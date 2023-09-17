19 случаев на свадьбе, от которых нервно икали и гости, и жених с невестой
Вроде бы свадьба — это торжественный день, когда распланировано буквально каждое действие гостей и новобрачных. Но все равно оказывается, что какая-нибудь мелочь возьмет да и выйдет из-под контроля. И захватывающие истории, которые так легко отыскать в сети, только подтверждают это.
- Снимаю как-то раз свадьбу. На банкете молодых выходит поздравлять сестра невесты со своей семьей. Взрослые зачитывают что-то с открытки, старшие дети желают счастья. Младшему лет пять, он читает стих. А после финальных оваций малец выдает в микрофон: «Не дождалась ты, Маринка, когда я вырасту, и замуж вышла». Ведущий несколько минут пытался успокоить смеющийся зал. © fayruzov / Pikabu
- На свадьбе был выкуп невесты со стишками вроде «За красивые ножки — 20 кг картошки», «За красивые глазки — 30 кг колбаски». А вы должны применить смекалочку и выкрутиться. Я видел это однажды, но запомнил навсегда. Потому что, когда мне было 5 лет, братья отдали меня в качестве «30 кг колбаски». © AntonBelyayev1 / Twitter
- У мужа тряслись руки, и в момент, когда нужно было надеть мне кольцо, оно выскочило и упало на пол. В звенящей тишине раздался «ах» моей мамы, которая успела в голове перебрать все приметы на этот счет. Но внезапно кольцо, звякнув, отскочило от мраморного пола, и муж его поймал на лету. © Наталья Семко
- Был свидетелем на свадьбе. Банкет прошел, все собираются по домам. А жениха нет. И телефон выключен. Позвонили его брату: «А мы пешком домой идем, уже почти дошли». Так-то от кафе до дома жениха минут 7 дворами, но невеста в ярости: «Уж я ему устрою!» На том она и отбыла. А на следующий день отказывалась с ним разговаривать, потому что по пути домой жених встретил друзей и на радостях продолжил праздновать во дворе уже с ними — до 6 утра. © Oduvan44 / Pikabu
- Какая свадьба без кражи невесты? Мою молодую жену украли и спрятали в мусорном баке у подъезда. 1995 год. Потом у меня было много вопросов. © Maxim Gorodin
- Как-то подрабатывал на свадьбе. Помню, невеста разошлась и 2 часа просидела на коленях у какого-то парня. Она флиртовала с ним, а жених торчал один за главным столом с явным недоумением на лице. © Samhamwitch / Reddit
- На свадьбе моего двоюродного брата жених бросал подвязку невесты неженатым друзьям. Только, видимо, никто не хотел жениться, и подвязка 3 раза подряд падала на землю. И лишь потом какой-то нерешительный парень осторожно ее поднял... Невеста не смотрела ни на кого из них до конца вечера. © ManOnThePaperMoon / Reddit
- Батя рассказывал мне о свадьбе своего друга. Гуляла вся деревня тогда. Шумели так громко, что было слышно в соседнем поселке. А наутро к моему бате подходит тот самый друг, который жених, и спрашивает на полном серьезе: «Сань, а чей день рождения отмечали вчера?» Он напрочь забыл о том, что это вообще-то была его свадьба. © Палата № 6 / VK
- Я растила сестер одна: отец ушел от нас, когда мамы не стало. И вот выросли младшие, начала замуж отдавать. Одной из сестер захотелось, чтобы папа был на свадьбе. Позвали. И вот вручение подарков, он встает, достает ключи от квартиры, где мы все жили, и дарит их сестре. Офигели все, даже тихо стало. Потому что квартира мамина, не приватизирована. © KotBegemot01 / Pikabu
- На свадьбе у моей университетской подруги меня не покидало ощущение, что с некоторыми гостями со стороны жениха что-то не так, но я не могла понять, что именно. И вот недавно мы узнали, что почти все гости со стороны жениха на самом деле были практически случайными людьми из интернета, которых он пригласил, чтобы ему не было совсем уж одиноко. © Палата № 6 / VK
- Работала фотографом на свадьбе. У жениха было 2 детей от предыдущего брака. Меня попросили сделать снимок подружек невесты. Одна из женщин неловко стояла в стороне, и я позвала ее встать со всеми. К слову, одета она была в том же стиле, что и подружки невесты. Я подумала, что она просто стесняется. Тут в комнате наступила тишина, а невеста сказала: «Мы не хотим, чтобы она была на фото». Оказалось, это дама была бывшей женой жениха, и ей пришлось прийти, только чтобы проследить за дочкой. Одного не пойму: зачем было тогда просить ее одеться в одном стиле с подружками? © lilsebastian17 / Reddit
- Ездили с мужем на свадьбу к друзьям. Свадьба была на два дня. На второй день нас не хотели впускать из-за того, что мы мало заплатили за вход. Попросили перевести безналом. Мы хотели сделать это позже, когда связь появится, а жених с невестой заявили, мол, ничего не знаем, давайте сейчас, вы разве не знали, что денег больше надо брать. А ничего, что мы до этого в конверт прилично положили? В итоге мы просто развернулись и ушли. © Подслушано / Ideer
- Молодые только окончили вуз, планируют свалить из нашего захолустья. Оба из простых семей. Во время вручения подарков отец невесты достает из кармана ключи от автомобиля. Пара понимает, что они от батиной машины. А батя тем временем поясняет, мол, дарю свою «ласточку», от сердца отрываю, пользуйся, дорогой зять, по своему усмотрению, но и мне уж не откажи раз в недельку по работе съездить... Пока жених пребывает в шоке, тесть достает вторые ключи и говорит: «Живите с нами сколько хотите, а после нас все вам достанется». Жених возьми да и ляпни: «Я не понял, мы тут женимся или завещание зачитываем?» Посмеялись. Было неловко. © Nepridoomala / Pikabu
- Невеста была настолько эгоцентричной, что заставила всех дожидаться ее на церемонии. Сотни людей стояли и потели под летним солнцем более часа. Ее тетя очень мягко напомнила ей об этом, а та устроила истерику: «Я чувствую, что все забывают, что это мой день!» К тому времени, когда она вышла, бедному жениху стало нехорошо — видимо, тепловой удар. Но невеста махнула рукой: «Да он просто драму разыгрывает!». © BigOldCar / Reddit
- На свадьбе мой муж произносил тост о том, что влюбился с первого взгляда в мою улыбку. А когда я его в первый раз увидела, я пыталась не заржать над его ужасной футболкой. Но потом влюбилась в его чувство юмора, о чем и сказала в тосте, заметив краем глаза его нервный смешок. После свадьбы спросила, и оказалось, что перед свиданием он наизусть заучил те шутки, которые я репостила, чтобы не ударить в грязь лицом. © Палата № 6 / VK
- Свадьба завершилась, гости разошлись, мы с мужем ушли в номер отдыхать. Ночью я проснулась от шума и увидела, что в двери покачивается черный силуэт. Я затаилась, как мышка, а потом не выдержала и начала пихать мужа. Он сразу врубил свет. В общем, это был ведущий, который уработался на свадьбе и перепутал номер. © Подслушано / Ideer
- Довелось быть на свадьбе, где шафер в поздравительной речи ненароком ляпнул, что в старших классах встречался с невестой. Это было очень неловко. © soaper410 / Reddit
- У моего мужа второй брак. Так на первой свадьбе его дядя подарил им с невестой холодильник с условием, что после развода заберет обратно. И забрал. © Anna Nordstrand
- Я был оператором на свадьбе. Идет банкет, народ веселится, танцует. Потом на улицу подышать пошли. В это время лучшая подруга присела на место невесты, чтобы красивое селфи сделать. Тут возвращается невеста, и сразу в слезы. Оказывается, примета есть, что нельзя на это место садиться кому-то кроме нее. Чуть не переругались все. А молодые развелись через несколько месяцев. © SVP349 / Pikabu
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