19 случаев, когда популярные песни раскрылись по-новому, стоило лишь ослышаться
Когда человеку не удается расслышать слова песни, его мозг замещает непонятные куски текста созвучными фразами. Это явление называется мондегрин. Каждый из нас может привести в пример композицию, которую он в детстве, а то и во взрослом возрасте слышал не так, как окружающие. Вот и пользователи сети рассказали о таких песнях.
- Я в детстве пела «Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала», а дальше «И любовь твоя смелая, сумасшедшей была, ароматом дурманила, только сердце баранила». Так старательно пела «баранила». Думала, может, как баран, нападает, типа того. Взрослые всегда ржали, но не поправляли. © Unknown author / Pikabu
- «Лето взяло в руки краски,
Хочешь желтой, хочешь красной
И зеленой, по аллеям бродить.
По полночным синим, серым
И далеким самым белым,
Облаков-кочевников ловить».
Слышал эту песню на улице, в машине, где шумно. И вместо «облаков» слышалось: «А потом кочевников ловить». Хорошее времяпровождение, думаю. Лето, тепло, покупался, позагорал, почему бы кочевников в степи не половить? © Павел Тимошинин / VK
- Только что узнал, что кто-то пел в детстве так: «Мы видели каку ежа и последний трамвай». Не могу уснуть. © souffrantmitte1 / Twitter
- Вспомнил старенькую песню: «От печали до радости реки и горы, от печали до радости леса и поля». В этих строчках всегда упорно слышал: «Отвечали на радости реки и горы. Отвечали на радости леса и поля». Всегда думал: кому они там что отвечали и с чего такая радость? © ArTechno / AdMe
- Уже, наверное, классическая ситуация. «Мама, я в Дубае». Моя дочь сидела, слушала музыку, и тут я слышу: «Мама, я тупая, мама, мама, я тупая!» Причем так отчетливо! У меня глаза на лоб полезли! © Анна Торгачкина / VK
- Мой сын маленький сделал замечание: «Ну что за песни ты слушаешь?» По радио в машине играла «Женщина с картины Рафаэля». Я удивилась, нормальная песня же. Говорю: «Сынок, а что тебе в этой песне не нравится?» А он отвечает: «Не, ну для тебя это нормальная песня — женщина скотины Рафаэля?» © Светлана Аликина
- В моем детстве была популярна песня Ирины Аллегровой «Фотография 9 на 12», там была строчка «Фотография 9 на 12 с наивной подписью на память», я же слышала и напевала «...с наивной подписью „Нафаня“». Моему детскому мозгу домовенок из мультика был ближе, чем какое-то там «на память». © SunnyReynolds13 / YouTube
- Едем мы с мужиками в машине, по радио играет песня «По ресторанам». Спустя какое-то время ее ставят второй раз. Песня закончилась, и тут один товарищ выдает:
— Про какого Бориса он поет?
Мы в недоумении переглядываемся. Дальше диалог:
— Какой Борис? Ты о чем?
— Ну, он поет: «Борис Таранов, Борис Таранов, Борис Таранов. Тебя найду и потеряю, Борис Таранов».
Сказать, что мы ржали — не сказать ничего. Но еще смешнее стало, что теперь мы слышали не «По ресторанам», а «Борис Таранов». © Goned / Pikabu
- Дочь, когда была маленькой и услышала песню про лесного оленя, потом напевала: «Вернись, мясной олень, по моему хотенью». © user-uv5nc4yh2j / YouTube
- Как-то в детстве напевала локализованную версию песни из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», куплет Горбуна: «Брег, полночный Брег терзает сердце мне опять...» Брат услышал и давай ржать, мол, что за «брег» еще. А я подумала, вот неуч, даже не знает, что Брег — это та горгулья, которую показывали в клипе. Мне казалось, что так зовут это чудище и это оно лирического героя терзает.
- Моей маме всегда слышалось: «Раскудрявый клен зеленый, лист резной. Здесь, Куклена, мы расстанемся с тобой». Почему он ее так называет, было неясно. © MatveyAganin / YouTube
- Много лет назад я купил сборник текстов песен группы «Кино». Печатался этот сборник где-то в провинциальной типографии с ужасно корявым набором букв. Видимо, тексты песен для него на слух набирали такие же провинциальные редакторы. В общем, строчка одной из песен была набрана так: «И охране из разбитых сердец, и о тех, кто идет в этот храм». То есть редакторов-корректоров (если они были вообще) не смутило рядом же стоящее правильное слово «храм». © ArTechno / AdMe
- Один знакомый утверждал, что у «Арии» пелось: «И в гостиной при свечах он танцевал как мог». © EmilyGrabova / YouTube
- У меня только одна ослышка в песне «Арии». Правильный вариант: «Мне колдун предсказал печаль...» А мне слышалось: «Мне колдун приказал пить чай...» © Владимир Томилин / VK
- Лет в 12 не понимал цитату из песни «Трава у дома», а именно слова: «Рок от космодрома». Какой может быть рок от космодрома, никак не доходило до меня. В голове проносились мысли, мол, ничего себе они там концерты на космодроме устраивают... © Ru.bindjmusic / YouTube
- И только на 20-м году жизни я поняла, что в песне «33 коровы» поется об алфавите, а не о коровах вовсе. © Подслушано / VK
- Я, кстати, все детство при просмотре фильма «Ирония судьбы» была уверена, что там поется про женщину по имени Тишинуша Гамимеря. Ну там же обращение:
«Тишинуша Гамимеря,
Ты, как будущность, войдешь,
Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд». © tatjanaalfimova4560 / YouTube
- Насчет песни «Ласковая моя»: мне в детстве слышалось «Руки твои держу, стоп не нахожу» Я думала, что все правильно. Представляла, что мужчина с женщиной под одеялом сидят и он не видит ее стопы, вот и держит руки вместо них. © antoniobanbad***4379 / YouTube
- «Стюардесса по имени Жанна обожает манты и желанна. Ангел мой неземной, ты посуду помой», — мне всегда так в детстве слышалось. © KyMarika0 / YouTube
Ослышки ослышками, но бывают ситуации, когда исполнители сами поют с ошибками. Например, вслед за солистом группы «Руки вверх» поклонники выводили: «Ты зво́нишь ей домой, когда меня рядом нет». Вот 10 композиций, авторы которых пренебрегли языковыми нормами в пользу удачного звучания.
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