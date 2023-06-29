19 случаев в транспорте, которые простую поездку превратили в то еще приключение
Все мы имеем дело с попутчиками, когда передвигаемся на поезде, в автобусе или метро. Большинство поездок проходят обыденно, но иногда нам попадаются такие кадры, которые своими выходками запоминаются на всю жизнь. Подобные уморительные истории хочется пересказывать всем вокруг, что собственно и сделали пользователи интернета.
- Был случай в поезде. У меня боковое нижнее место, верхнее свободно. Ночью просыпаюсь от того, что меня кто-то трясет за плечо. Вижу женщину интеллигентного вида. Она мне говорит: «Вы можете перелечь на верхнюю полку? А то я в узкой юбке, и мне туда не залезть». Я промычала, что нет, не могу, и опять заснула. А женщина всю ночь просидела на моей полке у меня в ногах, из-за чего я спала скрючившись. Утром она вышла. © Вероника / ADME
- Ехала в поезде, мужчина переоделся в роскошный махровый халат, попивал чай, оттопырив мизинчик, и читал Ремарка. Одна попутчица начала возмущаться, что он своим видом смущает окружающих. Мужчина неторопливо вытащил из кармана резинового утенка и крякал им в ответ на каждую возмущенную фразу этой женщины. Спустя 10 минут утенок одержал сокрушительную победу. © Палата № 6 / VK
- Захожу в автобус, пытаясь распутать наушники. Напротив сидит девушка с горящими глазами, смотрит на меня и на мои наушники. В шутку предлагаю распутать, если так интересно. Девушка выхватывает их из моих рук, выбегает в открытую дверь и скрывается на горизонте. © Подслушано / VK
- Ехал в командировку в купе. За месяц до поездки купил билет на нижнее место. Захожу в вагон, проводница мне чуть ли не с порога сообщает, что оно занято. «А на каком основании?» — «Ну там девушка. Может, договоритесь?» Захожу — место не то что занято, а застелено уже. Сидит девочка с наивно-глупой улыбкой, мол, может, уступите. Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь! Покупал нижнее, значит, и поеду на нижнем. Тяжелый вздох с закатыванием глаз, демонстративно и очень медленно переселилась наверх. Ни о чем не жалею, совсем не джентльмен. © KocmukF / Pikabu
- Захожу в автобус, берусь за поручень. Ко мне подходит какая-то женщина и пристально на меня смотрит. Я ей киваю в знак приветствия и перехожу к другому месту. Она опять ко мне подходит и смотрит. Растерялась я как-то, чего ей от меня надо? Потом подумала, может, это кто-то из родительниц подопечных (а я в то время вела кружок кройки и шитья), говорю: «Здравствуйте!» А мне в ответ кричат: «Женщина, оплачиваем проезд!» Блин, кондуктор. © okrk / Pikabu
- Еду в маршрутке, держусь за поручень, а он начинает отваливаться. Оказалось, рядом стоял мужик с какой-то строительной балкой. Было забавно встретиться с ним глазами. Он изо всех сил ее удерживал, чтобы я не упала. © Lene / Pikabu
- Несколько лет назад ехал в поезде и увидел из окна, как какой-то мужик на коне пытался ускакать от медведя. Как мне показалось, двигались они с одинаковой скоростью. Вскоре я потерял их из виду. Столько лет прошло, а мне до сих пор безумно интересно, чем закончилась эта погоня. © Подслушано / Ideer
- Было мне лет 14, возвращались из лагеря с двумя подружкам. Я с огромной сумкой. Зашли в почти пустой автобус, только в самом конце старичок сидел. Наш автобус резко тронулся, и я через весь салон по инерции пролетела с сумкой и опустилась аккурат на колени дедушке. Я была вежливой девочкой, извинилась, а дедушка сказал: «Сиди, внученька». Подружки ржали как лошади. © Tanya Gorbachev / ADME
- Еду в тамбуре набитой электрички, лето, духота. Внимание мое привлек сидевший в вагоне мужичок. Сначала он достал телефон и включил музыку. Потом нарезал перочинным ножом хлебушек, открыл банку шпрот и начал накладывать рыбку на хлеб. Запах доставал меня даже через закрытые двери тамбура, а что творилось в вагоне, даже представлять не хочу. Мужик как ни в чем не бывало ел бутербродики, смачно запивая шпротным маслом из банки. Потом нарезал луковицу и стал смаковать вприкуску. Чем закончился обед, я не знаю, нужно было выходить, но, думаю, в рюкзаке у этого человека было еще много сюрпризов на столь дальний путь. © Co.oLer / Pikabu
- Ехала домой в автобусе. В салоне стоял мужчина с большим чемоданом у ног. Он держал в руках куклу-марионетку — рысь. Пассажир ни на кого не смотрел, а вот его зверюшка громко и оживленно реагировала на всех вокруг. Когда я выходила на своей остановке, она выразительно помахала мне и замяукала. © Kathrine Leigh Holley / Quora
- Еду в поезде, купе, подсаживается парочка. Постель уже заправлена. Девушка старательно снимает белье и меняет на свое. Подходит проводник, чтобы билеты проверить, и интересуется происходящим. Девушка объясняет: «Мы не будем спать на этом белье. Мы не знаем, какую оно проходило обработку, кто на нем спал». В это время парень молча поедает конфеты и одна падает на пол. Он ее поднимает, обдувает и кидает в рот. Мы с проводницей откровенно обалдели от этих «брезгливых». © Подслушано / Ideer
- Как-то раз ехала в час пик в метро. При параде, с ярко-красной помадой. Стою жду поезд. Передо мной стоит высокий мужчина в черной кожаной куртке. Тут подъезжает поезд, и народ как ломанется в вагон! Меня резко кинуло на этого мужика, и в итоге на его спине остался смачный след от моей помады. Он вышел на следующей, а я все переживала, что ему сказала его жена или девушка. 4 года прошло, а я всегда на этой станции вспоминаю о нем. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в метро в час пик вплыла замечательная дама в широкополой шляпе и платье в цветочек, огляделась и поставленным голосом спросила: «Таки кто-нибудь уступит красивой женщине место?» И знаете, ей таки уступили. © Puma_Supai / ADME
- В маршрутке познакомилась с парнем. Обменялись телефонами. Он вышел раньше меня, улыбнувшись и кивнув мне. Когда мне надо было выходить, водитель попросил и за парня рассчитаться. Оказалось, он сказал водителю, что я его девушка и за него расплачусь! © Подслушано / Ideer
- Зима, возвращаюсь на автобусе с вокзала. Свободных мест нет, села на свой чемодан. На мне дубленка до пола, поэтому понять, что я не на кресле сижу, можно только по отсутствию спинки. На остановке входит бабулька и начинает причитать, какие все молодые некультурные, место не уступают (на самом деле погрубее). Я встала, перевезла через проход чемодан и, указав рукой на пустое место, вежливо сказала: «Садитесь, пожалуйста», а сама снова уселась. © Холодная как лед / ADME
- Ехала в автобусе. Зашла фифа на высоченных шпильках с ребенком лет 2. Посадила она его рядом со мной и говорит: «Подержи-ка, я сейчас». Ушла платить за проезд. Тут как раз следующая остановка. Фифа выскакивает из автобуса и убегает. Я в шоке, кричу водителю: «Стой!», одновременно соображая, что делать. Тут мадам возвращается в автобус с бутылкой воды и спокойно так поясняет: «Жарко очень, пить хочется». Мне кажется, за те 2 минуты, что ее не было, я поседела. © Маруся / ADME
- Как за одну секунду заставить совершенно незнакомых людей ненавидеть тебя? Да просто! У меня открылся мокрый зонтик в маршрутке, и обрызгало всех, кроме меня. © Подслушано / Ideer
- Купила как-то унитаз свекрови в деревню. Машины не было своей — поехала на маршрутке. Муж погрузил, поставил у крайнего сиденья прямо на выходе. А в деревне меня свекор встречать должен был. В маршрутке сразу начали подшучивать, что со своим езжу. Автобус все наполняется, и каждый входящий шутит про унитаз. Мне было страшно неловко, и я накрыла унитаз курткой. А потом вошла какая-то бабулька и плюхнулась на него: думала, сиденье. Кто-то выдал: «Вот и пригодился!» © LupaCap / Pikabu
- Собиралась на работу спросонья. Захожу в маршрутку, стою и вижу, что на меня все смотрят. Мужчина, уступая место, говорит мне: «Девушка, у вас сзади что-то висит». Обернулась, гляжу, а там лифчик повис, как гирлянда! Краснея, прячу его в сумку и давлюсь от смеха. Уяснила для себя, что нечего пальто класть на стул с вещами и вообще пора сделать уборку. А еще перед выходом надо всегда смотреть в зеркало. © Подслушано / Ideer
Предлагаем вам еще немного поднять настроение и ознакомиться с самыми популярными типажами попутчиков. О соседстве с ними обязательно вспомнят те, кто хотя бы раз путешествовал любым видом транспорта.
AdMe/Народное творчество/19 случаев в транспорте, которые простую поездку превратили в то еще приключение
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