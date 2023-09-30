19 твитов от тех, кто в один голос мог бы сказать: «Ого, меня жизнь к такому не готовила!»
У некоторых пользователей чувство юмора буквально хлещет через край. Им только дай увидеть что-то неординарное, сразу расскажут всем вокруг — но не просто, а со своей собственной комичной подачей. Герои этой статьи — из них. Почитайте только.
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Вот уж где неиссякаемый источник комичных историй — так это в социальных сетях. К примеру, ситуация с молодым человеком, который в своей диссертации умудрился по ошибке написать «а потом я приведу дам».
AdMe/Народное творчество/19 твитов от тех, кто в один голос мог бы сказать: «Ого, меня жизнь к такому не готовила!»
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