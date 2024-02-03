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11 твитов и сообщений, которые потянут на звание «Самая неловкая ситуация года»

Народное творчество
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Кто из нас не попадал в ситуации, из которых выходишь с покрасневшим лицом и огромным багажом неловкости? Некоторые предпочитают сразу забыть о произошедшем, а другие через время с юмором пишут об этом в интернете и находят понимание у сотен читателей. Мы выяснили, что именно оптимизм в таких случаях позволяет долго не смущаться, а потом еще и рассказывать обо всем с юмором и улыбкой.

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А в этих подборках твитов вы найдете не меньше комических и курьезных ситуаций, в которые попали герои:

20+ курьезных твитов от тех, кто живет под девизом: «Иду по жизни смеясь»

Пользователи твиттера знают, как поднять настроение себе и окружающим, и вот 20 тому доказательств

20+ твитов от людей, чье чувство юмора настолько велико, что его видно из космоса

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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13542244
AdMe/Народное творчество/11 твитов и сообщений, которые потянут на звание «Самая неловкая ситуация года»
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