19 случаев на свадьбе, от которых нервно икали и гости, и жених с невестой

Вроде бы свадьба — это торжественный день, когда распланировано буквально каждое действие гостей и новобрачных. Но все равно оказывается, что какая-нибудь мелочь возьмет да и выйдет из-под контроля. И захватывающие истории, которые так легко отыскать в сети, только подтверждают это.

Подобные казусы нередко случаются не только при заключении брака, но и во время его расторжения. У нас как раз есть подборка из 14 историй о разводе, в которых столько сюжетных поворотов и эмоций, что впору продавать права на их экранизацию