19 твитов о людях, которые угодили в ситуацию столь же неловкую, как фото с новогоднего корпоратива

У всех есть хоть одно-два воспоминания, от которых вначале краснеешь от стыда, а с годами — заливаешься смехом. Следующие твиты как нельзя ярко описывают те неловкие ситуации, которые так неприятны, когда происходят с вами, и так комичны — когда случаются с другими. А бонус доказывает: часто мы сами надумываем поводы для смущения там, где их нет.