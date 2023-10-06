19 человек услышали такие жуткие вещи от детей, что аж холодок по спине побежал

Детское воображение не знает границ. И порой малыши рассказывают такие истории, от которых у родителей бегут мурашки по коже. Например, чадо может поведать, что у него есть другая мама, как у главной героини мультика «Коралина в стране Кошмаров». Вот и пользователи сети поделились, какие фразы детей их напугали. А также вас ждет бонус о маленьком мальчике, чей выдуманный друг оказался очень даже невыдуманным.

Мой сын недавно сообщил, что «людям из стены, у которых всегда открыты глаза», мы больше не нравимся. Просто интересуюсь, свободен ли кто-нибудь сегодня вечером, чтобы помочь мне с переездом. © itsnashflynn / Twitter

Племяш 3-летка так однажды отмочил. У нас на дачном участке есть старый дом, который используется по факту как сарай, складируем туда всякий хлам. Домик двухэтажный, и по детству мы друг друга пугали историями, что на 2 этаже кто-то ходит, кто-то дышит и прочее.

И вот как-то я полез туда за какими-то досками, а мелкий за мной увязался. Тяну я, значит, доску, упираюсь, и тут малой выдает: «А давай музыку включим? Пусть люди потанцуют». Признаюсь, у меня душа в пятки ушла, так как, кроме нас с малым, рядом людей не было! © Jaizzuken / Pikabu

И вот как-то я полез туда за какими-то досками, а мелкий за мной увязался. Тяну я, значит, доску, упираюсь, и тут малой выдает: «А давай музыку включим? Пусть люди потанцуют». Признаюсь, у меня душа в пятки ушла, так как, кроме нас с малым, рядом людей не было! © Jaizzuken / Pikabu Моей дочери было 4 года, когда ей начали сниться ночные кошмары. Она просыпалась с криком каждую ночь около 3 часов утра. Мы с женой оставались с ней, пока она снова не засыпала. Мы думали, что ей просто снятся кошмары, но однажды утром она сказала мне, что боится, потому что в ее шкафу живет человек без головы, который постоянно будит ее. © cobraskunk / Reddit

Мой брат, как только научился полноценно разговаривать, всем твердил, что был на «Титанике». Он подробно описывал корабль, какая музыка играла, объяснял, где именно он сам находился, что произошло в ночь трагедии. Порой он отзывался только на имя Джо, на свое же откликаться не хотел, прямо до истерик доходило. В конце концов он перерос это все, а я до сих пор вспоминаю. © imbeckymiller2 / YouTube

Моя 3-летняя дочь проходила через фазу монстров под кроватью. Однажды вечером, когда мама пыталась уложить ее спать, она позвала меня. Я поклялся дочери, что под ее кроватью нет никаких монстров. Она ответила: «Я знаю. Теперь они у тебя за спиной». После этого я разрешил ей спать с нами в течение недели. © YeahLikeTheGroundhog / Reddit

Моя дочь разговаривала с «людьми в лесу» за нашей квартирой, что не так уж плохо, за исключением того, что она говорила, будто они все выходят из деревьев и собираются идти за нами домой. © FreakLimner / Twitter

Племяшка, когда была маленькой, не могла спать в своей комнате. Говорила, что ей мешает дядя, который там копает. Все, конечно, были в шоке: никого там не было. А однажды она стояла возле двери и внезапно отошла, как будто пропуская кого-то. И тут выдает: «Все, мама! Дядя, который копал, ушел!» С тех пор спит нормально. До сих пор не знаем, что это было. © Подслушано / Ideer

Мой сын рассказывал мне истории о «страшном дяде Майкле» в его спальне по ночам. Он говорил, что это серый человек, похожий на его дядю, который забирается на стены и зовет его, а однажды ночью он пытался его съесть. © steaky_bake_92 / Reddit



Переехали в новую квартиру возле старого кладбища. На днях 5-летняя дочь рассказала, что к нам приходит дядя, зовут его Владимир, кофе он любит, а чай — нет. Этот дядя старый и некрасивый. Говорит, что приходит он из воздуха, а потом исчезает. И если я зайду, то он сразу станет невидимкой. И как дальше жить? Мама сказала, что дочь надо доктору показать, а мужу даже говорить не хочу — скажет, что я любовника вожу... © Подслушано / VK

Ужинали у родственников в гостях. И вот я взяла двухлетнюю дочь и ушла в другое помещение, чтобы сменить ей подгузник. Там стоял полумрак, но в целом все было видно. И тут я замечаю, что ребенок смотрит куда-то позади меня. Оборачиваюсь — никого. Думаю, потолок разглядывает. И тут ее личико становится обеспокоенным, и она выдает: «Кто это?» И все так же смотрит вдаль. У меня холодок побежал по спине. © Deesel3315 / Reddit

Когда матери не стало, я забрала из ее дома коллекцию мягких игрушек. И вот мой сын (5 лет) играл в своей комнате, а потом вдруг с истерическими рыданиями выбежал оттуда. Никогда такого не было раньше. Я спросила его, что случилось. А он поведал, как одна плюшевая собачка повернула голову и начала смотреть на него. Он бросил в нее другой игрушкой, а «ее лицо стало злым». Сын не возвращался в комнату, пока я не вынесла этого зверя из дома. Я не верю ни в каких призраков, но мурашки по моей коже пробежались. © glock2glock / Reddit

Мой старший сын, когда ему было около 4 лет, рассказывал мне, что, когда он не мог заснуть, приходил какой-то дед, сидел с ним и рассказывал ему истории. Не каждую ночь, но раз или два в неделю это происходило. Старик рассказывал ему о коровах, тракторах и таком прочем. Я спросила сына, не обижает ли он его, и тот ответил, что нет, что дедушка хороший. Прошло время, сидим с мамой и сыном, рассматриваем семейные снимки. И тут сын радостно так указывает на «старика, который разговаривает с ним, пока он засыпает». Это был отец моей матери. Он был молочным фермером. © kyles05 / Reddit

Нянчилась с ребенком подруги. И вот вечером дала малышке стакан теплого молока, помогла почистить зубы, почитала сказку на ночь, и она через некоторое время уснула. Я же пошла на кухню, сделала себе бутерброд. Только села читать книгу и вдруг как подпрыгну от неожиданности, увидев ребенка в дверном проеме! А девочка пристально смотрит на меня и выдает: «Почему она выглядит, как ты? Почему она тянется ко мне из-под кровати?» © NordicShimmer / Reddit

Переехали в новый дом. И вот как-то раз дома находились я и трое детей, а муж работал за городом. Я попросила сына, которому было 3 года, подняться наверх и взять туфли. Он заявил, что ему страшно идти туда одному. Меня это взбесило, поскольку после переезда он часто трусил передвигаться по дому. Я сказала ему, что он неправ, что не стоит бояться в собственном доме: здесь нет ничего, что могло бы ему навредить. А он очень спокойно так отвечает: «Скажи это мужчине, который позади тебя стоит». Э-э-э, что? © atty_ali / Reddit

Когда моей дочери было 2, она задала мне жару. Однажды вечером она рассматривала полную луну из окна. Меня это умилило, потому я подошел и спросил, о чем она думает. Мне казалось, дочь скажет что-то вроде: «Папа, а луна сделана из сыра?» Но вместо этого она посмотрела на меня и жутким голосом проговорила: «Мы все в одной клетке». © galwegian / Reddit

Мы с сестрой (13 и 15 лет) гостили у отца. С ним жила его 3-летняя дочь — наша сводная сестра. Также в те выходные там находился и наш дедушка.

И вот мы с сестрами дурачимся в спальне, как вдруг самая младшая из нас начинает махать рукой, глядя в коридор. Она жестом будто приглашала кого-то войти, а потом звала и голосом: «Идем к нам! Идем к нам!» Мы спросили, кто там, и девочка назвала незнакомое нам имя Джеффри.

Мы, подростки, так перепугались, что побежали оттуда к папе с дедушкой. Отец, услышав нашу историю, захохотал, а дед серьезно так говорит: «Моего первого сына звали Джеффри». Оказывается, до отца у дедушки был еще один ребенок, который скончался от болезни. © iluvcappy / Reddit

И вот мы с сестрами дурачимся в спальне, как вдруг самая младшая из нас начинает махать рукой, глядя в коридор. Она жестом будто приглашала кого-то войти, а потом звала и голосом: «Идем к нам! Идем к нам!» Мы спросили, кто там, и девочка назвала незнакомое нам имя Джеффри. Мы, подростки, так перепугались, что побежали оттуда к папе с дедушкой. Отец, услышав нашу историю, захохотал, а дед серьезно так говорит: «Моего первого сына звали Джеффри». Оказывается, до отца у дедушки был еще один ребенок, который скончался от болезни. © iluvcappy / Reddit Моей дочке 2 года, и в последнее время я боюсь оставаться с ней одна дома. То она под диван заглядывает и резко начинает плакать, то, показывая пальцем в угол, говорит «дядя» и смеется, а мне совсем не смешно. У меня от этого волосы седеют. © Подслушано / Ideer

Как-то раз мой папа взял младшую сестру (5 лет) на работу и познакомил ее с женщиной-администратором. Вечером того же дня сестра нарисовала картинку и попросила папу передать ее той тете. Там был изображен мужчина с бородой и в очках с подписью HNRY. И вот мой папа дарит рисунок той женщине, а у нее слезы градом. Оказывается, она вдова мужчины по имени Генри (Henry), и он также носил бороду и очки. © bullitt1990 / Reddit

Однажды, когда моему старшему сыну было около 3 лет, перед сном он сказал: «Мамочка, ты мне нравишься больше, чем моя ненастоящая мамочка». Я: «А кто твоя ненастоящая мама?» Он: «Ты ее не видишь. Она укладывает меня после тебя». © labeille87 / Reddit

Бонус: как призрачный знакомец ребенка на поверку оказался очень даже осязаемым

Субботнее утро. Мы с женой еще валяемся в постели, она уговаривает меня пойти приготовить блинчики. Заходит 6-летний сын, одобряет идею завтрака и говорит:

— Приготовь и на Тайлера тоже.

А у него никогда не было воображаемых друзей. Спрашиваю, что за Тайлер, и ребенок отвечает:

— Тайлер, что спит в моей кровати.

Потом выяснилось, что местный подросток куролесил накануне вечером и по ошибке забрел в наш дом, полагая, что он принадлежит одному из его друзей. Мой сын застал парня спящим в мокрой одежде на постели. Ребенок подумал, что так и надо, спустился вниз посмотреть телевизор, да и заночевал на диване.

Тайлер был очень сконфужен. Долго потом извинялся, когда копы увозили его домой. © SergeantRegular / Reddit