19 твитов о людях, которые угодили в ситуацию столь же неловкую, как фото с новогоднего корпоратива
У всех есть хоть одно-два воспоминания, от которых вначале краснеешь от стыда, а с годами — заливаешься смехом. Следующие твиты как нельзя ярко описывают те неловкие ситуации, которые так неприятны, когда происходят с вами, и так комичны — когда случаются с другими. А бонус доказывает: часто мы сами надумываем поводы для смущения там, где их нет.
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Бонус
Если вы хотите зарядиться еще одной порцией здорового смеха, то еще одна подборка твитов о людях, которые словно живут в анекдоте, будет весьма кстати.
AdMe/Народное творчество/19 твитов о людях, которые угодили в ситуацию столь же неловкую, как фото с новогоднего корпоратива
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