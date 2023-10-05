19 случаев, когда популярные песни раскрылись по-новому, стоило лишь ослышаться

Когда человеку не удается расслышать слова песни, его мозг замещает непонятные куски текста созвучными фразами. Это явление называется мондегрин. Каждый из нас может привести в пример композицию, которую он в детстве, а то и во взрослом возрасте слышал не так, как окружающие. Вот и пользователи сети рассказали о таких песнях.