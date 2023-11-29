19 человек, которые просто пошли на собеседование, а теперь опомниться никак не могут
К сожалению, устроиться на высокооплачиваемую работу бывает сложно, особенно если компания крупная и солидная. Однако бывает и так, что даже в маленькой фирме собеседование оказывается настолько непредсказуемым, что лишний раз подумаешь, стоит ли вообще тратить свои нервы и время.
- Сижу несколько месяцев без работы. Человек я замкнутый, поэтому на каждое собеседование буквально выгоняю себя. И вот слышу: «Вы нам подходите. Готовы у нас работать?» Я на радостях лечу домой вприпрыжку. И... неделю тишина! Тут уже я не выдерживаю и звоню сама, а мне шепотом в трубку: «Мы пока не готовы». А вы мне в лицо это не могли сказать? © Подслушано / Ideer
- Как-то раз пришли с другом на работу устраиваться. По телефону нам сказали приходить в 16:00. Мы приехали на место, зашли в здание, поднялись на второй этаж, было 15:50. Нам сказали, что еще рано. Хорошо, вышли подышать на улицу. Возвращаемся в 16:03, а нам говорят: «Вы опоздали. Надо приходить ровно в 16:00». © Yuriy888 / Pikabu
- Помню, искал работу. Одна очень деловая HR сказала, что посмотрит на меня по видеосвязи. Я предупредил, что в данный момент работаю и пообщаться смогу только из машины или из торгового центра по соседству. Ее устроило. Зашел в ТЦ, сел в уголке, созваниваюсь. И тут начинается.
— Здравствуйте! Я что-то не поняла, вы это где?
— В ТЦ, я же предупреждал.
— Вы что, не могли на работе в переговорной сесть? И почему вы в куртке, а не в костюме? Мне что, на вас в таком виде смотреть?
— А в чем мне еще быть? Я же с улицы сюда пришел. Я думал, у нас собеседование, а не смотрины.
— Я думала, что вы в ТЦ какой-то кабинет арендуете хотя бы! Ладно я, а представляете, если бы директор такое увидел? Это же форменное неуважение! Я даже не вижу смысла продолжать.
— Я тоже, всего хорошего! © qwartex / Pikabu
- На собеседовании мне дали лист бумаги, на котором нужно было записать свое имя и номер телефона. Смотрю, а лист слегка просвечивает — на обороте что-то написано. Переворачиваю, а там заявление бывшего сотрудника об увольнении. Не могу понять, это у них такая экономия бумаги или что-то еще? © RhysOSD / Reddit
- После колледжа я разослал кучу резюме. Пригласили в одну компанию на собеседование. Решил подготовиться и немного изучить их сферу деятельности и тому подобное. Приехал. И тут мне начали задавать такие вопросы, на которые я вообще не знал ответа. Они спрашивали про какие-то товары, о которых я даже не слышал. И только потом до меня дошло, что я пришел не в ту компанию. Перепутал. До сих пор не знаю, что это была за работа. Разумеется, я сказал, что ошибся, и просто ушел. © SlowDevice420 / Reddit
- Уволилась с работы. Подруга предложила пройти собеседование в ее компании. В итоге прошла, и теперь я ее начальница. Как-то неловко вышло. © Подслушано / Ideer
- Мы с братом дизайнеры. Я его старше. Когда он устраивался на работу, то попросил одолжить ему несколько работ для портфолио. В итоге все прошло отлично, он стал хорошо зарабатывать. Через какое-то время решила и я сменить работу. Прихожу на собеседование, показываю портфолио, а женщина как-то странно на меня посмотрела и как выдала: «Как вам не стыдно чужие работы приносить?» А я что? Мне стыдно. Поэтому извинилась и ушла. Оказывается, я в компанию брата попала. © Подслушано / Ideer
- Сидел на собеседовании. Вакансия инженера-программиста. Все интервью меня мусолили по одной задаче, я предлагал различные решения. И тут они говорят: «Все это не сработает, мы уже пробовали». Я спросил у HR, будут ли еще какие-то вопросы, а она мне выдала: «Вообще-то эта вакансия уже занята». Оказалось, что они приглашали кандидатов, чтобы решить проблемы, с которыми не могла справиться текущая команда. Бесплатно. © SpaceGerbil / Reddit
- На пятом курсе универа я решила искать работу. Бегала по собеседованиям. Попалась мне какая-то организация. По телефону показалась приличной. Искали они «разработчика сайта», меня все устраивало. Приехала к ним в какую-то глухомань. Полуподвальное помещение, крохотные комнатушки, дверные проемы больно бьют по темечку. Само собеседование ничем выдающимся не запомнилось, кроме системы штрафов: опоздание на 1 минуту — штраф, отдых больше 10 минут — штраф, обед дольше 30 минут — штраф. И внезапно HR говорит мне со смехом: «Представляете, сюда из общественного транспорта ходит только электричка. И она приходит так, что успеете добраться до офиса без опозданий, если будете бежать! У нас утром весь офис бежит, оздоравливается!» Посмотрела я на это, вспомнила, что последний раз добровольно бегала лет в 12. Решила, что за 18 тыс. мне как-то не хочется бегать. © CiniCka / Pikabu
- Сейчас ищу подработку или вторую работу. Пару дней назад отправляла резюме в одну организацию. Сегодня звонит телефон, беру трубку, а там:
— Здравствуйте, Эстера, вы прислали нам резюме на вакансию.
— Здравствуйте! Меня зовут Эстер, без «А» в конце.
— Нам не нужен сотрудник, который спорит с начальством.
Судьба сама уберегла меня от такого руководства. © EsteeFox / Pikabu
- Проходил собеседование в новом для меня формате. Было три человека, которые время от времени задавали различные вопросы. Все было нормально, пока они не начали задавать вопросы вроде «Как долго вы будете у нас работать?», «Что будете делать, если вам сейчас предложат работу с более высокой зарплатой?» Вот что они хотят услышать? Я сказал правду, мол, если мне на данный момент предложат вакансию получше, то рассмотрю такое предложение. Собеседование провалил. © Подслушано / Ideer
- Коллега ходил на собеседование. HR говорит: «Поговорите по-английски». Он уточнил, мол, о чем говорить? А в ответ: «О чем хотите. Я все равно английский не знаю, просто послушаю, гладко ли звучит ваша речь». Занавес. © Pozorovate2 / Twitter
- Во время собеседования на должность кладовщика женщина спросила меня: «Что мотивирует вас работать?» Я прямо сказал: «Кушать хочется». А она такая: «Вы серьезно?» В итоге меня готовы были взять, но после стажировки. © ucrf_mda / Twitter
- Искала работу. В описании вакансии все было вроде нормально, а на собеседовании объявили, что нанимать меня, как физлицо, не будут, поэтому мне надо открыть ИП. Я обалдела. И тут они говорят: «А за что мы должны давать вам отпуск и больничный? Считаете, что вправе воровать у нас из кармана за неотработанное время?» Как только я упомянула трудовой кодекс, кадровичка чуть не зашипела: «Скажите спасибо, что вам дают возможность заработать!» © Подслушано / Ideer
- В 19 лет я искала стабильную работу. Мне позвонили и пригласили на собеседование в какую-то рекламную компанию. Приехала к ним. Руководитель задавал стандартные вопросы: «Почему подали заявку?», «Есть ли у вас опыт работы в рекламе?», «Кем вы видите себя в нашей компании?» Через некоторое время он резко замолк, а потом вдруг выдал: «Вам здесь будет легко, вы такая молодая. И красивая. Очень красивая. Знаете, как только вы зашли сюда, я что-то почувствовал. У вас сильная энергетика». © Advanced_District789 / Reddit
- Пришла я как-то на собеседование в одну контору. Все было стандартно, пока не дошло дело до моего семейного положения. Как только узнали, что я замужем, то начали расспрашивать про мужа. Профессия моего мужа и направление деятельности компании совпало. И понеслось. Спрашивали только про него: место работы, стаж, чем занимается. Через некоторое время говорят: «Знаете, вам без машины будет очень неудобно к нам в офис добираться». При этом моему мужу без машины будет очень удобно. Вышла я оттуда в полном недоумении. Еще долго пыталась понять, что же это было. © Я_вам_пишу / ADME
- Во время собеседования мне дали тестовое задание. И тут видеосвязь прервалась. Подключиться не получается. Решил время не терять и выполнить тестовое задание. Связь восстановилась, они были в курсе проблемы. Но в итоге меня не взяли, потому что я выполнил задание сам, а не с остальными кандидатами, мол, показал неумение работать в команде. Мда. © Takeshishi / Pikabu
- Ходила на собеседование. Вакансия обычная, условия стандартные, возможна удаленка. Прихожу к ним и уточняю. Оказывается, что удаленка для них — это поездки к заказчикам, а когда болеешь, то работаешь из дома. © marumarimas / Twitter
- У меня недавно непонятное собеседование было. Позвонили и пригласили на позицию бизнес-аналитика. Но потом оказалось, что им нужен не аналитик, а админ, который будет делать все — от настройки сети до настройки компьютеров. Объяснила тем женщинам разницу и поехала домой. © Tina Tanton / ADME
Как правило, на собеседованиях спрашивают про наличие образования и опыт работы. Но бывает так, что вопросы оказываются с подвохом. Если заранее к ним подготовиться, то есть шанс обойти всех конкурентов.
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые просто пошли на собеседование, а теперь опомниться никак не могут
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