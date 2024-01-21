19 теплых историй, которые заставят растаять даже снеговика в минус двадцать
Иногда хорошо погреться у огня и почувствовать тепло и умиротворение. Именно таким эффектом обладают истории пользователей из этой новой статьи. И сердце тает и сжимается от простого желания ребенка, от слов девушки, сказанных котику, и от объятий незнакомки, которые были так нужны тому, кто горевал. Почитайте сами.
- Живем с мужем в хрущевке, слышимость просто замечательная. Где-то год назад в соседнюю квартиру переехала девушка. Она каждый день по нескольку раз говорит своему коту: «Тиша, как можно быть таким хорошим котом, как? Ну объясни мне, почему ты такой шикарный кот? Как же я тебя обожаю! Какой ты офигенный!» © Подслушано / Ideer
- Иду, смотрю — впереди парочка стоит, прощаются. Чмокнулись и разошлись. Он пошел в моем направлении, она в противоположном. Через несколько шагов она оглянулась, посмотрела ему вслед, как бы ожидая, что он тоже обернется, но не дождавшись, пошла дальше. И как только она отвернулась, он в ту же секунду оборачивается и тоже несколько секунд на нее смотрит, как бы ожидая, что она обернется, но тоже не дождался. И так мне тоскливо стало от этой картины, что я не выдержал и, когда парень со мной поравнялся, я ему говорю: «Она тоже оглянулась, пока ты не смотрел». Господи, я таких счастливых глаз 100 лет не видел! © imv1979 / Pikabu
- Однажды женщина заплатила за мой заказ в кафе, потому что я не смогла найти свой кошелек. Она понятия не имела, что мы с семьей в тот момент переезжали, что мой кот накакал в машине, что моего двухлетнего сына стошнило там же, что моя двухмесячная дочь ненавидела ездить в автокресле, а я была очень обеспокоена предстоящей долгой поездкой. Она просто помогла мне. Я до сих пор плачу, когда вспоминаю об этом. © snushiroll / Reddit
- За участие в шахматном турнире мы пообещали 6-летнему сыну исполнение любого желания: игрушка, что угодно. А он не просто поучаствовал, а победил! Думала, выберет какой-нибудь навороченный конструктор или дорогую машинку, а он выдал: попросил дойти до дома пешком. До этого мы так не делали, времени нет, бегом-бегом на транспорт. Идти надо было пару часов. По пути захотел в магазин мармелада. Набрал там мешочек себе и, довольный, ел всю дорогу. До сих пор вспоминает тот день как один из лучших! © Lilu72 / Pikabu
- Я официантка. Семья с 4-летним мальчиком пришла поужинать, а когда я принесла счет и пожелала им хорошего дня, он внезапно встал, протянул ко мне руки, посмотрел в глаза и сказал: «Я люблю тебя!» Я в ответ спросила, не из-за того ли это, что я принесла ему спагетти, потому что припоминаю, что это блюдо уже действовало так на людей, и он засмеялся. © DeputyAjayGhale / Reddit
- У нас в семье всегда наряжали елку, собирались все вместе, обменивались подарками. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что у моего парня все не так. Его семья просто не праздновала новый год! У него никогда не было елки, подарков, оливье. В этом году я решила все изменить. Мы с ним украсили елку, развесили гирлянды и ели оливье под фильмы о Гарри Поттере. Получив подарок, он даже прослезился. © O1dShaman / Pikabu
- Жена — фанатка группы Nightwish. Захотел ее порадовать. Собрал весь свой английский, долго искал в интернете, нашел телефон менеджера группы, позвонил. Он оказался клевым чуваком, тщательно записал все имена — мое, жены, дочки, адрес. Через несколько часов на электронку пришел скан длинного письма с теплыми словами, они подписали его всей группой! А через месяц пришла посылка с этим же письмом на бумаге, последним диском, плакатом с автографами и детской футболкой! © Bear84 / Pikabu
- У нас арбузы не растут, но когда сын был маленький, летом на даче я незаметно подменял кабачок на арбуз и говорил: «Что ж ты, сынок, за грядками не смотришь? Вон у тебя арбуз вырос, а ты и молчишь?» Рад он был невероятно. Сейчас ему уже за 20, но помнит! © viktor1408 / Pikabu
- Искала себе плащ. Зашла в небольшой магазин. Продавщица мне посоветовала плащ, я надела. И дальше магия. Она порхала вокруг, как бабочка: подсказала, как подшить рукава, принесла штаны и показала, как носить их с моей обувью, подчеркнула, какие линии делают ноги визуально длиннее, провела мастер-класс по завязыванию пояса. Стоит ли говорить, я купила эту вещь с горящими глазами! Ушла очень довольная. Как же круто, когда люди работают на своем месте! © julusya / Pikabu
- У нашего подъезда жил кот, ласковый, подкармливали его. С наступлением холодов он перебрался в подъезд. Я ему миску с едой на этаже поставила, ел он скромно. Потом засомневалась, а тот ли это кот? Этот толстый уж очень, наш похудее. А вскоре сломался лифт, и я пошла пешком. Оказалось, что у него на каждом этаже по миске, а на одной площадке просто царская лежанка. Теперь понятно, почему он так мало ест и такой упитанный! Так тепло от того, что мы все вместе кота поддерживаем. © Глист осенний на ветруууууу / ADME
- Я как-то раз очень уставший поздно вечером возвращался домой на автобусе. Мест не было, люди стояли впритык. Я держался за поручень и засыпал на ходу. На меня поглядывала женщина, сидящая передо мной, а потом встала и приказала сесть на ее место. Я ответил, что не стоит, но она заверила, что выходит на остановке. Я поблагодарил ее и сел. О, чудное мгновение, тепло разливалось по телу, я еще никогда так не нуждался в сиденье! Она не вышла ни на этой остановке, ни на следующих. Какое-то волшебство было в ней и в ее поступке. © KoTopaKTa / Pikabu
- Когда через некоторое время после выкидыша я снова забеременела, я боялась и надеяться, что выношу ребенка. Я не могла справиться с собой и пошла в детский магазин, где увидела комбинезончик для новорожденных, он был такой крошечный! Я прижала его к себе и начала рыдать как сумасшедшая! Какая-то женщина увидела это, подбежала ко мне, крепко обняла и сказала: «Все будет хорошо!». Я сказала ей «спасибо» и почувствовала себя гораздо лучше. Сейчас моей дочери 3 года, а 6 недель назад я родила близнецов! Я все еще храню тот комзинезон. © Unknown author / Reddit
- В садике девочка принесла новую куклу. Очень красивую, даже мальчикам она понравилась. Все ею поиграли, но сломал ее я. Она расплакалась, и я решил подарить ей такую же куклу. Заказал у родителей себе на день рождения в подарок эту куклу, а не то, что я сам хотел. Родители поддержали, и я вручил ей игрушку. Ее радости не было предела. Но после садика отец отдал мне еще один подарок. Сказал, что это правильный поступок, и они мной гордятся. © Подслушано / Ideer
- Только что в банку для чаевых ребенок положил пакетик чая и сказал: «Он вкусный, попейте, когда замерзнете». © kapyccha / Twitter
- Иду в парке мимо очень пожилой пары, поскальзываюсь и мощно так падаю. Бабушка говорит: «Давно к моим ногам не падали!». Дед возражает: «Да он же просто поскользнулся!» А я как выдам: «Нет, я засмотрелся и упал к ногам!» Бабушка: «Слыхал?! Не говори, что нет!» © AntonBelyayev1 / Twitter
- Я шел по улице, и вдруг начался дождь. Какой-то водитель притормозил рядом со мной и протянул из окна зонтик. Я сказал ему: «Большое спасибо!», а он ответил: «Без проблем, просто передай дальше» и уехал. Я не был уверен, имел ли он в виду зонт или свою доброту, поэтому я сделал и то, и другое. © askredditisonlyok / Reddit
- Пришел в фотоателье на удостоверение сфотографироваться. Прихорашиваюсь перед зеркалом, спрашиваю у женщины-фотографа: «Ну как, нормально выгляжу»? Она отвечает: «Вы божественны!» Теперь только там буду фотографироваться! © Rembo813 / Pikabu
- После тяжелого разрыва отношений я устроилась на новую работу в городе, где абсолютно никого не знала. В свой день рождения я тоже работала. Моя менеджер по персоналу спросила, почему я никому не сказала о дне рождения, и поздравила меня. Я ответила, что мне тяжело, поэтому не хочется ничего праздновать. В обед она пошла и купила мне красивое пирожное. Я плакала. А через несколько месяцев случился неожиданный поворот: ее сын начал работать вместе с нами, мы с ним стали встречаться, а потом я тоже преподнесла этой женщине подарок — родила ей внука! © Tonks420 / Reddit
- У меня есть браслет, который папа подарил моей маме, когда они начали встречаться. Отца не стало еще до моего рождения, и я очень дорожила этим браслетом. Но однажды я оставила его на работе. Вечером уборщики наводили порядок и случайно выбросили его. На следующий день я в панике обыскала все мусорные корзины в офисе, но там его не было. И тогда мой босс и несколько коллег засучили рукава и прямо в деловых костюмах полезли в мусорный контейнер во дворе. Примерно через час они ворвались в здание, скандируя: «Мы нашли его!»" Я никогда не видела такой доброты, это буквально изменило меня! Теперь я стараюсь всегда быть доброй к людям. © brains-matter / Reddit
А вот еще несколько статей, которые служат прямым доказательством того, что доброта спасет мир:
AdMe/Народное творчество/19 теплых историй, которые заставят растаять даже снеговика в минус двадцать
Поделиться этой статьёй