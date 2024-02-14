19 твитов, которые наглядно показывают, что такое любовь
Любовь имеет множество проявлений: любовь к жене, к матери, к своим детям и питомцам. Любовь всеобъемлюща, и каждый проявляет ее по-разному. Кто-то просто делает комплименты, дарит цветы и готовит любимые блюда. А кто-то всегда готов поддержать морально и финансово. И наша подборка твитов как раз про такую разную, но все же любовь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Любовь на всю жизнь найти сложно, но можно, даже если в процессе поисков ошибиться пару раз. И наша подборка историй — тому доказательство.
AdMe/Народное творчество/19 твитов, которые наглядно показывают, что такое любовь
Поделиться этой статьёй