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19 уникальных фото со всей Земли, которые утолят вашу жажду прекрасного

Народное творчество
8-15

Мы живем на планете, где сплошь и рядом нас окружают чудеса. Достаточно лишь быть чуточку внимательнее и держать телефон заряженным, чтобы в нужный момент успеть запечатлеть яркий момент.

Лунный свет бывает таким ярким, что можно спутать с закатом

«Снял Млечный путь на телефон. Я даже не применил никаких фильтров»

«Сфотографировал ледяную паутину»

«Туманное утро в Лиссабоне»

«Красноярский маяк перед морозом укутали в шарф»

«Не поймали северное сияние, но зато получился вот такой кадр»

  • Фото забирает глубиной и невозможностью измерения границ. © Igraev / Pikabu
  • Высылай на конкурс фотографий. Нет, на все конкурсы фотографий сразу! © Zwerka / Pikabu

Лифт Байлун, или «Лифт Ста Драконов» — самый высокий внешний лифт в мире

«Я просто сфотографировал черепаху в чистом озере»

  • Сначала я подумал: «Как такое может быть, чтобы облако было такой формы?!» Целую минуту пытался его развидеть. © IamREBELoe / Reddit

«На этом пляже установлена табличка с просьбой туристам вести себя потише, чтобы не нарушать сон морских львов на берегу»

«Сфотографировал Чертов мост в Германии»

«Самая необычная радуга, которую я только видел»

А вы видели когда-нибудь летящего павлина?

«На месте самой знаменитой заставки для Windows XP сейчас виноградник»

«Я сфотографировал надвигающийся на город шторм со своего балкона»

И это совсем не фотошоп, а просто улица в Версале

«Набрел на огуречное и драконово деревья, растущие совсем рядышком друг с другом»

«Парковка»

«Я провел несколько ночей в горах, чтобы запечатлеть распускающийся синяк Вильдпрета на фоне звездного неба»

«Сфотографировал солнечное затмение и наложил снимки один на другой»

Каждый день люди выкладывают в интернет фотографии нашей удивительной планеты, и разглядывать их можно бесконечно.

Фото на превью MDremin / Pikabu
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8-15
AdMe/Народное творчество/19 уникальных фото со всей Земли, которые утолят вашу жажду прекрасного
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