19 свекровей, которым бы жить на другой планете, и тогда все будут счастливы
К сожалению, не все женщины способны назвать свою свекровь близким человеком. Зачастую мама избранника так активно пытается влезть со своими порядками в новую семью сына, что то и дело возникают ссоры. Хорошо еще, если любимый мужчина понимает всю ситуацию и как-то пытается вразумить свою родительницу, но бывает и совсем наоборот.
- Прилетела претензия от свекрови, что я загоняла ее сына. Действительно, он ведь 2 месяца без работы. Заставляю его готовить себе и убирать раз в неделю. А еще в магазин ездить за дешевыми продуктами, одежду в химчистку возить, машину на мойку и в ремонт отгонять, передавать показания счетчиков. Беспредел! Свекровь мечтает, чтобы я сидела дома и вела быт. Только пока выходит наоборот, а она бесится, что ее сынулю эксплуатируют. © Подслушано / Ideer
- Купили мы квартиру, нужен был ремонт, чтобы можно было жить. А это примерно месяц. Нужно было самим где-то в это время жить. Брат мужа предложил пожить у него, мол, все равно он один в трешке. Я тихонько сидела в комнате, которую нам выделили, но убиралась при этом во всей квартире постоянно. Готовила на всех. Но когда мы уходили на работу, то в эту квартиру прибегали свекровь со свекром и начинали лазить по шкафам в «нашей» комнате. Она смотрела, как сложена наша одежда, чуть ли не в трусах копалась. Потом она ходила и говорила, что я какая-то грязная. После этого видеть ее нет никакого желания. © anishira / Pikabu
- Еще в молодости встречалась с мужчиной лет на 7-8 старше меня. Его мама через 5 минут после знакомства отвела меня в сторонку и в приказном порядке сказала: «Срочно расписывайся и рожай. А то сыночка уже взрослый, нагулялся уже. Ему срочно нужна семья и дети». А потом еще до кучи добавила, что у нее уже есть внук от дочери, поэтому мне нужно рожать только девочку. И точка! Я вежливо сказала, что быстренько начну исполнять ее указания. Еще пару недель понаблюдала, как мой мужчина начинает свой день с обязательного звонка маме, а вечером ей отчитывается, и решила, что не надо мне такого счастья. © CatKate / ADME
- У меня со свекровью никогда не было хороших отношений. Я всегда держала ее на расстоянии. Но не потому, что она плохо относилась ко мне, а потому, что она плохо относилась вообще ко всем. Единственная причина, по которой я нравилась ей — это моя фигура. Она считала, что у ее сыночки хороший «трофей». Через какое-то время я забеременела и родила близнецов. А когда свекровь впервые их увидела, то первыми ее словами была фраза: «Ты что-то поправилась». После этого она каждый раз при встрече мне говорила: «Еще не все потеряно. Надежда есть». А на семейных ужинах она пихала мне в тарелку всякие салаты и другую диетическую чепуху. А если я просила передать мне что-то со стола, то осаживала меня. Я пожаловалась мужу, и в итоге он сказал есть с ним из одной тарелки нормальную еду. © Unknown author / Reddit
- Когда свекровь узнала, что мы за ведение беременности будем платить, то отвела меня в сторону и тихонько сказала: «Ты сразу всю сумму не вноси, а то мало ли что. Ты же понимаешь, да? Понимаешь, о чем я?» Спустя какое-то время я свернула с ней общение. © КолоБася / ADME
- Моя свекровь показала себя во всей красе прямо на нашей с мужем свадьбе. Она выхватила микрофон у ведущего и сказала, что хочет произнести тост и дать напутствие для молодых. Выдержав паузу, она выдала такое, что обалдели все: «Дорогие мои дети, хочу пожелать вам настоящей любви, несмотря на свою ошибку в выборе!» Больше она не произнесла ни слова за весь вечер. Муж пытался меня убедить в том, что она имела в виду совсем другое. Но с того момента мне почему-то не хотелось с ней больше общаться. Прошел уже год, а я до сих пор не хочу.
- Не знаю, как мириться со свекровью. Первые звоночки были еще в начале отношений, когда он пришел ко мне в гости, а ему начала названивать мама с требованием вернуться домой и убрать за собой песок из-под обуви. Таких звоночков было много, но я несерьезно тогда к этому относилась. Как-то раз 8 марта мы приехали в час дня поздравить свекровь с праздником, на что она начала со скандалом возмущаться. Оказывается, поздравлять нужно с утра! Еще был случай, когда бабушка мужа попросила привезти на дачу бутылки с водой. Мы приехали, привезли. Увидели куст малины, поели. Это увидела соседка, позвонила бабушке. И уже через 30 минут свекровь начала отчитывать нас за то, что мы ели малину без разрешения. © hassliebe02 / Pikabu
- У меня есть свекровь. Не мне судить, но я не могу находиться в ее доме. Все грязное, вонючее, везде ее волосы. Сама она купается, дай бог, два раза в неделю. От нее воняет, вся мебель воняет. Короче, фу! Но муж ее любит, а я ради него молчу. Вместе приезжаем к ней несколько раз в месяц, помогаем деньгами, поддерживаем морально. Но недавно она заявила, что будет жить в нашем доме на даче, когда мы его достроим. Муж молчит. Я ищу ей другую дачу. © Подслушано / Ideer
- Я девушка. Мама всегда была адекватной в отношении моей личной жизни. Говорила: «Этот мне не особо нравится, но решать, конечно, тебе». А вот с моим старшим братом у нее всегда «включалась» классическая свекровь. Все барышни были для него недостаточно хороши: то в очках, то полная, то троечница. Один раз сказала: «Вот эта вроде бы ничего, но без отца росла, поэтому нам такая невестка не нужна». А когда брат унаследовал дедушкину квартиру, мама совсем как с цепи сорвалась: начала всех подозревать в меркантильности, хотя квартира — убитая развалюха на окраине, в ремонт которой надо вложить больше, чем она стоит. У меня давно своя семья, а брат вырос в 42-летнюю мамкину корзиночку. Живет с родителями. Последние отношения закончились, потому что маме не понравилось, что девушка в разводе. Когда я сказала, что лучше бы она просто от него отстала и дала жить своим умом, то мама ответила, что я ничего не понимаю. © Подслушано / Ideer
- Когда ребенку было 1,5 года, свекрови понадобилась помощь сыночка на даче по выходным. Все лето муж покорно корячился, а свекровь собирала ягодки. В будни требовала забирать ее с работы. Через три месяца я сорвалась и сказала, что мой муж нужен дома. А свекровь резко схватилась за сердце и выдала: «Кто же мне поможет, если не сын?» Я стала чувствовать себя третьей лишней в этих отношениях. Я понимаю, что дальше будет хуже. © Cucumber***** / Pikabu
- Когда приглашаем всю семью и друзей на день рождения (мой, мужа или сына), то родители уходят с застолья пораньше, а молодежь остается на более длительные посиделки. И тут свекровь начинает: «Нужно прибрать со стола и помыть посуду. Я тебе помогу». Говорю, что мы еще дальше будем сидеть, и потом уберу все сама. А она мне: «Я только грязные тарелки соберу и сама помою». Начинается сбор тарелок, перекладывание салатов, нарезок и закусок в одну тарелку. Меня это вообще бесит. Что делают гости? Видят, что со стола убирают посуду, и начинают собираться по домам. Пытаюсь объяснить свекрови, что гости воспринимают это как сигнал к тому, что их просят на выход. Но все без толку. В прошлом году я не выдержала и все-таки рявкнула на нее. Неудобно потом было, потому что не люблю так общаться с людьми, но зато как отрезало. © GiantMara / Pikabu
- Свекровь требует, чтобы мы купили всей их родне подарки, хотя не можем себе этого позволить. Мы недавно поженились, муж еще учится в универе. На данный момент я содержу нас обоих на свою скудную зарплату. Свекровь вчера позвонила и сказала, что надо купить для пятерых братьев и сестер, племянника и его родителей. А ведь у меня тоже есть семья. © Evie_Magazine / Twitter
- Моя новоиспеченная свекровь в первый приезд в гости решила показать мне фото с прошлой свадьбы мужа, пока его самого рядом не было. Свадьба была очень пафосная в Чехии, но они сразу развелись, даже дня вместе не жили. И тут она говорит: «Это я так. Просто фотки красивые». © Azarika / ADME
- Моя близкая подруга много лет жила с парнем, подруга — ангел, да еще с очень непростой судьбой. А вот несостоявшаяся свекровь сразу ее невзлюбила. Она считала, что сыночка должен быть при маме. Сыночка послушался и месяц жил у мамы: молодой работающей женщины, у которой есть муж и еще один сын. Подруга приехала к ним в гости, а сама невысокая и очень худенькая — воробушек. Но свекровь, которая была в теле, с порога ей заявила: «Ты поправилась!» Подруга промолчала. © Алина / ADME
- Моя вторая свекровь у меня постоянно по шкафам лазила. Вот только узнала я об этом спустя несколько лет. Привезла я, значит, к ней внука в гости. Она молчала-молчала, а потом как начала перечислять вещи, которые на мне ни разу не видела. © Олеся / ADME
- Когда я начала встречаться с будущим мужем, то обронила фразу во время еды: «Мм... Как у мамы!» Оказалось, в их семье — это когда совсем несъедобно. Свекровь умеет испортить даже то, что априори суй в рот и сразу вкусно. Семейные обеды для меня как каторга. Самое вкусное, что было на последнем — бутерброды, которые сделал свекор. Но свекровь жадная по жизни: специально соли поменьше, масла поменьше, а все подпорченное и просроченное бережно хранит в холодильнике, чтобы пустить в дело. Материальных проблем у нее никогда не было. © aksinya86 / Pikabu
- Дочка коллеги вышла замуж полгода назад. Свекровь начала капать на мозги тем, что муж в семье главный, и нужно ему долю в квартире выделить, чтобы он себя совсем главным почувствовал. Девчонка хоть и молодая, но сказала, что когда они сами заработают и купят жилье, то там и доля будет. Теперь свекровь сыну втирает, что не ценят его в этой семье, бежать оттуда нужно. Хорошо хоть, что с детьми пока решили не торопиться. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем вместе почти 2 года. Последние два Рождества мы отмечали с его семьей. В этом году мы наконец-то решили отметить с моими родителями. Разумеется, мы планировали приехать к свекрови, чтобы поздравить, а потом уже к моим. Но вся эта идея ей не понравилась, и она начала на меня орать, мол, брат мужа приедет, и им надо побыть вместе. А потом вообще сказала, что мы должны отдавать приоритет ее семье. Спасибо, что муж вместе со свекром начали меня защищать. © AnonTeaSpill / Reddit
- Не знала, как упросить свекровь прекратить чавкать. Она очень ранима. Как-то ели вместе за столом с ней и племянником. И тут она просит его не чавкать, а сама... Я не выдержала и как гаркнула племяннику: «Ну, прекрати уже, а то терпеть не могу людей, которые чавкают! Как свиньи». Племянник и свекровь закрыли рот синхронно. С тех пор едят молча. Теперь думаю, как уговорить закрывать дверь в туалет, когда делают свои дела, и мыть руки за собой. © Подслушано / Ideer
Очень часто получается так, что свекровь не может морально отпустить свою корзиночку к новой женщине, поэтому всячески учит невестку, как правильно нужно обращаться со своим сыночком. Однако иногда сами невестки оказываются теми еще штучками.
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