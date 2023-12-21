19 свекровей, которым бы жить на другой планете, и тогда все будут счастливы

К сожалению, не все женщины способны назвать свою свекровь близким человеком. Зачастую мама избранника так активно пытается влезть со своими порядками в новую семью сына, что то и дело возникают ссоры. Хорошо еще, если любимый мужчина понимает всю ситуацию и как-то пытается вразумить свою родительницу, но бывает и совсем наоборот.