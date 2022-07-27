19 человек, чьи вторые половинки способны отчебучить что угодно

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Наверняка у каждого из нас есть особая черта характера, которая очень нравится нашему любимому человеку. Или, например, именно тот, уникальный юмор, который сближает вашу пару еще больше.

Мы в ADME уверены, что дурашливость и острое словцо часто помогают сглаживать острые углы в отношениях. Герои нашей подборки, наверное, думают так же.

Когда твой парень схватывает все на лету

Решила разыграть парня. Прихожу домой, с абсолютно серьезным лицом говорю: «Я все знаю, тебе больше не нужно ничего скрывать». Он побелел, начал сначала что-то мямлить, а потом выдал: «Я не думал. Не мог предсказать, что ты узнаешь. Та девушка? Мы развелись через полгода, и ребенок точно не мой! Я просто им иногда помогаю. И все переписки — это просто шутка, я люблю только тебя!»

Тут уже мне поплохело, начала хватать ртом воздух, упала на стул. Полминуты молчания. Вижу — парень краснеет, а потом начинает неистово смеяться! Этот чудик, видимо, раскусил меня и решил разыграть в ответ. Двое с одинаковым, но странным чувством юмора — горе в семье! © Палата № 6 / VK

«Я думала, что мой парень забыл купить мне тампоны. Но оказалось, что не забыл»

Когда муж всегда умеет выкрутиться

Ору на мужа на очередной его «затуп»:

— Если бы мы были в сказке, ты был бы третьим сыном.

— Третий — это тот, что женился удачнее всех?

Ссора сошла на нет. © gagara450 / Pikabu

«Вот так моя жена „программирует“ робот-пылесос для мытья пола на кухне»

Человек беспокоился же

Ночью проснулась оттого, что муж трогал меня в районе шеи:

— Ты чего? — поинтересовалась спросонья.

— Лежишь на спине тихо, дыхания не слышно, и холодная вся.

Это он пульс пытался найти. Переживал. © Selunna / Pikabu

«У нас ванная комната в пляжной тематике. Жена хочет скучную шторку. Пожалуйста, помогите мне отговорить ее»

Когда оба родителя в душе малые дети

Вечер. Сидим с мужем на диванчике, читаем, сын сидит в своей кроватке, играет.

Муж:

— Кто сегодня будет ребенка укладывать?

— Кто последний останется.

Не успела я закончить говорить, как муж сорвался с дивана, попытался бежать к выходу из комнаты, но запнулся за тапки, завалился на диван. Я, перепрыгивая через него, в последний момент успела увернуться от его руки, которой он пытался меня поймать, но все же ему удалось схватить меня за штанину. Но штаны пижамные, легкие, на резинке — легко спали. Перешагиваю штаны и в труселях убегаю на кухню. Ура, победа! Муж, после того как уложил ребенка, пришел на кухню и ржет.

— Че смешного?

— Ты когда убежала, я оглянулся посмотреть на мелкого, а у него такое выражение лица типа: «Родители, мне за вас стыдно!» © LampaTrampa / Pikabu

«Моя жена всегда присылает мне фотографии после маникюра. Она утверждает, что никогда не использовала один и тот же цвет дважды»

Папа знает, как эффектно вернуться домой

Семейное торжество. Толпа родственников. Отец задерживается на работе. Мама купила «небьющийся» чудо-сервиз. И конечно же, всем захотелось опробовать его «неуязвимость». Взяли салатник, и началось «тестирование». Били его обо все. Но салатник выдерживал испытания. И тут заходит папа. В это же время мама кидает салатник на пол, и по закону подлости тот разбивается. Фраза папы: «Больше задерживаться на работе не буду, а то без посуды останемся». © Подслушано / Ideer

«Когда муж решил постирать. Он просто взял и положил пакет с капсулами моющего средства в стиралку»

День рождения кошки должен быть особенным

Жена сегодня заявляет:

— Давай отпразднуем день рождения кошки по-кошачьему!

— Это как?

— Будем сегодня только спать и есть.

— А «тыгыдык»?

— И «тыгыдык»! © oseledich / Pikabu

«Подслушал, как жена ворчала, что дверная ручка работает, только если повернуть ее влево. Вместо того чтобы починить ее, я напечатал несколько наклеек. Она одобрила»

«Повернуть влево. А теперь обратно».

Сонный мозг на многое способен

Как-то поздно вечером уже дремлю в постели, а муж с работы пришел и ко мне под одеяло залез. И ступни свои к моим ногам прижал — греется. А ноги у него в мозолях, шершавые, грубые. Я и ляпаю спросонок: «Ты че, блин, в тапках лег?!» Поржали. © Подслушано / Ideer

«Как я заявил о своей помолвке»

«Помолвлены».

Когда жизнь меняется, а кольцо остается прежним

Не смог я привыкнуть к обручальному кольцу — неудобно. Жена у меня из адекватных — по этому поводу пилить не стала. И вот недавно моя супруга, что все эти годы с гордостью носила обручальное кольцо, как-то полушутя говорит: «А я, между прочим, колечко-то ношу!» Ну, думаю, и я надену — порадую любимую. Заметила, когда в машину сели: «Сними, не позорься, маркиз де Помпадур!» А я-то что? Я же не виноват, что оно, кроме как на мизинец, теперь никуда не налезает. © 2.718 / Pikabu

«Попросил жену подстричь меня»

Намеки — они такие

Жена: «Кажется, на улице стало прохладнее, можно открыть дверь на балкон». Я: «Да». Проходит пара минут. Жена: «Я забыла, что мужчины не понимают намеков. Открой, пожалуйста, дверь на балкон». © aplmanutd / Pikabu

«Вот такие плавки мне купила жена»

Когда мужчина знает, как правильно мириться

Сильно поругались с парнем, и я не отвечала на его звонки и СМС. Приехал к моему дому с цветами, посадил в машину и повез за город, в какую-то заброшенную промзону «поговорить». Вышли из машины, он подвел меня к багажнику, молча его открыл, а там тарелки! Говорит: «Бей и рассказывай все, что ты там себе уже накрутила!» Высказала все, побила посуду, покричала-поплакала. Он тоже парочку разбил, сказал, чтобы больше не игнорировала. Вот так и помирились. © Палата № 6 / VK