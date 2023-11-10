19 свадеб, после которых хочется взять путевку в санаторий и не возвращаться
Можно готовиться к свадьбе за полгода, но все равно куча вещей пойдет не по плану. То дети расшалятся, то в зале ресторана потоп случится, то кольцо уронят в шахту лифта. И как о подобном не рассказать на весь интернет.
- Меня попросили проспонсировать свадьбу небогатой родственницы. Честно говоря, невеста мне — седьмая вода на киселе. Но я и так собирался подарить приличную сумму, поэтому говорю, мол, дам вам 100 тысяч. Они обрадовались, а потом вдруг звонит мать невесты и выдает: «Слушай, у тебя же есть деньги. А дай нам 1,5 миллиона». Я хмыкнул и ответил: «Я могу, но не хочу и не буду. Ста тысяч достаточно». Мать невесты стала на меня давить, оскорблять. Тогда я сказал: «Ах так, вообще денег не дам». Невеста — это падчерица моего брата. Поэтому позвонил брат, стал извиняться за жену, но в конце разговора попросил дать на свадьбу полмиллиона. Я сказал, что брата люблю, но решения не изменю. Он тут же подключился к хору ненавистников. © Early-Retirement-22 / Reddit
- Свадьба друзей. Молодых объявили мужем и женой, их стали фотографировать. Я прислонился к стене и случайно оперся на выключатель. Во всем зале погас свет. Люди оглядывались и пытались понять, что произошло. Я хотел включить свет, но не получились: что-то сломалось. В общем, никто до сих пор не знает, что причиной ЧП был я. © phlopip / Reddit
- Отмечали свадьбу друга в ресторане. Шафер сказал, что не ест картошку (аллергии нет, просто не любит), но официант все равно принес ему блюдо с картофелем. Парень устроил из этого целую драму. Все за нашим столом были вынуждены слушать, что ему подали противный крахмалистый клубень. Наконец, он съел свою еду, но картофель оставил нетронутым. Я не могла больше на это смотреть, взяла ломтик с его тарелки и съела. Шафер сидел, как пришибленный. Все остальное время он меня избегал, а потом стал жаловаться, что я грубая и неженственная. © Gullible-Nose9502 / Reddit
- Я впервые была на свадьбе. Замуж выходила коллега. И вот ее 8-летний сын должен выносить кольца. Но он пугается толпы, бросает подушку, на которой лежат украшения, и бежит к бабушке. С ней он и сидел все время, пока народ в панике искал кольца. © RealAbstractSquidII / Reddit
- Девушка, с которой я встречался в старшей школе, бросила меня, когда пошла в колледж. Прошло 2 года. Она приглашает меня на свою свадьбу, я соглашаюсь и прихожу туда с нынешней пассией. Незадолго до начала церемонии выяснилось, что органист не пришел. Родители невесты в панике, и тут моя девушка говорит, что она музыкант и играет на органе. Вот так моя нынешняя девушка не дала сорваться свадьбе моей бывшей. © Unknown author / Reddit
- Записалась ко мне невеста на свадебную прическу. В день Х пришла с грязными, сальными волосами. На все мои уговоры помыть волосы последовало категорическое «нет», мол, делай так, все! Я сказала, что ничего не получится и выпроводила ее за дверь. Так эта мамзель потом везде кричала, что я испортила ей свадьбу. © Подслушано / Ideer
- Свадьба знакомого была ненадолго прервана из-за того, что ее посетила пара павлинов. Торжество проходило в ботаническом парке «Международный сад мира». © jansapls / Reddit
- У отца по молодости случился бурный роман с девушкой по имени Карина. Ее родители были против, но влюбленные все равно решили пожениться и позвали гостей. И вот день свадьбы. Мой батя внезапно осознал, что едва знает Карину, и не придумал ничего лучше, чем позвонить своему другу, чтобы тот прилетел за ним (у друга была лицензия пилота). В поле. Где были накрыты столы и куда прибывали гости. Отец хороший человек, и я считаю, что это история из разряда комедии. Хотя сомневаюсь, что Карина со мной согласится. © albatrocity1 / Reddit
- Церковь. Мы все ждем начала свадьбы, а жених не выходит. Сначала за ним ушел один друг и не вернулся, потом второй. Гости стали шушукаться. Оказалось, что священник пообещал, что приедет за женихом, но забыл. Парень упорно ждал священника и думал, что друзья его разыгрывают. Наконец все выяснилось, жених появился. После нескольких добродушных шуток свадьба продолжилась. © bookishkid / Reddit
- У меня на свадьбе родственнички устроили. Захожу в дом и вижу — в комнате сидит аж 3 невесты! То есть нарядили еще 2 девушек, фигуры похожи, сидят на стульях спиной. Посмотреть, пощупать — не пускают. «Угадывай, где твоя», — говорят. Я не угадал. Так моя благоверная с остальными ржали без остановки. Женился все-таки на своей. © motwey123 / Pikabu
- Работал в пекарне. Однажды нам заказали трехъярусный свадебный торт и кучу десертов. А утром выяснилось, что свадьбу отменили: жених изменил невесте. Семьи решили пожертвовать всю еду приюту — пришлось узнавать адрес и везти торт туда. © Unknown author / Reddit
- Прямо во временя произнесения брачных клятв сын невесты и ее 6-летняя племянница начали играть в догонялки вокруг молодых и священника. Девочка даже полезла под юбку невесты. Та была в шоке, жених начал закипать, но родители племянницы не стали ее ругать, ведь «это так мило»! К счастью, все закончилось благополучно. © RealAbstractSquidII / Reddit
- В здании, где проходила свадьба, лопнула водопроводная труба — все залило. Молодым срочно пришлось искать новый банкетный зал, и им это каким-то чудом удалось. У меня остались хорошие воспоминания о той свадьбе. © righthandoftyr / Reddit
- Моя тетя выходила замуж за настоящего абьюзера. Примерно за час до начала церемонии она заявила, что не выйдет за него. Ее отец вышел к гостям и такой: «К сожалению, свадьбы сегодня не будет, но вы все можете остаться на банкет — я угощаю». © Renoirio / Reddit
- Пришла пара в ЗАГС. Невеста беременная, глаза на мокром месте. Фамилия мужа ей не нравится. Предложили оставить свою — мужу не нравится. Говорят, давайте двойную сделаем, чтобы никому обидно не было. Невеста в слезы и как выдаст: «Ага, Боброва-Плотинина?!» © Vipman84 / Pikabu
- Работаю свадебным фотографом и всякого насмотрелся. Один из друзей жениха случайно уронил обручальное кольцо и оно упало в шахту лифта. Церемонию перенесли на час, но в итоге кто-то из обслуживающего персонала достал кольцо. © Unknown author / Reddit
- Сестра выходит замуж в ноябре. Мой день рождения в середине октября. Хочу отпраздновать в ресторане. По случаю нашла обалденное белое платье с цветочным узором. По фасону оно даже близко не похоже на свадебное, но сестра закатила истерику: «Как ты смеешь?! Ты не невеста, ты не можешь носить белое». Я ответила, мол, в свой день рождения я могу носить любой цвет, какой захочу. © pinkies_up_sip_sip / Reddit
- Одна женщина выходила замуж. Фотограф кинул их в ночь перед свадьбой. Тогда мне срочно позвонили и попросили поснимать — за деньги, естественно. Согласилась. Ехала 4 часа с тяжелыми вещами к месту церемонии. Надо сказать, что заказчица — это мама моего друга. Она уже похвасталась в соцсетях теми несколькими фотографиями, что я ей выслала. И тут мадам мне заявляет, что заплатит в этом месяце, но позже оговоренной даты. Или уже в следующем. Я подумала и сказала, что больше не отправлю ни одной фотки, пока не получу деньги. Друг обозвал меня эгоисткой. © Belle0910 / Reddit
- Мне 25, а подруге 26. Она выходит замуж и тема свадьбы — мультфильм «Холодное сердце». Подруга — блондинка и захотела, чтобы все подружки невесты покрасились в блондинок. Одна проблема — я брюнетка. Если покрашусь в платиновую блондинку по типу Эльзы, то просто сожгу волосы. На мой отказ подруга сначала устроила скандал, мол, я порчу ее идеальный день. Но после того, как я анонимно описала проблему в соцсетях, а пост стал вирусным, она извинилась. Она прочитала комментарии людей и поняла, что просто не знала, как сложно брюнеткам осветлять волосы. Мы помирились, теперь все в порядке. © bleachdyeproblem / Reddit
Что ж, как мы видим, у принцессы Эльзы есть фанатки как среди маленьких девочек, так уже и взрослых девушек. Рассказываем, почему «Холодное сердце» стало самым успешным мультфильмом в истории.
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