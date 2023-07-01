19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу
Фильмы, истории и, конечно же, переписки с непредсказуемыми твистами и искрометным юмором пользуются неугасающей популярностью. Если вы как раз были в поиске чего-нибудь увлекательного, что поможет быстро отвлечься от своих мыслей и хорошенько расслабиться, — эта статья создана для вас.
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Конечно же, это еще не все примеры эпичных переписок, сюжеты которых могли бы потягаться с навороченным триллером. Например, концовки этих диалогов зачастую даже неожиданнее, чем снег в июне.