить пальто, а построить целый дом. Вот герои нашей статьи, чьи достижения как минимум заслуживают аплодисментов.

«2 года угробили на этот дом. Он стал настоящим испытанием для нашего брака»

«Потратил жизнь на строительство домов для других. А теперь наконец оттянулся и отгрохал замок для себя»

«Отмечаю 2 года жизни в самодельном домике»

«У меня были только я сам и моя мечта»

«Мы живем в доме, который я спроектировала, а муж помог построить»

«Я в первый раз что-то построил сам»

«Живу в своем крохотном домике уже больше года. А с помощью этого хитрого приспособления из реек под названием „викторианская сушилка для одежды“ я сушу свое бельишко зимой»

«Построил для жены арт-студию»

«Я подсмотрела планы в интернете, адаптировала и построила себе дом. Да, вот такая рукастая девушка»

«Год назад закончила строить свой крохотный домик»

Я б там жил. © meatlifter / Reddit

«Закончили как раз к зиме»

«Мы ведь с женой были просто как кошка с собакой во время стройки. И вот что получилось. По-моему, просто лучше некуда».

«Отдал весь чердак коту — он ему очень приглянулся»

«Тоже сам построил себе дом»

Просто смотрю на фотку, а уже чувствую умиротворение. © Catracho2009 / Reddit

«Я сам сделал план и все построил. Ну еще пара спецов помогали. Электрик, например»

«А я вот построил хижину в лесу»

«8 месяцев непрерывной работы и вот»

«Построил дом для пары»

«Я в полном восторге от того, как все получилось»

«Этот домик папа построил, чтобы жить в нем, пока строит свой „основной“ дом»