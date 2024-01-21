19 теплых историй, которые заставят растаять даже снеговика в минус двадцать

Иногда хорошо погреться у огня и почувствовать тепло и умиротворение. Именно таким эффектом обладают истории пользователей из этой новой статьи. И сердце тает и сжимается от простого желания ребенка, от слов девушки, сказанных котику, и от объятий незнакомки, которые были так нужны тому, кто горевал. Почитайте сами.