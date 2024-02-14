19 твитов, которые наглядно показывают, что такое любовь

Любовь имеет множество проявлений: любовь к жене, к матери, к своим детям и питомцам. Любовь всеобъемлюща, и каждый проявляет ее по-разному. Кто-то просто делает комплименты, дарит цветы и готовит любимые блюда. А кто-то всегда готов поддержать морально и финансово. И наша подборка твитов как раз про такую разную, но все же любовь.