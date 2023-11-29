19 человек, которые просто пошли на собеседование, а теперь опомниться никак не могут

К сожалению, устроиться на высокооплачиваемую работу бывает сложно, особенно если компания крупная и солидная. Однако бывает и так, что даже в маленькой фирме собеседование оказывается настолько непредсказуемым, что лишний раз подумаешь, стоит ли вообще тратить свои нервы и время.