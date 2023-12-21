19 уникальных фото со всей Земли, которые утолят вашу жажду прекрасного
Мы живем на планете, где сплошь и рядом нас окружают чудеса. Достаточно лишь быть чуточку внимательнее и держать телефон заряженным, чтобы в нужный момент успеть запечатлеть яркий момент.
Лунный свет бывает таким ярким, что можно спутать с закатом
«Снял Млечный путь на телефон. Я даже не применил никаких фильтров»
«Сфотографировал ледяную паутину»
- Теперь мухи катаются на ней на лыжах. © Ooglebird / Reddit
«Туманное утро в Лиссабоне»
«Красноярский маяк перед морозом укутали в шарф»
«Не поймали северное сияние, но зато получился вот такой кадр»
- Фото забирает глубиной и невозможностью измерения границ. © Igraev / Pikabu
- Высылай на конкурс фотографий. Нет, на все конкурсы фотографий сразу! © Zwerka / Pikabu
Лифт Байлун, или «Лифт Ста Драконов» — самый высокий внешний лифт в мире
«Я просто сфотографировал черепаху в чистом озере»
- Сначала я подумал: «Как такое может быть, чтобы облако было такой формы?!» Целую минуту пытался его развидеть. © IamREBELoe / Reddit
«На этом пляже установлена табличка с просьбой туристам вести себя потише, чтобы не нарушать сон морских львов на берегу»
«Сфотографировал Чертов мост в Германии»
«Самая необычная радуга, которую я только видел»
- Моей первой мыслью было: «Это точно пришельцы». © originalschmidt / Reddit
А вы видели когда-нибудь летящего павлина?
- А я только что узнал, что они умеют летать! © Difficult_Steak_8237 / Reddit
«На месте самой знаменитой заставки для Windows XP сейчас виноградник»
«Я сфотографировал надвигающийся на город шторм со своего балкона»
И это совсем не фотошоп, а просто улица в Версале
«Парковка»
«Я провел несколько ночей в горах, чтобы запечатлеть распускающийся синяк Вильдпрета на фоне звездного неба»
«Сфотографировал солнечное затмение и наложил снимки один на другой»
Каждый день люди выкладывают в интернет фотографии нашей удивительной планеты, и разглядывать их можно бесконечно.
Фото на превью MDremin / Pikabu
AdMe/Народное творчество/19 уникальных фото со всей Земли, которые утолят вашу жажду прекрасного
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