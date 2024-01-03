19 твитов, в которых колкостей больше, чем горошка в оливье
У некоторых людей настолько хорошо подвешен язык, что даже в неожиданных ситуациях они найдут что сказать. А другие еще и дружат с самоиронией. Авторов этих твитов объединяет одно — они стараются позитивно воспринимать все, что с ними случается.
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Как некоторые герои нашей статьи не были готовы к такому развитию событий, так и авторы этих твитов вряд ли знали, что их будний день закончиться именно так.
AdMe/Народное творчество/19 твитов, в которых колкостей больше, чем горошка в оливье
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