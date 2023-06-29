19 случаев в транспорте, которые простую поездку превратили в то еще приключение

Все мы имеем дело с попутчиками, когда передвигаемся на поезде, в автобусе или метро. Большинство поездок проходят обыденно, но иногда нам попадаются такие кадры, которые своими выходками запоминаются на всю жизнь. Подобные уморительные истории хочется пересказывать всем вокруг, что собственно и сделали пользователи интернета.