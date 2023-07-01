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19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Народное творчество
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Фильмы, истории и, конечно же, переписки с непредсказуемыми твистами и искрометным юмором пользуются неугасающей популярностью. Если вы как раз были в поиске чего-нибудь увлекательного, что поможет быстро отвлечься от своих мыслей и хорошенько расслабиться, — эта статья создана для вас.

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19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Byushapsi / Pikabu

2.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: fotini / Pikabu

3.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Anechka1000 / Pikabu

4.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ges999 / Pikabu

5.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Pe***arr / Pikabu

6.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zefrik / Pikabu

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8.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: atdanwhite / Twitter

9.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

10.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: kates4cubbies / Twitter

11.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

12.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: doggolover482 / Reddit

13.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: lyasheva / Twitter

14.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: omgitsmishenka / Pikabu

15.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Borman***81 / Pikabu

16.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ****** / Pikabu

17.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Sgt.Rash / Pikabu

18.

19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ilychtrash / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

Конечно же, это еще не все примеры эпичных переписок, сюжеты которых могли бы потягаться с навороченным триллером. Например, концовки этих диалогов зачастую даже неожиданнее, чем снег в июне.

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AdMe/Народное творчество/19 СМС-переписок, которые пробивают на ха-ха похлеще комедийного шоу
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